"Saya harus bertahan sendiri" - Mantan bintang Newcastle dan Belanda membagikan kisahnya tentang perjuangan melawan kecanduan kokain setelah kariernya berakhir akibat cedera lutut

Janmaat menjalani karier senior selama 15 tahun yang membawanya dari Eredivisie ke Premier League, bermain untuk klub-klub seperti Feyenoord, Newcastle, dan Watford. Ia juga menjadi tokoh kunci bagi Belanda di Piala Dunia 2014, tampil dalam lima pertandingan saat mereka memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Brasil. Namun, perjuangannya di akhir kariernya mendorongnya untuk berbagi tentang masa-masa sulitnya, termasuk perjuangannya melawan kecanduan.

"Saya memiliki tiga anak yang juga mendengar dan membaca hal-hal tersebut. Saya tidak bisa dan tidak ingin menyebutkan semua detailnya, tetapi kecanduan kokain saya telah menyebabkan banyak penderitaan," kata Janmaat dalam sebuah pembicaraan di Pathe Tuschinski, Amsterdam, merenungkan perjuangan yang tetap tersembunyi dari publik hingga akhir 2023. Pemain internasional Belanda dengan 34 caps ini melihat hidupnya terjerumus ke dalam kekacauan di Scheveningen, yang mengarah pada masa rehabilitasi di klinik rehabilitasi di Afrika Selatan. Kehancuran dimulai ketika masalah lutut yang persisten diperparah oleh kesalahan medis, yang secara efektif mengakhiri kariernya tanpa kehendaknya. "Saya sangat ingin, tetapi cedera lutut mengacaukan segalanya. Lutut itu sangat parah. Setelah suntikan, semuanya salah: sendi menjadi terinfeksi karena jarum yang salah. Karier saya berakhir. Saya tidak bisa menerimanya," jelasnya.