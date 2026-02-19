Getty Images Sport
"Saya merasa kelelahan secara mental" - Philippe Coutinho mengonfirmasi kepindahannya dari klub masa kecilnya, Vasco da Gama
Coutinho meninggalkan Vasco setelah pernyataan emosional.
Coutinho mengumumkan bahwa masa baktinya di Vasco telah berakhir dalam pernyataan emosional di Instagram, mengatakan kepada para penggemar bahwa klub tersebut akan selalu ada di hatinya, namun saat ini adalah waktu yang tepat untuk berpisah, karena ia merasa "secara mental kelelahan" dan "siklusnya di klub telah berakhir".
Pemain berusia 33 tahun ini memulai karirnya di akademi Vasco sebelum pindah ke Inter Milan pada usia 18 tahun pada 2010, setelah sebelumnya menandatangani kontrak senilai £3,5 juta ($4,7 juta) dua tahun sebelumnya. Setelah karier yang sukses di mana gelandang serang ini bermain untuk Inter, Liverpool, Barcelona, dan Bayern Munich, serta pernah pindah ke raksasa Catalan dengan biaya £145 juta ($195 juta), Coutinho sempat kembali ke klub tempat ia memulai kariernya, namun kini kembali menjadi pemain bebas transfer setelah meminta kontraknya dibatalkan.
Coutinho menjelaskan kepergian Vasco da Gama
Coutinho menulis dalam sebuah postingan di Instagram pada Rabu: “Saya berpikir panjang dan keras sebelum menulis ini. Sungguh. Tapi, karena rasa hormat, kasih sayang, dan cinta yang saya miliki untuk kalian dan klub ini, saya merasa perlu datang ke sini dan berbicara dari hati.
“Saya memilih untuk kembali ke Vasco karena saya mencintai klub ini. Saya mencintai segala hal yang Vasco wakili dalam hidup saya. Mengenakan jersey ini adalah salah satu keputusan terpenting yang pernah saya buat. Dan, dalam setiap sesi latihan, dalam setiap pertandingan, saya memberikan yang terbaik. Selalu! Tidak pernah ada kekurangan dedikasi, tidak pernah ada kekurangan kemauan dan komitmen.
“Dihukum oleh banyak orang karena sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter saya sangatlah sulit. Saya tidak pernah menghina para penggemar, rekan setim, atau Vasco. Saya tidak pernah melakukannya di mana pun saya berada. Siapa pun yang mengenal saya tahu itu.
“Pada saat itu, saat menuju ruang ganti, saya merasa dan menyadari bahwa waktu saya di klub telah berakhir, dan saya tidak kembali untuk memprioritaskan kesehatan mental saya. Itu sangat menyakitkan.”
"Salah satu cinta" - Coutinho mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada Vasco
“Kebenarannya, aku sangat lelah secara mental,” lanjutnya. “Aku selalu sangat pendiam, jadi mengatakan ini di sini tidak mudah, tapi aku harus jujur.
“Hubungan saya dengan Vasco adalah hubungan cinta. Dan akan terus begitu selamanya. Dengan hati yang berat, saya mengerti bahwa sekarang saatnya untuk mundur dan mengakhiri bab ini di Vasco.
“Saya bersyukur atas segala yang saya alami di sini. Saya akan membawa Vasco bersama saya selamanya. Di hati saya. Di sejarah saya. Di hidup saya. Dari lubuk hati saya… Terima kasih atas segalanya.”
Petualangan Coutinho di Vasco berakhir, langkah karier berikutnya menanti.
Coutinho telah mencetak 17 gol dan tujuh assist dalam 81 pertandingan sejak kembali ke Vasco dengan status pinjaman pada 2024, dan membuat transfernya menjadi permanen pada musim panas lalu. Namun, awal yang positif dari kembalinya dia ke Brasil telah berubah menjadi buruk dalam beberapa pekan terakhir.
Ia telah diteriaki oleh para pendukungnya sendiri dalam beberapa kesempatan, terutama saat kemenangan adu penalti melawan tim divisi kedua Volta Redonda di perempat final Campeonato Carioca. Coutinho diganti pada babak pertama dan di tengah sambutan yang diterimanya, ia memilih tidak kembali ke bangku cadangan untuk mendukung rekan-rekannya di babak kedua.
Coutinho kini menjadi pemain bebas transfer dan akan mencari awal baru dalam karier dan hidupnya saat ia memasuki tahun-tahun terakhir sebagai pemain.
