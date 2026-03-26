"Saya ingin menjadi legenda" - Moises Caicedo dari Chelsea menanggapi rumor transfer ke Real Madrid

Terlepas dari berbagai spekulasi di luar, pelatih kepala Chelsea Liam Rosenior tetap yakin bahwa para pemain utamanya merasa nyaman dan berkomitmen pada tim. Rosenior, yang menggantikan Enzo Maresca awal tahun ini, menekankan ikatan pribadi yang kuat yang telah ia bangun dengan skuadnya sebagai alasan di balik optimismenya terkait retensi pemain.

"Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat baik dengan para pemain karena kami selalu berkomunikasi," jelasnya. "Bukan hanya soal sepak bola, atau situasi kontrak mereka, tapi juga soal kehidupan mereka, bagaimana keadaan anak-anak mereka, dan bagaimana sekolah mereka. Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat dekat dengan Enzo dan para pemain lainnya.

"Soal kontrak dan di mana mereka ingin berada, tidak ada satu pun pemain di klub ini sejak saya di sini yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di sini pada musim panas. Faktanya, percakapan lebih banyak tentang bagaimana kita bisa berkembang, apa yang bisa kita lakukan sebagai tim untuk berkembang, dan apa yang perlu kita lakukan untuk menang saat ini. Itulah posisi kita saat ini."