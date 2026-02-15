"Saya ingin mencobanya" - Mikel Arteta memberi isyarat tentang peran baru untuk Bukayo Saka di Arsenal setelah kemenangan di Piala FA

Saka sebenarnya memulai kemenangan Arsenal atas Wigan pada Minggu dari bangku cadangan, tetapi masuk ke starting XI setelah Riccardo Calafiori mengalami cedera ringan dalam sesi pemanasan dan harus digantikan. Arteta memilih Saka, tetapi sebenarnya menempatkannya sebagai gelandang tengah (No. 8) daripada di sayap. Saka menjadi bagian dari serangan Arsenal yang tajam saat The Gunners memimpin 4-0 dalam kurang dari 30 menit berkat gol dari Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Jack Hunt.

Arteta berbagi pemikirannya setelah pertandingan dan merasa senang melihat timnya dengan mudah mengalahkan Wigan. Ia mengatakan: "Sangat senang dengan hasilnya dan terutama penampilannya, cara kami memulai pertandingan. Anda benar-benar ingin menunjukkan seberapa besar keinginan Anda saat bermain melawan lawan seperti ini di Piala, dan kami pasti memiliki sikap itu. Lalu saya sedikit terkejut dengan tingkat kohesi dan koneksi yang sangat awal dalam pertandingan, karena saat Anda melakukan banyak perubahan, itu bisa menjadi bagian dari permainan – itu bisa kurang. Tapi itu pasti tidak terjadi [bagi kami] dan kami mencetak beberapa gol yang sangat, sangat bagus. Saya sangat puas dengan itu."