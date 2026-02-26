AFP
"Saya sangat berhutang budi padanya!" - Victor Osimhen menjelaskan mengapa ia menolak merayakan gol krusial di Liga Champions melawan Juventus sebagai tanda penghormatan kepada Luciano Spalletti
Ikatan yang tak terputuskan antara Osimhen dan Spalletti
Hubungan antara striker dan manajer Juventus saat ini tetap tak terputus setelah kemenangan Scudetto bersejarah mereka di Napoli. Berbicara menjelang pertandingan, Osimhen mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada pelatih yang telah mengubahnya menjadi talenta kelas dunia, dengan mengatakan: "Spalletti mengeluarkan yang terbaik dari saya di Napoli, dia begitu peduli hingga tidur di lapangan latihan. Saya berhutang budi padanya." Rasa loyalitas yang mendalam ini jelas mempengaruhi keputusannya untuk tetap diam setelah mencetak gol melawan Bianconeri, seperti yang dia jelaskan lebih lanjut: "Saya berhutang budi padanya! Bermain untuk Juve akan menjadi suatu kehormatan."
Faktor Spalletti dan Impian Juventus
Pernyataan cinta Osimhen kepada Spalletti secara alami memicu spekulasi tentang kemungkinan masa depannya di Turin. Pemain internasional Nigeria ini tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap Juventus, bahkan mengonfirmasi bahwa negosiasi telah berlangsung selama masa jabatan Cristiano Giuntoli. Aktivitas media sosialnya semakin memperkuat spekulasi, dengan penyerang tersebut baru-baru ini mengunggah foto bersama legenda Juventus Alessandro Del Piero, disertai caption yang menyatakan bahwa ia merasa "beruntung telah melihat salah satu yang terbaik sepanjang masa."
Namun, meskipun perasaan antara pemain dan manajer jelas, jalan menuju reuni permanen dipenuhi dengan hambatan logistik dan finansial. Osimhen tetap menjadi pemain Galatasaray setelah pindah sensasionalnya dari Napoli pada musim panas 2025, dan meskipun ia terus mempertimbangkan kemungkinan kembali ke Serie A, ia tetap menghormati lingkungannya saat ini. Meskipun penolakannya untuk merayakan gol melawan Spalletti menunjukkan bahwa hatinya masih menyimpan tempat yang signifikan untuk mantan mentornya.
Penjelasan tentang klausul denda anti-Italia
Hambatan utama dalam transfer ini adalah biaya transfer yang sangat besar yang diperlukan untuk meyakinkan Galatasaray untuk menjualnya, serta hambatan hukum yang dirancang dengan cermat. Ketika Aurelio De Laurentiis menyetujui transfer Osimhen ke Istanbul, ia memastikan bahwa Napoli akan terlindungi jika pemain tersebut berusaha kembali ke rival domestik dengan cepat. Sebuah klausul denda "anti-Italia" yang mengagetkan dimasukkan ke dalam perjanjian, berlaku selama 24 bulan. Ini berarti striker tersebut baru benar-benar bebas untuk kembali ke Semenanjung Italia tanpa beban finansial yang besar mulai 1 September 2027.
Skala finansial denda ini sangat mengagetkan. Jika Galatasaray menjual striker tersebut ke Juventus atau klub Italia lainnya selama tahun pertama kontraknya, mereka diwajibkan membayar denda sebesar €70 juta kepada Napoli. Angka ini turun menjadi €50 juta pada tahun kedua. Mengingat raksasa Turki tersebut telah menginvestasikan €75 juta untuk pemain ini, dan Napoli masih memegang klausul penjualan kembali sebesar 10 persen, total biaya untuk membawa Osimhen kembali ke Serie A saat ini berada di level "mimpi yang mustahil" bagi sebagian besar neraca keuangan klub Italia.
Hambatan ekonomi dan tuntutan gaji
Di luar biaya transfer dan denda khusus yang harus dibayarkan kepada Napoli, bobot syarat pribadi Osimhen menambah lapisan kompleksitas lainnya. Penyerang tersebut saat ini menerima gaji tetap sebesar €15 juta, yang dapat melonjak menjadi €21 juta bersih per tahun jika berbagai bonus terpicu. Dalam kondisi ekonomi sepak bola Italia saat ini, di mana manfaat Dekret Pertumbuhan tidak lagi tersedia untuk meredam beban pajak atas impor asing, paket gaji semacam itu hampir tanpa preseden dan sulit dibenarkan.
Untuk saat ini, penggemar Juventus harus puas dengan "apa yang akan terjadi" dan anggukan hormat yang dibagikan antara manajer mereka dan bintang Nigeria tersebut. Meskipun rasa hormat mutual antara Osimhen dan Spalletti tak terbantahkan, benteng hukum dan finansial yang dibangun oleh De Laurentiis memastikan bahwa setiap perpindahan tetap menjadi prospek yang jauh. Seiring meredanya debu Liga Champions, klausul "anti-Italia" tetap menjadi pengingat tegas bahwa meskipun pemain dan pelatih mungkin terikat oleh hutang dan rasa terima kasih, bisnis sepak bola biasanya memiliki kata akhir.
