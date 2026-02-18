"Saya malu" - Legenda Benfica menuduh Gianluca Prestianni berbohong tentang "tindakan rasis" terhadap Vinicius Junior dalam pertandingan Real Madrid yang penuh emosi

Prestianni kemudian bersikeras bahwa dia tidak pernah menggunakan bahasa diskriminatif terhadap Vinicius, dengan klaim bahwa kata-katanya telah disalahartikan oleh winger Brasil tersebut dan rekan-rekannya.

Dia mengatakan: "Saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vinicius Jr., yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun."

Klub dan manajernya juga tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Pernyataan Benfica berbunyi: "Sport Lisboa e Benfica menyambut dengan semangat kerja sama penuh, transparansi, keterbukaan, dan kejelasan langkah-langkah yang diumumkan hari ini oleh UEFA, terkait kasus dugaan rasisme yang terjadi dalam pertandingan melawan Real Madrid. Klub menegaskan kembali, dengan jelas dan tanpa keraguan, komitmen historis dan tak tergoyahkan untuk memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, rasa hormat, dan inklusi, yang sejalan dengan nilai-nilai inti pendiriannya dan yang memiliki Eusébio sebagai simbol terbesarnya. Sport Lisboa e Benfica menegaskan kembali bahwa ia sepenuhnya mendukung dan percaya pada versi yang disampaikan oleh pemain Gianluca Prestianni, yang perilakunya selama membela klub selalu dipandu oleh rasa hormat terhadap lawan, institusi, dan prinsip-prinsip yang mendefinisikan identitas Benfica. Klub menyesalkan kampanye fitnah yang dialami oleh pemain tersebut."

Mourinho menyerang Vinicius karena memicu pelecehan dengan perayaan golnya, menambahkan: "Kata-kata yang dipertukarkan Gianluca Prestianni dengan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin netral dan tidak berkomentar tentang itu. Saya mengatakan kepadanya [Vinicius Jr] persis seperti itu. Saya berkata, 'ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali.'' Ketika dia membahas rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam. Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait itu, ini adalah Benfica. Mereka [Vinicius Jr dan Prestianni] mengatakan hal yang berbeda kepada saya. Tapi saya tidak percaya pada salah satu atau yang lain. Saya ingin tetap netral."