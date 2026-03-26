Diterjemahkan oleh
"Saya ingin menjadi legenda" - Moises Caicedo dari Chelsea menanggapi rumor transfer ke Real Madrid
Komitmen terhadap The Blues
Caicedo tampaknya telah membantah spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Madrid, sekaligus menegaskan kembali dedikasinya terhadap proyek Chelsea yang terus berkembang. Terlepas dari daya tarik Santiago Bernabeu, gelandang ini tetap menjadi pilar utama dalam skema taktis di Stamford Bridge, di saat klub tersebut berupaya mengukuhkan kembali posisinya di puncak sepak bola Inggris.
Tetap fokus pada tujuan
Menanggapi rumor tersebut dalam sebuah wawancara dengan El Chiringuito TV, Caicedo menegaskan bahwa prioritasnya ada di London. Gelandang tersebut mengungkapkan ambisi yang mendalam untuk meninggalkan jejak abadi dalam sejarah klub, alih-alih mencari jalan keluar yang sensasional ke Spanyol.
"Saat ini saya fokus pada klub saya. Saya memiliki kontrak dengan klub ini, dan saya ingin tampil baik," kata Caicedo. "Saya ingin menjadi legenda, insya Allah."
Masa depan yang kontras di lini tengah
Meskipun Caicedo secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, rekan setimnya di lini tengah, Enzo Fernandez, justru memberikan pernyataan yang sedikit lebih samar mengenai masa depannya. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia ini juga dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabeu, dan komentarnya baru-baru ini kepada ESPN tidak banyak membantu meredakan spekulasi seputar kemungkinan kepergiannya.
Fernandez mengatakan: "Tidak ada pembicaraan. Saat ini saya fokus pada Chelsea, kita lihat saja setelah Piala Dunia."
Rosenior tetap optimis
Terlepas dari berbagai spekulasi di luar, pelatih kepala Chelsea Liam Rosenior tetap yakin bahwa para pemain utamanya merasa nyaman dan berkomitmen pada tim. Rosenior, yang menggantikan Enzo Maresca awal tahun ini, menekankan ikatan pribadi yang kuat yang telah ia bangun dengan skuadnya sebagai alasan di balik optimismenya terkait retensi pemain.
"Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat baik dengan para pemain karena kami selalu berkomunikasi," jelasnya. "Bukan hanya soal sepak bola, atau situasi kontrak mereka, tapi juga soal kehidupan mereka, bagaimana keadaan anak-anak mereka, dan bagaimana sekolah mereka. Saya memiliki hubungan yang sangat, sangat dekat dengan Enzo dan para pemain lainnya.
"Soal kontrak dan di mana mereka ingin berada, tidak ada satu pun pemain di klub ini sejak saya di sini yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di sini pada musim panas. Faktanya, percakapan lebih banyak tentang bagaimana kita bisa berkembang, apa yang bisa kita lakukan sebagai tim untuk berkembang, dan apa yang perlu kita lakukan untuk menang saat ini. Itulah posisi kita saat ini."