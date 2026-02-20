"Saya sedang mengerjakan PR saya!" - Bos Borussia Dortmund memberi isyarat tentang pembicaraan kontrak di tengah minat Manchester United dan Chelsea terhadap bintang yang "sangat penting"

Dortmund sedang bersiap untuk memulai negosiasi kontrak resmi dengan Nmecha guna menangkis minat yang semakin meningkat dari Premier League. Pemain berusia 25 tahun ini telah menjadi bagian penting dari permainan BVB, dan baru-baru ini tampil gemilang saat timnya meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Atalanta dalam leg pertama babak playoff Liga Champions. Kemampuannya untuk mengendalikan permainan dan menciptakan keunggulan numerik telah membuatnya menjadi pemain yang tak tergantikan bagi raksasa Jerman tersebut.

Pihak manajemen klub bertekad bertindak sebelum jendela transfer musim panas dibuka, menyadari bahwa nilai pasar Nmecha sedang naik pesat di seluruh Eropa. Setelah bergabung dari Wolfsburg pada 2023 dengan biaya €30 juta, gelandang ini telah membungkam kritikus awalnya dengan menjadi sosok yang tak tergantikan di tim, tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak lima gol, dan memberikan tiga assist. Dortmund kini melihatnya sebagai pilar jangka panjang proyek mereka, bukan sekadar aset untuk dijual kembali.

"Saya sangat terkesan dengannya karena dia selalu mampu menyelesaikan situasi pertandingan," kata direktur olahraga Dortmund kepada Sky Sport. "Dia menciptakan ruang baru dan menghasilkan keunggulan numerik. Felix adalah pemain yang sangat berpengaruh saat ini dan merupakan pemain yang sangat penting."