"Saya ingin mencobanya" - Mikel Arteta memberi isyarat tentang peran baru untuk Bukayo Saka di Arsenal setelah kemenangan di Piala FA
Arsenal melaju mulus ke babak kelima Piala FA.
Saka sebenarnya memulai kemenangan Arsenal atas Wigan pada Minggu dari bangku cadangan, tetapi masuk ke starting XI setelah Riccardo Calafiori mengalami cedera ringan dalam sesi pemanasan dan harus digantikan. Arteta memilih Saka, tetapi sebenarnya menempatkannya sebagai gelandang tengah (No. 8) daripada di sayap. Saka menjadi bagian dari serangan Arsenal yang tajam saat The Gunners memimpin 4-0 dalam kurang dari 30 menit berkat gol dari Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Jack Hunt.
Arteta berbagi pemikirannya setelah pertandingan dan merasa senang melihat timnya dengan mudah mengalahkan Wigan. Ia mengatakan: "Sangat senang dengan hasilnya dan terutama penampilannya, cara kami memulai pertandingan. Anda benar-benar ingin menunjukkan seberapa besar keinginan Anda saat bermain melawan lawan seperti ini di Piala, dan kami pasti memiliki sikap itu. Lalu saya sedikit terkejut dengan tingkat kohesi dan koneksi yang sangat awal dalam pertandingan, karena saat Anda melakukan banyak perubahan, itu bisa menjadi bagian dari permainan – itu bisa kurang. Tapi itu pasti tidak terjadi [bagi kami] dan kami mencetak beberapa gol yang sangat, sangat bagus. Saya sangat puas dengan itu."
Arteta membahas kemungkinan memainkan Saka di posisi yang lebih sentral.
Arteta membahas posisi baru Saka setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Itu adalah sesuatu yang mungkin dilakukan dan saya ingin mencobanya, dan kita mungkin akan menggunakannya di masa depan. Masih banyak pertandingan, kompetisi, dan skenario berbeda yang akan kita hadapi musim ini, dan itu adalah salah satu opsi yang kita miliki.
"Dia lebih berada di tengah, lebih dekat ke gawang. Lawan akan kesulitan untuk terus mengawasi pergerakannya. Dia juga bisa bertukar posisi dengan pemain sayap, dan dia sangat pandai dalam memanfaatkan ruang kosong. Saat dia berada di sana, dia bisa benar-benar membahayakan lawan dengan bola."
Eze tampil mengesankan dalam kemenangan Arsenal.
Arteta juga memuji rekrutan musim panas Eberechi Eze yang mencetak dua assist dan tampil gemilang untuk The Gunners setelah periode sulit belakangan ini. Ia menambahkan: "Ya, umpan-umpan hebat dan niatnya, menurut saya risiko yang dia ambil di sepertiga akhir lapangan, serta jumlah tembakan yang dia coba lakukan, itu sangat positif. Itulah yang kami harapkan darinya. Itulah yang dibutuhkan para pemain, momen-momen seperti itu, terutama ketika kita berbicara tentang pemain kreatif, mereka perlu merasa bahwa mereka menciptakan momen-momen tersebut. Saya sangat senang dengan itu, sangat senang dengan Gabi juga, lari yang dia lakukan, timingnya, dan penyelesaiannya dalam aksi, benar-benar sangat positif. Jadi ini baik untuk suasana hati, untuk kepercayaan diri, ini benar-benar hal yang baik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan mengetahui lawan mereka di babak kelima pada Senin saat undian dilakukan. Setelah itu, The Gunners akan kembali fokus pada perjuangan mereka untuk gelar Premier League dan perjalanan ke Molineux untuk menghadapi Wolves yang berada di posisi terbawah.
