"Saya merasa kelelahan secara mental" - Philippe Coutinho mengonfirmasi kepindahannya dari klub masa kecilnya, Vasco da Gama

Coutinho menulis dalam sebuah postingan di Instagram pada Rabu: “Saya berpikir panjang dan keras sebelum menulis ini. Sungguh. Tapi, karena rasa hormat, kasih sayang, dan cinta yang saya miliki untuk kalian dan klub ini, saya merasa perlu datang ke sini dan berbicara dari hati.

“Saya memilih untuk kembali ke Vasco karena saya mencintai klub ini. Saya mencintai segala hal yang Vasco wakili dalam hidup saya. Mengenakan jersey ini adalah salah satu keputusan terpenting yang pernah saya buat. Dan, dalam setiap sesi latihan, dalam setiap pertandingan, saya memberikan yang terbaik. Selalu! Tidak pernah ada kekurangan dedikasi, tidak pernah ada kekurangan kemauan dan komitmen.

“Dihukum oleh banyak orang karena sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter saya sangatlah sulit. Saya tidak pernah menghina para penggemar, rekan setim, atau Vasco. Saya tidak pernah melakukannya di mana pun saya berada. Siapa pun yang mengenal saya tahu itu.

“Pada saat itu, saat menuju ruang ganti, saya merasa dan menyadari bahwa waktu saya di klub telah berakhir, dan saya tidak kembali untuk memprioritaskan kesehatan mental saya. Itu sangat menyakitkan.”