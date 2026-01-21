"Saya Juga Manusia!" - Vinicius Junior Tanggapi Cemoohan Fans Real Madrid Usai Tampil Gemilang Di Liga Champions

Vinicius memberikan wawancara jujur pasca pertandingan setelah kemenangan telak Madrid atas Monaco, membuka diri tentang dampak mental dari beberapa pekan yang penuh gejolak. Penyerang tersebut menjadi sasaran cemoohan dari sebagian penonton Santiago Bernabeu setelah penurunan performa kolektif, reaksi yang ia akui sangat menyakitkan.

"Bermain untuk klub terbesar di dunia sangat rumit, tuntutannya sangat tinggi," kata Vinicius kepada Movistar+. "Tapi saya juga manusia. Saya tidak ingin dicemooh di rumah saya, tempat saya merasa sangat nyaman. Dalam beberapa pertandingan terakhir, saya merasa tidak nyaman karena setiap kali saya melakukan kesalahan, saya dicemooh." Meskipun mengakui bahwa penggemar "membayar tiket yang sangat mahal" dan berhak menuntut keunggulan, ia mengakui suasana baru-baru ini "sangat rumit".