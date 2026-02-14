Getty
"Saya sama sekali tidak peduli" - Bintang Manchester United, Matheus Cunha, menargetkan United Strand atas aksi potong rambutnya dalam pengakuan yang jujur tentang tekanan
The United Strand menjadi berita utama.
The United Strand menjadi berita utama karena tantangan viralnya yang tampaknya akan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Ilett awalnya berjanji pada Oktober 2024 bahwa dia tidak akan memotong rambutnya hingga United memenangkan lima pertandingan berturut-turut, dan dia masih menunggu timnya untuk mencapainya. Legenda klub Wayne Rooney mengkritik The United Strand karena mengalihkan fokus dari para pemain, sementara tim wanita Manchester United mengejeknya pekan ini dengan perayaan pemotongan rambut. Sementara itu, Ilett bersikeras bahwa ia tidak ingin menjadi pusat perhatian dan menyoroti bahwa tantangannya juga menggalang dana untuk yayasan kanker anak-anak.
Cunha menargetkan The United Strand
Cunha telah menyampaikan pandangannya tentang situasi ini dan menegaskan bahwa dia tidak tertarik pada Ilett atau potongan rambutnya. "Orang-orang lebih khawatir tentang mendapatkan lima kemenangan karena potongan rambutnya daripada 15 poin. Jadi, saya lebih fokus pada 15 poin, saya sama sekali tidak peduli dengan potongan rambutnya," katanya kepada RomarioTV. "Kami kadang-kadang membicarakannya, tapi itu tidak terlalu memotivasi kami. Kami tidak melihatnya sebagai hal yang keren. Tidak ada yang menginginkan lima kemenangan lebih dari kami, atau lebih banyak kemenangan, apa pun itu. Tapi saya pikir tekanan dari potongan rambutnya sedikit menyembunyikan keindahan yang bisa ada di musim ini, tahu kan?"
Pemain Brasil ini telah berperan dalam performa bagus United baru-baru ini, mencetak gol dalam kemenangan atas Arsenal dan Fulham, serta memberikan assist dalam kemenangan melawan Manchester City.
Manchester United kecewa setelah imbang melawan West Ham.
Manajer interim United, Michael Carrick, mengakui bahwa timnya kecewa karena tidak berhasil meraih lima kemenangan berturut-turut melawan West Ham, tetapi dia tetap lega melihat gol Benjamin Sesko di menit-menit akhir yang menyelamatkan satu poin. Dia mengatakan: "Saya pikir kami sedikit kecewa. Kami jelas tidak bermain di level terbaik kami. Kami sudah bermain lima kali, dan kami berada di level yang sangat baik. Ini tempat yang sulit untuk dikunjungi, mereka membuatnya sulit, dan kami hanya tidak memiliki ketajaman atau percikan itu, benar-benar, untuk menemukan jawaban terlalu sering. Tapi pada akhirnya, pujian besar untuk para pemain, semangat mereka lagi di gol akhir, dan saat kami membutuhkannya. Itu kualitas yang hebat untuk dimiliki. Jadi, kami akan mengambil satu poin dan kami akan melanjutkan.
"Terkadang, kita harus memberi pujian pada tim lawan. Saya pikir West Ham bertahan dengan baik dan membuat kami kesulitan. Ini pertanda baik bahwa para pemain kecewa. Itu menunjukkan bahwa itu belum cukup, kami akan mengambilnya sebagai hal positif bahwa kami mengakhiri pertandingan dengan kuat.
"Ini menunjukkan betapa menantang dan sulitnya untuk konsisten di liga ini. Lima pertandingan tanpa kekalahan dengan empat kemenangan, menurut saya itu adalah rentetan yang cukup bagus dan sesuatu yang harus kita lanjutkan. Tapi ketika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, ini menunjukkan betapa baiknya para pemain telah bermain, dan kita ingin kembali lebih kuat dan terus berkembang selama jeda singkat ini dari pertandingan. [Kita perlu] memanfaatkannya dengan baik dan kembali dalam kondisi yang lebih baik."
Lima pertandingan berikutnya Manchester United
Hasil imbang melawan West Ham berarti tantangan viral Ilett kini direset. Manchester United tidak akan bermain lagi hingga 23 Februari melawan Everton di Goodison Park, dan kemudian akan menghadapi Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa, dan Bournemouth di Premier League. Jika menang dalam semua pertandingan tersebut, The United Strand akhirnya bisa pergi ke barber shop untuk potongan rambut yang sudah lama ditunggu-tunggu.
