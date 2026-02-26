"Saya selalu ingin mewakili Meksiko": Richard Ledezma mencetak gol pertama El Tri

Pemain berusia 24 tahun itu menekankan makna emosional dari pilihannya untuk mewakili Meksiko di level internasional.

“Bagi saya, ini adalah kehormatan untuk mewakili Meksiko. Ini adalah keputusan saya, usaha saya, dan hari ini terbukti dengan gol tersebut,” katanya. “Saya sangat bahagia dan bangga telah memilih Meksiko.”

Ledezma kini akan menunggu pengumuman daftar akhir tim Piala Dunia, sambil fokus mempertahankan performanya bersama Chivas dan berharap bisa masuk ke dalam skuad.

“Saat ini, ini tentang kepercayaan diri. Saya harus terus bermain baik di Chivas, dan kita lihat saja.... Sekarang, kita tunggu daftar akhir.”