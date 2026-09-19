'Saya menendang setiap bola!' - Bagaimana Keith Andrews dan Brentford benar-benar membongkar Chelsea

Brentford mengklaim hak penuh untuk menyombongkan diri dalam derby London barat setelah membongkar Chelsea 3-0 di Gtech Community Stadium. Setelah periode pembuka yang berlangsung ketat, Brentford mencetak tiga gol tanpa balas di babak kedua melalui Jaidon Anthony, Igor Thiago, dan pemain pengganti Fabio Carvalho.

Kemenangan itu mengangkat tim asuhan Keith Andrews menjadi mengoleksi sembilan poin dari lima pertandingan pembuka mereka di Premier League.

Jumlah tersebut melampaui start terbaik klub dalam lima laga pertama di kasta tertinggi sebelumnya, yakni delapan poin, yang dibukukan pada musim 2021-22.