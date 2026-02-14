"Saya sama sekali tidak peduli" - Bintang Manchester United, Matheus Cunha, menargetkan United Strand atas aksi potong rambutnya dalam pengakuan yang jujur tentang tekanan

Manajer interim United, Michael Carrick, mengakui bahwa timnya kecewa karena tidak berhasil meraih lima kemenangan berturut-turut melawan West Ham, tetapi dia tetap lega melihat gol Benjamin Sesko di menit-menit akhir yang menyelamatkan satu poin. Dia mengatakan: "Saya pikir kami sedikit kecewa. Kami jelas tidak bermain di level terbaik kami. Kami sudah bermain lima kali, dan kami berada di level yang sangat baik. Ini tempat yang sulit untuk dikunjungi, mereka membuatnya sulit, dan kami hanya tidak memiliki ketajaman atau percikan itu, benar-benar, untuk menemukan jawaban terlalu sering. Tapi pada akhirnya, pujian besar untuk para pemain, semangat mereka lagi di gol akhir, dan saat kami membutuhkannya. Itu kualitas yang hebat untuk dimiliki. Jadi, kami akan mengambil satu poin dan kami akan melanjutkan.

"Terkadang, kita harus memberi pujian pada tim lawan. Saya pikir West Ham bertahan dengan baik dan membuat kami kesulitan. Ini pertanda baik bahwa para pemain kecewa. Itu menunjukkan bahwa itu belum cukup, kami akan mengambilnya sebagai hal positif bahwa kami mengakhiri pertandingan dengan kuat.

"Ini menunjukkan betapa menantang dan sulitnya untuk konsisten di liga ini. Lima pertandingan tanpa kekalahan dengan empat kemenangan, menurut saya itu adalah rentetan yang cukup bagus dan sesuatu yang harus kita lanjutkan. Tapi ketika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, ini menunjukkan betapa baiknya para pemain telah bermain, dan kita ingin kembali lebih kuat dan terus berkembang selama jeda singkat ini dari pertandingan. [Kita perlu] memanfaatkannya dengan baik dan kembali dalam kondisi yang lebih baik."