'Saya ingin bertahan lebih lama!' - Domenico Tedesco buka suara setelah pemecatan kejam oleh Bologna

Bologna FC secara resmi telah memberhentikan pelatih kepala Domenico Tedesco dari jabatannya setelah baru dua bulan menangani tim, menurut La Gazzetta dello Sport. Pelatih Italia-Jerman itu tiba di pusat latihan Casteldebole pada pukul 08.53 pagi untuk menyampaikan salam perpisahan terakhirnya sebelum pergi tak lama setelah pukul 10.15 pagi.

Klub mengeluarkan pernyataan resmi yang berterima kasih kepada pria 41 tahun itu atas profesionalisme dan keahliannya selama masa tugasnya yang singkat.

Raffaele Palladino langsung ditunjuk sebagai penggantinya, dengan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029.