"Saya percaya pada diri saya sendiri!" - Benjamin Sesko membicarakan rekor golnya untuk Manchester United dan mengungkapkan perasaannya tentang peran sebagai pemain pengganti yang menentukan setelah meraih tiga poin di Everton
Sesko membuat perbedaan dari bangku cadangan.
Penyerang Slovenia tersebut mencetak tiga gol dalam dua pertandingan saat Darren Fletcher menjadi manajer sementara setelah pemecatan Ruben Amorim, memulai pertandingan liga melawan Burnley dan kekalahan di putaran ketiga Piala FA melawan Brighton. Ia belum pernah menjadi starter sejak Carrick mengambil alih, namun ia tetap efektif, mencetak gol dalam tiga dari lima penampilannya sebagai pengganti.
Penyerang senilai £74 juta ini juga perlahan-lahan membuktikan nilai transfernya, dengan gol-golnya melawan Fulham, West Ham, dan Everton membawa United total lima poin, mendekatkan mereka pada tujuan akhir mereka untuk lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.
Sesko menekankan betapa besar keyakinan dirinya setelah membuktikan perbedaannya untuk United di Merseyside, dan dia menjelaskan mengapa dia senang memainkan peran sebagai penuntas gol daripada starter.
Sesko: Tidak masalah apakah saya mulai atau tidak.
Sesko mengatakan kepada Sky Sports: "Bagi saya, yang penting adalah setiap kali saya masuk ke lapangan, saya berusaha membantu tim. Itulah mengapa saya ada di sini. Baik itu lima menit atau 90 menit, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah menunjukkan bahwa saya bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan, dan saya sangat senang dengan itu. Saya percaya pada diri saya sendiri, dan begitu pula pemain lain. Mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan saat saya masuk ke dalam permainan. Tentu saja, itu tergantung pada saya untuk memberikan yang terbaik."
"Sangat penting bagi kami untuk memenangkan pertandingan ini. Itu sangat sulit. Kami berjuang. Mereka juga berjuang. Itu adalah pertarungan 50/50 yang sangat ketat, tapi kami berhasil mempertahankannya hingga akhir dan memastikan kemenangan."
Carrick: Itu adalah akhir yang kejam.
Carrick memuji kontribusi Sesko dan merasa senang dengan peran rekan-rekan barunya yang didatangkan pada musim panas, Matheus Cunha dan Bryan Mbemuo, dalam mencetak gol. Ia mengatakan: "Penutup yang hebat, itu adalah penutup yang tanpa ampun, saya suka cara dia mencetak gol dengan keyakinan yang nyata. Permainan hebat dari Matheus [Cunha] dan Bryan [Mbeumo] dalam mengatur serangan, kami memiliki pemain yang mampu bermain dalam serangan balik. Senang sekali untuk Ben lagi, masuk dan membuat perbedaan."
Pelatih juga menyoroti pengaruh Senne Lammens terhadap hasil pertandingan setelah kiper Belgia itu melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan upaya Michael Keane di menit-menit akhir dan menangani dengan ahli sejumlah umpan silang Everton ke kotak penalti.
"Dia melakukan beberapa penyelamatan yang sangat bagus, dia terlihat tenang dan terkendali dalam situasi yang sulit," kata pelatih. "Banyak tendangan sudut yang masuk di bawah mistar gawangnya, dia tidak panik, mengambil beberapa peluang bagus dan tangannya bersih. Dia luar biasa bagi kami malam ini."
Kapan Sesko akan dimulai?
Carrick menegaskan bahwa dia puas dengan penampilan Sesko meskipun belum memberinya kesempatan untuk menjadi starter, dan dia mengatakan tidak ada masalah dengan Sesko yang terus menjadi cadangan. Dia menjelaskan: "Saya mengerti mengapa semua orang membicarakannya dan membuatnya menjadi hal besar, tapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ben. Kami telah memiliki percakapan yang sangat baik dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik.
"Bagian dari tugas kami adalah membantunya mengambil langkah-langkah dan mengembangkan dirinya sebagai pemain. Terkadang itu langkah kecil, terkadang langkah besar. Dia telah mengambil langkah besar baru-baru ini dalam hal gol yang dia cetak dan dampaknya, serta kepercayaan diri dan keyakinan yang dia tunjukkan saat bermain sekarang sangat mengesankan.
"Kami harus mengelola hal itu dan kami memiliki penyerang yang bagus, jadi ini adalah salah satu keputusan yang harus kami ambil dengan benar. Tapi saya tidak ada masalah dengan Ben dan dia juga tidak ada masalah. Dia jelas ingin bermain, tapi dia tetap seperti biasa, kerja keras yang dia lakukan dan sikapnya untuk masuk dan melakukan apa yang dia lakukan lagi... Dia menyelesaikan dengan begitu banyak kepercayaan diri dan keyakinan, itu adalah penyelesaian yang kejam yang menggambarkan di mana dia berada saat ini."
