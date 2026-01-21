AFP
"Saya Juga Manusia!" - Vinicius Junior Tanggapi Cemoohan Fans Real Madrid Usai Tampil Gemilang Di Liga Champions
Vini Jr. jalani periode berat di Santiago Bernabeu
Vinicius memberikan wawancara jujur
pasca pertandingan setelah kemenangan telak Madrid atas Monaco, membuka diri tentang dampak mental dari beberapa pekan yang penuh gejolak. Penyerang tersebut menjadi sasaran cemoohan dari sebagian penonton Santiago Bernabeu setelah penurunan performa kolektif, reaksi yang ia akui sangat menyakitkan.
"Bermain untuk klub terbesar di dunia sangat rumit, tuntutannya sangat tinggi," kata Vinicius kepada Movistar+. "Tapi saya juga manusia. Saya tidak ingin dicemooh di rumah saya, tempat saya merasa sangat nyaman. Dalam beberapa pertandingan terakhir, saya merasa tidak nyaman karena setiap kali saya melakukan kesalahan, saya dicemooh." Meskipun mengakui bahwa penggemar "membayar tiket yang sangat mahal" dan berhak menuntut keunggulan, ia mengakui suasana baru-baru ini "sangat rumit".
Soal pergantian manajer
Pemain internasional Brasil tersebut juga mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dari drama di luar lapangan yang menyelimuti klub, khususnya perubahan baru-baru ini di kursi pelatih. Vinicius membantah memiliki pengaruh apa pun terhadap kepergian Xabi Alonso di tengah laporan tentang hubungan yang tegang antara keduanya. Pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan kekecewaannya karena menjadi sasaran kontroversi.
"Saya selalu menjadi pusat dari segalanya dan saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal di luar lapangan. Saya ingin terlibat atas apa yang telah saya lakukan untuk klub ini," tegasnya. Menyerukan persatuan untuk menyelamatkan musim setelah tersingkir dari Copa del Rey dan kalah di final Piala Super Spanyol, ia menambahkan: "Di dalam tim, kami membutuhkan dukungan dari para penggemar agar semuanya kembali normal. Jika kita bersatu, musim ini akan berjalan lebih baik."
Kombinasi dengan Mbappe
Di lapangan, Vinicius membungkam para pengkritik dengan penampilan gemilang yang menghancurkan Monaco. Ia adalah arsitek dari kemenangan telak tersebut, akhirnya mencetak gol sendiri setelah menjadi pemberi assist bagi rekan-rekan setimnya sepanjang malam. Setelah memberikan tiga assist untuk menghancurkan tim Ligue 1 tersebut, Vinicius menggambarkan golnya sebagai momen "pembebasan" setelah periode yang penuh tekanan.
"Itu adalah momen yang sangat indah. Saya telah memberikan banyak assist dan semua orang mengatakan kepada saya bahwa saya harus mencetak gol," ungkapnya. Pemain Brasil itu memuji formasi serangan tim yang fleksibel sebagai kunci performa dominannya, dan mencatat betapa mudahnya berkolaborasi dengan Kylian Mbappe ketika tim menggerakkan bola dengan kecepatan tinggi. "Kami masuk dengan sangat fokus, menggerakkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Dengan cara itu saya bisa banyak menyentuh bola, dan itu adalah hal terbaik bagi saya," jelasnya.
Tidak terburu-buru teken kontrak baru
Terakhir, Vinicius menanggapi spekulasi mengenai masa depannya di ibu kota Spanyol. Dengan kontraknya yang akan segera berakhir, ia mengirimkan pesan kepada para penggemar dan dewan direksi, menegaskan bahwa ia tidak terburu-buru untuk memaksakan negosiasi.
"Saya masih memiliki satu tahun lagi dalam kontrak saya," ungkapnya. "Saya percaya pada presiden, dia percaya pada saya dan tidak ada terburu-buru." Ia menyimpulkan dengan menegaskan kembali keinginannya untuk tetap berada di klub untuk waktu yang lama, bertujuan untuk "bermain dengan gembira dan mencetak gol" saat ia berupaya membawa Real Madrid kembali meraih trofi.
