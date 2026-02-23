"Saya percaya pada diri saya sendiri!" - Benjamin Sesko membicarakan rekor golnya untuk Manchester United dan mengungkapkan perasaannya tentang peran sebagai pemain pengganti yang menentukan setelah meraih tiga poin di Everton

Carrick menegaskan bahwa dia puas dengan penampilan Sesko meskipun belum memberinya kesempatan untuk menjadi starter, dan dia mengatakan tidak ada masalah dengan Sesko yang terus menjadi cadangan. Dia menjelaskan: "Saya mengerti mengapa semua orang membicarakannya dan membuatnya menjadi hal besar, tapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ben. Kami telah memiliki percakapan yang sangat baik dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik.

"Bagian dari tugas kami adalah membantunya mengambil langkah-langkah dan mengembangkan dirinya sebagai pemain. Terkadang itu langkah kecil, terkadang langkah besar. Dia telah mengambil langkah besar baru-baru ini dalam hal gol yang dia cetak dan dampaknya, serta kepercayaan diri dan keyakinan yang dia tunjukkan saat bermain sekarang sangat mengesankan.

"Kami harus mengelola hal itu dan kami memiliki penyerang yang bagus, jadi ini adalah salah satu keputusan yang harus kami ambil dengan benar. Tapi saya tidak ada masalah dengan Ben dan dia juga tidak ada masalah. Dia jelas ingin bermain, tapi dia tetap seperti biasa, kerja keras yang dia lakukan dan sikapnya untuk masuk dan melakukan apa yang dia lakukan lagi... Dia menyelesaikan dengan begitu banyak kepercayaan diri dan keyakinan, itu adalah penyelesaian yang kejam yang menggambarkan di mana dia berada saat ini."