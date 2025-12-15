AFP
"Saya Ingin Dia Tetap Di Sini" - Virgil Van Dijk Memohon Agar Mohamed Salah Tidak Meninggalkan Liverpool
Salah kembali ke skuad Liverpool saat raih kemenangan atas Brighton
Penalti Dominik Szoboszlai di menit-menit akhir sudah cukup bagi The Reds untuk meraih kemenangan 1-0 atas Inter di Liga Champions. Salah tidak dibawa dalam perjalanan ke Milan setelah ledakan emosinya di Elland Road, di mana ia berkata: "Sekarang saya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Sepertinya klub telah mengorbankan saya. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya menanggung semua kesalahan."
Salah kembali ke skuad Liverpool pada akhir pekan saat Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Brighton, kemenangan ketiga mereka dari 11 pertandingan Liga Primer terakhir. Dua gol Hugo Ekitike memastikan kemenangan di kandang sendiri akhir pekan itu, sementara Salah masuk dari bangku cadangan dan memberikan assist untuk gol kedua pemain internasional Prancis tersebut.
Pertandingan ini adalah penampilan terakhir Salah untuk Liverpool sebelum ia bergabung dengan skuad Mesir untuk Piala Afrika akhir bulan ini, dan bisa jadi penampilan terakhirnya untuk The Reds karena ia terus dikaitkan dengan kerpergiannya dari Anfield di bulan Januari. Namun, Van Dijk mengungkapkan setelah kemenangan atas Brighton bahwa dirinya telah memberi tahu Salah bahwa ia "ingin dia tetap tinggal" di klub.
"Saya ingin dia bertahan"
Ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan Salah, kapten Liverpool itu berkata: "Tentu saja saya berbicara dengannya. Saya berbicara tentang segalanya dengannya. Tentu saja saya sudah memberi tahu dia bahwa saya ingin dia tetap tinggal. Sisanya tidak akan saya ceritakan."
"Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan semoga dia kembali. Saya tidak memiliki kendali atas hal itu. Dia adalah salah satu pemimpin. Saya ingin sekali dia tetap ada karena dia adalah salah satu pemimpin. Tetapi jelas faktanya dia akan pergi ke AFCON. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Kami akan tetap berhubungan dalam beberapa hari dan minggu mendatang, kami selalu begitu. Lalu mari kita lihat."
Salah menyatakan bahwa keretakan hubungan antara dirinya dan manajer Arne Slot adalah salah satu alasan sang penyerang mempertanyakan masa depannya di klub. Namun, Van Dijk percaya Slot telah menangani saga ini dengan cara yang tepat, menambahkan, "Saya pikir dia telah menangani situasi ini dengan sangat baik. Tenang dengan caranya sendiri. Ini adalah situasi yang sangat rumit."
"Ada banyak kebisingan dan tekanan dari dunia luar, tentu saja dan memang seharusnya begitu karena kami belum mencapai atau mendekati standar musim lalu, tetapi kami adalah manusia dan setiap orang bereaksi dengan cara yang berbeda."
"Tetapi secara pribadi, melihatnya dan percakapan yang kami lakukan setiap hari, saya pikir dia telah menanganinya dengan sangat baik. Dia berada di klub yang solid dan seperti itulah keadaannya sebelum kami bergabung dengan klub ini, dan itu adalah sesuatu yang harus terus kami pertahankan."
"Kita melewati masa-masa indah bersama sebagai tim dan basis penggemar. Dan ketika momen-momen sulit muncul, kita juga harus tetap bersatu. Momen ini adalah momen yang sangat baik untuk melihat bagaimana semua orang merespons dan manajer telah melakukannya dengan sempurna sejauh ini."
"Liverpool harus tetap tenang"
Kemenangan atas Brighton mengakhiri periode yang penuh tantangan bagi Liverpool. Dan merefleksikan betapa menantangnya pekan ini bagi klub, kapten The Reds tersebut mengatakan: "Itu adalah sesuatu di balik layar yang harus kita hadapi, tetapi penampilan berbicara sendiri, bahwa kita bersatu dan itu adalah hal yang paling penting."
"Suasana di ruang ganti selalu sangat baik, tentu saja itu bisa menurun dalam hal penampilan jika Anda menang atau kalah, tetapi hal utama yang saya lihat adalah bahwa kita memiliki kemauan untuk membalikkan keadaan ini dan rasa lapar serta energi untuk melakukannya."
"Tentu saja itu adalah apa yang terjadi di antara garis putih selama 95 menit. Kita tahu musim ini sangat panjang dan kita ingin konsisten. Kita harus terus maju dan tetap tenang."
Liverpool berharap mengakhiri tahun 2025 dengan hasil yang baik
Peningkatan performa Liverpool baru-baru ini telah mengurangi tekanan pada Slot, yang pada satu titik hampir dipastikan akan meninggalkan Anfield setelah hanya meraih empat kemenangan dari 15 pertandingan di semua kompetisi. Dan pelatih asal Belanda itu berharap dapat meraih tiga kemenangan beruntun ketika sang juara bertahan bertandang ke Tottenham akhir pekan ini.
The Reds kemudian menutup tahun 2025 dengan menjamu tim peringkat terbawah Liga Primer Wolves, yang nyaris meraih hasil positif melawan pemuncak klasemen Arsenal pekan lalu.
