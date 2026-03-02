Getty Images Sport
"Saya harus bertahan sendiri" - Mantan bintang Newcastle dan Belanda membagikan kisahnya tentang perjuangan melawan kecanduan kokain setelah kariernya berakhir akibat cedera lutut
Janmaat membicarakan kecanduannya terhadap kokain.
Janmaat menjalani karier senior selama 15 tahun yang membawanya dari Eredivisie ke Premier League, bermain untuk klub-klub seperti Feyenoord, Newcastle, dan Watford. Ia juga menjadi tokoh kunci bagi Belanda di Piala Dunia 2014, tampil dalam lima pertandingan saat mereka memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Brasil. Namun, perjuangannya di akhir kariernya mendorongnya untuk berbagi tentang masa-masa sulitnya, termasuk perjuangannya melawan kecanduan.
"Saya memiliki tiga anak yang juga mendengar dan membaca hal-hal tersebut. Saya tidak bisa dan tidak ingin menyebutkan semua detailnya, tetapi kecanduan kokain saya telah menyebabkan banyak penderitaan," kata Janmaat dalam sebuah pembicaraan di Pathe Tuschinski, Amsterdam, merenungkan perjuangan yang tetap tersembunyi dari publik hingga akhir 2023. Pemain internasional Belanda dengan 34 caps ini melihat hidupnya terjerumus ke dalam kekacauan di Scheveningen, yang mengarah pada masa rehabilitasi di klinik rehabilitasi di Afrika Selatan. Kehancuran dimulai ketika masalah lutut yang persisten diperparah oleh kesalahan medis, yang secara efektif mengakhiri kariernya tanpa kehendaknya. "Saya sangat ingin, tetapi cedera lutut mengacaukan segalanya. Lutut itu sangat parah. Setelah suntikan, semuanya salah: sendi menjadi terinfeksi karena jarum yang salah. Karier saya berakhir. Saya tidak bisa menerimanya," jelasnya.
Perjuangan untuk memulai kehidupan setelah pensiun dari sepak bola
Setelah pensiun, Janmaat berusaha tetap terlibat dalam dunia sepak bola dengan mengambil peran sebagai manajer teknis di ADO Den Haag. Namun, kurangnya dukungan di ruang direksi hanya mempercepat kemundurannya ke dalam penggunaan narkoba. "Saya akan dibantu oleh semua orang dan segala hal, tetapi saya ditinggalkan untuk bertahan sendiri. Itu tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba saya kehilangan struktur yang telah saya miliki selama bertahun-tahun sebagai pemain sepak bola. Itu sangat sulit. Kecanduan kokain secara perlahan merayap masuk. Anda mulai berbohong kepada orang-orang yang Anda cintai. Itu mengerikan; saya telah menyakiti banyak orang," akui mantan pemain Feyenoord tersebut.
Kisah Janmaat ditampilkan dalam dokumenter 'Real Men Don't Cry', yang mengeksplorasi tantangan kesehatan mental yang dihadapi atlet elit. Dia mencatat bahwa meskipun dia bisa menangani tekanan besar bermain di semifinal Piala Dunia melawan Argentina atau tampil di De Kuip yang penuh sesak, kekosongan setelah pensiun adalah hal yang berbeda. "Tegangan dalam pertandingan besar bisa saya tangani, meskipun saya memang menderita karenanya, Anda tahu. Itu tabu, tapi coba hadapi semua pendapat itu. Saya bermain di Piala Dunia, banyak pertandingan di De Kuip yang penuh, di Premier League bersama Newcastle United dan Watford. Saya berhadapan dengan penyerang terbaik. Tentu ada tegangan saat itu, tapi saya tidak kehilangan keseimbangan sepenuhnya," katanya.
Menemukan jalan baru di Scheveningen
Masalah sebenarnya muncul ketika rutinitas harian latihan profesional menghilang. "Masalah baru mulai ketika saya berhenti. Sebagai pemain, semuanya jelas: Anda berpindah dari latihan ke latihan. Dari pertandingan ke pertandingan. Ketika semua itu hilang dan saya merasa benar-benar tidak pada tempatnya sebagai manajer teknis di ADO, segala sesuatunya menjadi kacau. Dan itu baik juga," akui Janmaat. Hari ini, bek kanan mantan tim tersebut sedang berusaha membangun kembali hidupnya, mengelola gym miliknya sendiri, High Power Gym di Scheveningen, dan fokus pada kebugarannya sambil menjauhi masa lalunya yang kelam.
Dia mengungkapkan bahwa meskipun kerusakan finansial akibat kecanduannya terbatas, biaya pribadi yang ditanggung sangat besar. "Saya masih secara resmi menikah, tapi kami tidak lagi bersama. Hubungan kami memang sudah tidak baik, tapi kecanduan itu jelas tidak membantu. Banyak hal yang rusak, meskipun kami sekarang sudah akur lagi," katanya. Janmaat juga menjelaskan bahwa masalahnya khusus terkait narkoba, bukan alkohol, menambahkan: "Itu kokain, bukan yang lain. Bukan minuman juga. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, menurut saya. Saya tidak pernah berpikir bisa kecanduan."
Peringatan untuk generasi berikutnya
Dengan bersuara, Janmaat berharap pengalamannya dapat menjadi peringatan bagi pemain lain yang mungkin mengalami kesulitan setelah meninggalkan lapangan. "Kokain menghancurkan banyak hal. Keluarga dan teman-temanku ada untukku, tapi aku mengecewakan banyak orang. Kamu mulai berbohong dan memutarbalikkan fakta. Itu melelahkan, tapi di atas segalanya sangat menyakitkan. Apakah itu mengancam nyawa? Ya, aku sangat dalam, sangat dalam. Aku punya momen-momen di mana segalanya benar-benar, benar-benar buruk bagiku, mari kita biarkan begitu saja," ujarnya. Kejujurannya menandai perubahan signifikan dari kebisuan tradisional seputar kehidupan mantan profesional.
Meskipun telah pulih, Janmaat memutuskan untuk mundur dari dunia kepelatihan sepak bola, jalur yang pernah ia rencanakan untuk ditempuh. "Saya memiliki segalanya sebagai pemain dan sebenarnya saya masih memilikinya. Tapi banyak hal telah terjadi sejak itu. Terlalu banyak. Kecanduan adalah perjuangan, di mana Anda duduk dengan tangan di rambut Anda. Secara harfiah. Anda berada dalam perjuangan, itu benar-benar menghancurkan banyak hal. Di klinik seperti itu, Anda mendapatkan terapi dan percakapan. Saya telah mengambil jalan lain sejak saat itu. Ya, jalan yang benar. Beruntunglah. Dunia sepak bola sudah berakhir, menurut saya. Setidaknya untuk saat ini," ujarnya mengakhiri.
