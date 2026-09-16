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'Saya ingin bertahan lebih lama!' - Domenico Tedesco buka suara setelah pemecatan kejam oleh Bologna
Tedesco dibebastugaskan setelah masa jabatan singkat
Bologna FC secara resmi telah memberhentikan pelatih kepala Domenico Tedesco dari jabatannya setelah baru dua bulan menangani tim, menurut La Gazzetta dello Sport. Pelatih Italia-Jerman itu tiba di pusat latihan Casteldebole pada pukul 08.53 pagi untuk menyampaikan salam perpisahan terakhirnya sebelum pergi tak lama setelah pukul 10.15 pagi.
Klub mengeluarkan pernyataan resmi yang berterima kasih kepada pria 41 tahun itu atas profesionalisme dan keahliannya selama masa tugasnya yang singkat.
Raffaele Palladino langsung ditunjuk sebagai penggantinya, dengan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029.
- Getty Images Sport
Pelatih yang akan pergi mengungkapkan penyesalan mendalam kepada para suporter
Berbicara kepada para reporter dari dalam mobilnya saat meninggalkan pusat teknis, Tedesco mengaku sangat kecewa atas kepergiannya yang terlalu cepat. Ia memuji para suporter setempat dan kota tersebut karena telah menyambutnya dengan sangat hangat selama periode singkatnya memimpin tim.
Mantan manajer Belgia itu menegaskan bahwa pembicaraan pribadi dengan jajaran petinggi klub akan tetap dirahasiakan.
"Apa yang kami katakan satu sama lain tetap di antara kami," ujar Tedesco. "Saya disambut kota ini dengan cara yang luar biasa dan saya ingin bertahan lebih lama. Saya sangat, sangat menyesal. Inilah sepakbola, tetapi orang-orang ini pantas mendapatkan banyak hal."
Transisi mulus saat Palladino langsung mengambil alih kendali
Meski frustrasi karena hanya memimpin dua pertandingan di stadion tersebut, Tedesco tetap menunjukkan sikap tenang saat mendoakan yang terbaik bagi klub untuk masa depan. Ia menolak mengkritik secara terbuka konstruksi skuad atau keputusan internal yang diambil selama musim panas.
Bologna tidak membuang waktu untuk memulai era baru mereka di bawah Palladino setelah pergantian pelatih yang berlangsung cepat.
Pelatih kepala yang datang itu dijadwalkan memimpin sesi latihan pertamanya di Casteldebole pada pukul 16.00 CEST.
Era baru dimulai dengan kontrak jangka panjang
Palladino mengambil alih tim utama dengan mandat yang jelas untuk menciptakan stabilitas dan meningkatkan level performa. Keberhasilannya menandatangani kontrak hingga 2029 menegaskan keyakinan jangka panjang manajemen klub terhadap visi taktisnya.
Skuad kini menghadapi ujian langsung untuk beradaptasi dengan metode manajer baru dalam sesi latihan sore mereka.
Bologna kini fokus mempersiapkan diri untuk laga-laga Serie A mendatang di bawah arahan Palladino.
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