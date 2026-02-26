"Saya sangat berhutang budi padanya!" - Victor Osimhen menjelaskan mengapa ia menolak merayakan gol krusial di Liga Champions melawan Juventus sebagai tanda penghormatan kepada Luciano Spalletti

Pernyataan cinta Osimhen kepada Spalletti secara alami memicu spekulasi tentang kemungkinan masa depannya di Turin. Pemain internasional Nigeria ini tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap Juventus, bahkan mengonfirmasi bahwa negosiasi telah berlangsung selama masa jabatan Cristiano Giuntoli. Aktivitas media sosialnya semakin memperkuat spekulasi, dengan penyerang tersebut baru-baru ini mengunggah foto bersama legenda Juventus Alessandro Del Piero, disertai caption yang menyatakan bahwa ia merasa "beruntung telah melihat salah satu yang terbaik sepanjang masa."

Namun, meskipun perasaan antara pemain dan manajer jelas, jalan menuju reuni permanen dipenuhi dengan hambatan logistik dan finansial. Osimhen tetap menjadi pemain Galatasaray setelah pindah sensasionalnya dari Napoli pada musim panas 2025, dan meskipun ia terus mempertimbangkan kemungkinan kembali ke Serie A, ia tetap menghormati lingkungannya saat ini. Meskipun penolakannya untuk merayakan gol melawan Spalletti menunjukkan bahwa hatinya masih menyimpan tempat yang signifikan untuk mantan mentornya.