"Saya harus belajar ini!" - Filipe Luis mengungkapkan momen ketika dia yakin Pep Guardiola "bermain curang" saat mantan bintang Chelsea itu membongkar "kekalahan telak" yang dialaminya di tangan manajer Manchester City
Perubahan taktis yang mendefinisikan seorang ahli dalam permainan
Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan Universo Valdano, bek kiri legendaris itu menengok kembali masa lalunya untuk menjelaskan bagaimana beberapa manajer mengubah pandangannya tentang sepak bola. Meskipun ia pernah bermain di bawah arahan beberapa otak terhebat dalam sejarah sepak bola, pertemuan Liga Champions dengan Bayern Munich asuhan Guardiola lah yang meninggalkan kesan paling mendalam baginya sebagai seorang penggemar sepak bola - sebuah perjalanan karier yang baru-baru ini membuatnya tiba-tiba mundur dari peran manajerialnya di Flamengo, meskipun ia berhasil membawa gelar Copa Libertadores dan mencatatkan kemenangan 8-0 di akhir masa jabatannya.
Malam ketika Pep pergi, Luis terkejut.
Luís mengingat dominasi mutlak yang ditunjukkan oleh tim Guardiola dalam sebuah pertandingan Eropa berisiko tinggi saat ia masih bermain untuk Atletico Madrid. Keunggulan taktis yang begitu mencolok membuat sang bek secara bercanda mengakui bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di lapangan. Justru kekalahan telak inilah yang menjadi titik balik bagi ambisinya sebagai manajer.
Menyangkut pertandingan tersebut, Luís mengatakan: "Kekalahan telak terbesar yang pernah saya alami dalam karier saya adalah saat melawan Bayern Munich asuhan Guardiola. Saya yakin dia curang dengan ukuran lapangan karena segalanya terasa begitu jauh; kami tidak pernah mencapai gawang dan sepertinya dia memiliki lebih banyak pemain di lapangan. Saya berkata pada diri sendiri: Saya harus belajar ini."
Simeone dan suara perintah
Meskipun Guardiola memberikan inspirasi taktis, justru Diego Simeone di Atletico Madrid yang membentuk disiplin pertahanan dan ketangguhan mental Luís. Pemain Brasil itu mengapresiasi "El Cholo" atas perubahannya dalam memahami tanggung jawab di lapangan, meskipun ia mengakui gaya intens Simeone telah membekas padanya dengan cara yang tak terduga.
Mencermati masa-masa di bawah asuhan Simeone, Luís menjelaskan: "Dengan Cholo, untuk pertama kalinya saya masuk ke lapangan dan tahu kapan saya salah dan kapan tidak. Perintahnya begitu mendominasi sehingga hingga kini saya masih bermimpi buruk tentang dia yang memarahi saya. Tapi di sisi lain, dia adalah orang yang bisa berbicara dengan Anda dan tahu cara menjangkau Anda. Saat itu saya berpikir, saya akan menjadi seperti Cholo."
Masa depan di bangku cadangan
Meskipun baru saja meninggalkan Flamengo, Luís tetap fokus untuk mencapai puncak karier kepelatihan di Eropa. Meskipun ia dikaitkan dengan berbagai peran, termasuk posisi di tim nasional Brasil, ia menegaskan preferensinya terhadap rutinitas harian sepak bola klub daripada panggung internasional.
Luís menjelaskan posisinya terkait pekerjaan di Brasil dan kekagumannya terhadap Carlo Ancelotti, sambil menggambarkan tujuannya yang utama: "Ancelotti adalah pelatih ideal pada waktu yang tepat. Saya tertarik pada pekerjaan sehari-hari dan impian besar saya adalah Liga Champions."
