"Saya malu" - Legenda Benfica menuduh Gianluca Prestianni berbohong tentang "tindakan rasis" terhadap Vinicius Junior dalam pertandingan Real Madrid yang penuh emosi
Kemenangan Real Madrid di Benfica tercoreng oleh skandal rasisme.
Vinicius mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut saat Real Madrid memimpin pada leg pertama babak playoff babak gugur melawan Benfica. Namun, tuduhan rasisme dari Prestianni mengganggu pertandingan tersebut, yang dihentikan selama sepuluh menit setelah wasit Letexier mengaktifkan protokol anti-rasisme. Vinicius didukung oleh rekan-rekannya, yang setelah pertandingan mengungkapkan bahwa mereka siap untuk menghentikan pertandingan sepenuhnya, dan dia kemudian memposting pernyataan tentang insiden tersebut.
Dia menulis di media sosial: "Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka mendapat perlindungan dari orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak berguna. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini perlu."
Prestianni membantah telah menghina Vinicius secara rasial.
Prestianni kemudian bersikeras bahwa dia tidak pernah menggunakan bahasa diskriminatif terhadap Vinicius, dengan klaim bahwa kata-katanya telah disalahartikan oleh winger Brasil tersebut dan rekan-rekannya.
Dia mengatakan: "Saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vinicius Jr., yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun."
Klub dan manajernya juga tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Pernyataan Benfica berbunyi: "Sport Lisboa e Benfica menyambut dengan semangat kerja sama penuh, transparansi, keterbukaan, dan kejelasan langkah-langkah yang diumumkan hari ini oleh UEFA, terkait kasus dugaan rasisme yang terjadi dalam pertandingan melawan Real Madrid. Klub menegaskan kembali, dengan jelas dan tanpa keraguan, komitmen historis dan tak tergoyahkan untuk memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, rasa hormat, dan inklusi, yang sejalan dengan nilai-nilai inti pendiriannya dan yang memiliki Eusébio sebagai simbol terbesarnya. Sport Lisboa e Benfica menegaskan kembali bahwa ia sepenuhnya mendukung dan percaya pada versi yang disampaikan oleh pemain Gianluca Prestianni, yang perilakunya selama membela klub selalu dipandu oleh rasa hormat terhadap lawan, institusi, dan prinsip-prinsip yang mendefinisikan identitas Benfica. Klub menyesalkan kampanye fitnah yang dialami oleh pemain tersebut."
Mourinho menyerang Vinicius karena memicu pelecehan dengan perayaan golnya, menambahkan: "Kata-kata yang dipertukarkan Gianluca Prestianni dengan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin netral dan tidak berkomentar tentang itu. Saya mengatakan kepadanya [Vinicius Jr] persis seperti itu. Saya berkata, 'ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali.'' Ketika dia membahas rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam. Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait itu, ini adalah Benfica. Mereka [Vinicius Jr dan Prestianni] mengatakan hal yang berbeda kepada saya. Tapi saya tidak percaya pada salah satu atau yang lain. Saya ingin tetap netral."
Legenda Benfica merasa malu atas tindakan rasis.
Prestianni kini dituduh berbohong oleh Luisao, yang tampil lebih dari 500 kali untuk Benfica selama dekade 2000-an dan 2010-an, dan memenangkan enam gelar Primeira Liga serta trofi lainnya selama periode tersebut.
Dia mengatakan: "Seragam ini terlalu besar. Saya mencintai Benfica, itu seperti kulit kedua saya, tapi Anda harus layak untuk mengenakan jubah suci ini. Dan teks ini [oleh Prestianni] membuat segalanya lebih buruk karena itu bohong. Sepak bola dimenangkan dengan keteguhan hati, dengan semangat juang. Itu adalah tindakan rasis, ya, dan saya malu karenanya.
"Saya membela klub dan saya punya pengalaman, saya tahu apa yang saya bicarakan. Saya tidak menghakimi siapa pun. Saya hanya mengatakan bahwa Benfica terlalu besar untuk terlibat dalam hal ini, apakah itu benar atau tidak. Meskipun, dari pengalaman, saya tahu kebenarannya.
“Berapa kali kamu merayakannya? Jangan lupa bahwa pekerjaan yang nyaman itu untuk orang yang memiliki gelar terbanyak dan yang paling mencintai klub ini. Saya bahkan tidak akan menanggapi [hinaan], bagi saya kamu tidak berarti apa-apa. Seorang yang tidak berarti."
UEFA mengonfirmasi penyelidikan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut.
UEFA telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menyelidiki insiden tersebut, yang dapat memiliki dampak besar bagi Prestianni jika ia terbukti bersalah melakukan perilaku rasis terhadap Vinicius. Pemain berusia 20 tahun itu akan menghadapi sanksi larangan bermain dalam beberapa pertandingan, meskipun masih belum jelas apakah ia akan didakwa dan dihukum sebelum leg kedua digelar pekan depan.
