"Saya sedang mengerjakan PR saya!" - Bos Borussia Dortmund memberi isyarat tentang pembicaraan kontrak di tengah minat Manchester United dan Chelsea terhadap bintang yang "sangat penting"
Dortmund mengambil langkah untuk melindungi gelandang andalannya.
Dortmund sedang bersiap untuk memulai negosiasi kontrak resmi dengan Nmecha guna menangkis minat yang semakin meningkat dari Premier League. Pemain berusia 25 tahun ini telah menjadi bagian penting dari permainan BVB, dan baru-baru ini tampil gemilang saat timnya meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Atalanta dalam leg pertama babak playoff Liga Champions. Kemampuannya untuk mengendalikan permainan dan menciptakan keunggulan numerik telah membuatnya menjadi pemain yang tak tergantikan bagi raksasa Jerman tersebut.
Pihak manajemen klub bertekad bertindak sebelum jendela transfer musim panas dibuka, menyadari bahwa nilai pasar Nmecha sedang naik pesat di seluruh Eropa. Setelah bergabung dari Wolfsburg pada 2023 dengan biaya €30 juta, gelandang ini telah membungkam kritikus awalnya dengan menjadi sosok yang tak tergantikan di tim, tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak lima gol, dan memberikan tiga assist. Dortmund kini melihatnya sebagai pilar jangka panjang proyek mereka, bukan sekadar aset untuk dijual kembali.
"Saya sangat terkesan dengannya karena dia selalu mampu menyelesaikan situasi pertandingan," kata direktur olahraga Dortmund kepada Sky Sport. "Dia menciptakan ruang baru dan menghasilkan keunggulan numerik. Felix adalah pemain yang sangat berpengaruh saat ini dan merupakan pemain yang sangat penting."
Raksasa Liga Premier mengincar mantan pemain muda Manchester City.
Latar belakang Nmecha sebagai produk akademi Manchester City menjadikannya prospek yang sangat menarik bagi klub-klub Inggris berkat status "homegrown"-nya. Manchester United, Chelsea, dan Tottenham dilaporkan telah memasukkan pemain internasional Jerman ini ke dalam daftar pendek mereka. Arsenal juga dikabarkan tertarik pada gelandang serba bisa ini, yang sesuai dengan profil taktis beberapa manajer top Premier League.
Meskipun Nmecha saat ini terikat kontrak hingga 2028, gajinya yang sekitar €5 juta per tahun tidak mencerminkan statusnya sebagai pemain kunci. Dortmund ingin menghindari saga transfer yang berlarut-larut, serupa dengan negosiasi mereka dengan bek Nico Schlotterbeck. Dengan menawarkan perpanjangan kontrak dalam waktu dekat, BVB berharap dapat mempertahankannya dalam jangka panjang atau secara signifikan meningkatkan nilai pasarnya menjelang Piala Dunia 2026.
"Tim-tim seperti Manchester United, City, Tottenham, dan Chelsea telah memasukkannya dalam daftar keinginan mereka sejak lama," jelas pakar transfer Patrick Berger dalam podcast Sky Sport Auffe Süd . "Dia juga cocok di Arsenal. Saya yakin sesuatu akan terjadi segera dan saya sangat penasaran melihat bagaimana BVB menangani hal ini."
Kehl dan para pakar memberikan pandangan mereka tentang nilai Nmecha.
Ketika ditanya oleh Sky Sport apakah klub siap untuk duduk bersama Nmecha untuk membahas perpanjangan kontrak, Kehl tampak yakin. "Jangan khawatir, saya sedang mengerjakan tugas saya," kata direktur olahraga tersebut, menandakan bahwa pekerjaan administratif untuk perpanjangan kontrak sudah dimulai di belakang layar.
Mantan gelandang Bayern Munich, Didi Hamann, percaya bahwa Nmecha memiliki profil fisik dan teknis yang semakin langka di era sepak bola modern. "Nmecha memiliki kontrak hingga 2028. Tergantung bagaimana hasil Piala Dunia, saya bisa membayangkan mereka akan duduk bersama dia dan melihat apakah dia ingin tetap di Dortmund lebih lama," tulis Hamann dalam kolomnya.
Hamann juga menekankan bahwa jalur karir Nmecha membuatnya menjadi pemain yang diburu, terlepas dari durasi kontraknya saat ini. "Tidak banyak pemain seperti dia di Eropa; ada pasar yang besar untuk pemain semacam itu. Dortmund perlu memastikan mereka yang mengendalikan masa depannya."
Perhatian beralih ke Bundesliga dan penghargaan internasional.
Dengan "tugas rumah" yang sedang berlangsung di kantor pusat, Nmecha akan tetap fokus untuk mempertahankan "penampilan gemilangnya" di lapangan. Jika ia dapat mempertahankan, atau bahkan meningkatkan, performa saat ini, ia pasti akan mendapatkan tempat di tim nasional Jerman asuhan Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia 2026.
Selanjutnya, Nmecha akan berusaha memberikan dampak langsung saat Dortmund menghadapi RB Leipzig di Bundesliga pada Sabtu mendatang.
