'Saya Minta Striker, Malah Dikasih YouTube' – Pelatih Bali United Heran Dengan Sistem Belanja Pemain Di Indonesia

“Saya beri tahu Anda: kami tidak memiliki tim pencari bakat. Pemilik kami mendapatkan video YouTube dari agen, bersama dengan detail Transfermarkt. Kemudian dia menghubungi saya dan berkata: 'kita sedang mencari striker, kan? Apakah ini sesuatu? Begitulah kira-kira prosesnya', ungkap Jansen kepada Leeuwarder Courant.

“Tidak ada klub di sini yang mencapai itu (mempunyai pencari bakat). Tetapi akan sangat bagus jika memiliki pencari bakat yang dapat mencari bakat di dalam negeri, dan juga di luar negeri. Terkadang kami mencari striker, dan kemudian pemilik kami yang sangat kaya muncul dengan pemain sayap kiri setinggi 1,65 meter. Dia sama sekali tidak bisa bermain sebagai striker.”

“Lalu pemilik klub menjawab orang seperti itu pasti bisa bermain sepakbola. Lalu saya berkata: 'itu benar, tetapi kami menginginkan seorang striker'. Kemudian dia berkata oke, batalkan kontrak, dan pemain baru datang. Begitulah cara kami beroperasi. Tetapi bukan itu cara yang saya inginkan untuk bekerja, dan bukan itu cara yang biasa saya lakukan.”