Mexico v Iceland - International Friendly

"Saya selalu ingin mewakili Meksiko": Richard Ledezma mencetak gol pertama El Tri

Bek Meksiko-Amerika Richard Ledezma bertekad untuk mengamankan posisi starter di tim nasional Meksiko, dan menegaskan bahwa mengenakan jersey El Tri telah lama menjadi impian pribadi baginya. Bek kanan Chivas, yang baru saja menyelesaikan proses perpindahan statusnya dengan FIFA untuk mewakili Meksiko, mengatakan bahwa momen tersebut merupakan hasil dari keyakinan pribadi dan kesabaran.

    Berusaha untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Meksiko

    Ledezma telah muncul sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di Liga MX dan yakin bahwa pengalamannya di Belanda bersama PSV Eindhoven, termasuk penampilannya di Liga Champions UEFA, memperkuat posisinya untuk mendapatkan tempat starter di Tim Nasional Meksiko.

    “Saya yakin bisa bersaing untuk posisi starter karena saya bermain di Belanda bersama PSV dan tampil baik,” kata Ledezma. “Saya bermain di Liga Champions dan banyak pertandingan di sana. Saya yakin memiliki pengalaman untuk melakukannya.”

    "Itu adalah keputusan saya, usaha saya."

    Pemain berusia 24 tahun itu menekankan makna emosional dari pilihannya untuk mewakili Meksiko di level internasional.

    “Bagi saya, ini adalah kehormatan untuk mewakili Meksiko. Ini adalah keputusan saya, usaha saya, dan hari ini terbukti dengan gol tersebut,” katanya. “Saya sangat bahagia dan bangga telah memilih Meksiko.”

    Ledezma kini akan menunggu pengumuman daftar akhir tim Piala Dunia, sambil fokus mempertahankan performanya bersama Chivas dan berharap bisa masuk ke dalam skuad.

    “Saat ini, ini tentang kepercayaan diri. Saya harus terus bermain baik di Chivas, dan kita lihat saja.... Sekarang, kita tunggu daftar akhir.”

    Pemain Chivas bersinar bersama El Tri

    Meksiko, yang dilatih oleh Javier Aguirre, menampilkan performa dominan secara keseluruhan. Selain gol yang dicetak oleh Ledezma, rekan setim Chivas, Armando González dan Brian Gutiérrez, juga berhasil mencetak gol, sementara Jesús Gallardo melengkapi skor dalam kemenangan dengan empat gol.
    Mantan pemain MLS, kini bintang Liga MX

    Richard Ledezma dan Brian Gutiérrez, yang keduanya memiliki hubungan masa lalu dengan tim nasional AS (USMNT) dan pengalaman di MLS, telah memberikan dampak langsung bagi tim nasional Meksiko sejak menyelesaikan perpindahan mereka.

    Kedua pemain kini berupaya keras untuk mendapatkan tempat di skuad final 26 pemain untuk Piala Dunia mendatang.

