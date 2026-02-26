Getty Images Sport
"Saya selalu ingin mewakili Meksiko": Richard Ledezma mencetak gol pertama El Tri
Berusaha untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Meksiko
Ledezma telah muncul sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di Liga MX dan yakin bahwa pengalamannya di Belanda bersama PSV Eindhoven, termasuk penampilannya di Liga Champions UEFA, memperkuat posisinya untuk mendapatkan tempat starter di Tim Nasional Meksiko.
“Saya yakin bisa bersaing untuk posisi starter karena saya bermain di Belanda bersama PSV dan tampil baik,” kata Ledezma. “Saya bermain di Liga Champions dan banyak pertandingan di sana. Saya yakin memiliki pengalaman untuk melakukannya.”
"Itu adalah keputusan saya, usaha saya."
Pemain berusia 24 tahun itu menekankan makna emosional dari pilihannya untuk mewakili Meksiko di level internasional.
“Bagi saya, ini adalah kehormatan untuk mewakili Meksiko. Ini adalah keputusan saya, usaha saya, dan hari ini terbukti dengan gol tersebut,” katanya. “Saya sangat bahagia dan bangga telah memilih Meksiko.”
Ledezma kini akan menunggu pengumuman daftar akhir tim Piala Dunia, sambil fokus mempertahankan performanya bersama Chivas dan berharap bisa masuk ke dalam skuad.
“Saat ini, ini tentang kepercayaan diri. Saya harus terus bermain baik di Chivas, dan kita lihat saja.... Sekarang, kita tunggu daftar akhir.”
Pemain Chivas bersinar bersama El TriMeksiko, yang dilatih oleh Javier Aguirre, menampilkan performa dominan secara keseluruhan. Selain gol yang dicetak oleh Ledezma, rekan setim Chivas, Armando González dan Brian Gutiérrez, juga berhasil mencetak gol, sementara Jesús Gallardo melengkapi skor dalam kemenangan dengan empat gol.
Mantan pemain MLS, kini bintang Liga MX
Richard Ledezma dan Brian Gutiérrez, yang keduanya memiliki hubungan masa lalu dengan tim nasional AS (USMNT) dan pengalaman di MLS, telah memberikan dampak langsung bagi tim nasional Meksiko sejak menyelesaikan perpindahan mereka.
Kedua pemain kini berupaya keras untuk mendapatkan tempat di skuad final 26 pemain untuk Piala Dunia mendatang.
