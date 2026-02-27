"Saya memiliki cukup banyak masalah" - Mantan bintang Barcelona menjelaskan mengapa ia bekerja di toko olahraga lokal di tengah perjuangan hukum dan kesehatan mental

Mathieu mengatakan bahwa berkat seorang teman yang bermain bersamanya di akademi Sochaux, Loic Loval-Landre, ia berhasil keluar dari rumah dan mendapatkan pekerjaan di Intersport setelah beberapa bulan mengalami masalah kesehatan mental. Bek mantan tim tersebut menjelaskan bahwa ia telah mencapai titik di mana ia membutuhkan rutinitas terstruktur untuk mengatasi rasa isolasi yang ia rasakan setelah karirnya berakhir.

"Dia tahu saya ingin keluar rumah sebentar, saya sudah tidak melakukan apa-apa selama beberapa waktu. Kami sedang ngobrol, dan dia berkata: 'Ada posisi kosong'," katanya.

Transisi dari lingkungan sepak bola Eropa tingkat atas yang intens ke ketidakaktifan total berdampak berat pada kondisi mental Mathieu. Dengan mengambil peran di bidang ritel, ia berusaha untuk mendapatkan kembali rasa normalitas dan tujuan yang hilang sejak cedera lututnya di Portugal.