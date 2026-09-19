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'Saya menendang setiap bola!' - Bagaimana Keith Andrews dan Brentford benar-benar membongkar Chelsea
Brentford hancurkan Chelsea dalam kolaps derby di babak kedua
Brentford mengklaim hak penuh untuk menyombongkan diri dalam derby London barat setelah membongkar Chelsea 3-0 di Gtech Community Stadium. Setelah periode pembuka yang berlangsung ketat, Brentford mencetak tiga gol tanpa balas di babak kedua melalui Jaidon Anthony, Igor Thiago, dan pemain pengganti Fabio Carvalho.
Kemenangan itu mengangkat tim asuhan Keith Andrews menjadi mengoleksi sembilan poin dari lima pertandingan pembuka mereka di Premier League.
Jumlah tersebut melampaui start terbaik klub dalam lima laga pertama di kasta tertinggi sebelumnya, yakni delapan poin, yang dibukukan pada musim 2021-22.
- Craig Mercer
Skema bola mati membuka jalan bagi Chelsea saat Anthony mencetak gol sundulan
Kebuntuan pecah pada menit ke-61 lewat skema tendangan sudut yang dieksekusi dengan cerdas dan dirancang oleh Mikkel Damsgaard. Gelandang Denmark itu melepaskan umpan melengkung ke tiang jauh, memungkinkan Schuster menanduk bola kembali ke depan gawang agar Anthony menyundulkannya masuk untuk mencetak gol pertamanya bagi Brentford.
Lonjakan permainan pada babak kedua mencerminkan instruksi tegas yang disampaikan Andrews di ruang ganti saat jeda.
"Saat turun minum, dia hanya ingin kami meningkatkan intensitas dan terus percaya," kata Anthony. "Fab [Carvalho] mengatakan kepada saya beberapa hari lalu bahwa saya akan mencetak gol, jadi saya sangat senang dengan gol itu. Rasanya luar biasa."
Thiago dan Carvalho menuntaskan serangan balik mematikan
Brentford menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-80 ketika Kevin Schade lolos melewati garis pertahanan tinggi. Setelah kiper Chelsea Martinez menggagalkan upaya awal, Thiago bereaksi paling cepat untuk menyambar bola rebound sebelum merayakannya dengan penuh semangat bersama Andrews di tepi lapangan.
Pemain pengganti Carvalho menambah gol penutup pada masa injury time, muncul di tiang jauh untuk menyambar umpan silang mendatar Schade yang sempat terdefleksi.
Kemenangan ini memperpanjang catatan tak terkalahkan Brentford di kasta tertinggi di Gtech Community Stadium menjadi delapan pertandingan, yang terbentang sejak Februari.
- News Images
Andrews memancarkan kebanggaan saat Brentford menjaga momentum
Pelatih kepala Andrews mengungkapkan kepuasan besar setelah melihat timnya mengungguli rival lokal mereka di setiap area lapangan. Dengan membuat dua perubahan dalam susunan pemainnya dengan memasukkan Michael Kayode dan Damsgaard, sang manajer memuji ketangguhan lini belakang skuadnya serta mentalitas agresif mereka.
The Bees kini berusaha melanjutkan awal musim mereka yang memecahkan rekor seiring kepercayaan diri yang terus tumbuh di bawah Andrews.
"Saya merasa seperti ikut bermain, saya merasa seperti menendang setiap bola," ungkap Andrews. "Kami harus menunjukkan atribut yang berbeda: kegigihan, ketangguhan, gairah, dan antusiasme. Saya benar-benar menyukai kami malam ini. Saya menyukai segalanya tentang itu."
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