"Saya Ingin Dia Tetap Di Sini" - Virgil Van Dijk Memohon Agar Mohamed Salah Tidak Meninggalkan Liverpool

Ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan Salah, kapten Liverpool itu berkata: "Tentu saja saya berbicara dengannya. Saya berbicara tentang segalanya dengannya. Tentu saja saya sudah memberi tahu dia bahwa saya ingin dia tetap tinggal. Sisanya tidak akan saya ceritakan."

"Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan semoga dia kembali. Saya tidak memiliki kendali atas hal itu. Dia adalah salah satu pemimpin. Saya ingin sekali dia tetap ada karena dia adalah salah satu pemimpin. Tetapi jelas faktanya dia akan pergi ke AFCON. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Kami akan tetap berhubungan dalam beberapa hari dan minggu mendatang, kami selalu begitu. Lalu mari kita lihat."

Salah menyatakan bahwa keretakan hubungan antara dirinya dan manajer Arne Slot adalah salah satu alasan sang penyerang mempertanyakan masa depannya di klub. Namun, Van Dijk percaya Slot telah menangani saga ini dengan cara yang tepat, menambahkan, "Saya pikir dia telah menangani situasi ini dengan sangat baik. Tenang dengan caranya sendiri. Ini adalah situasi yang sangat rumit."

"Ada banyak kebisingan dan tekanan dari dunia luar, tentu saja dan memang seharusnya begitu karena kami belum mencapai atau mendekati standar musim lalu, tetapi kami adalah manusia dan setiap orang bereaksi dengan cara yang berbeda."

"Tetapi secara pribadi, melihatnya dan percakapan yang kami lakukan setiap hari, saya pikir dia telah menanganinya dengan sangat baik. Dia berada di klub yang solid dan seperti itulah keadaannya sebelum kami bergabung dengan klub ini, dan itu adalah sesuatu yang harus terus kami pertahankan."

"Kita melewati masa-masa indah bersama sebagai tim dan basis penggemar. Dan ketika momen-momen sulit muncul, kita juga harus tetap bersatu. Momen ini adalah momen yang sangat baik untuk melihat bagaimana semua orang merespons dan manajer telah melakukannya dengan sempurna sejauh ini."