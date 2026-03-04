"Saya harus belajar ini!" - Filipe Luis mengungkapkan momen ketika dia yakin Pep Guardiola "bermain curang" saat mantan bintang Chelsea itu membongkar "kekalahan telak" yang dialaminya di tangan manajer Manchester City

Luís mengingat dominasi mutlak yang ditunjukkan oleh tim Guardiola dalam sebuah pertandingan Eropa berisiko tinggi saat ia masih bermain untuk Atletico Madrid. Keunggulan taktis yang begitu mencolok membuat sang bek secara bercanda mengakui bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di lapangan. Justru kekalahan telak inilah yang menjadi titik balik bagi ambisinya sebagai manajer.

Menyangkut pertandingan tersebut, Luís mengatakan: "Kekalahan telak terbesar yang pernah saya alami dalam karier saya adalah saat melawan Bayern Munich asuhan Guardiola. Saya yakin dia curang dengan ukuran lapangan karena segalanya terasa begitu jauh; kami tidak pernah mencapai gawang dan sepertinya dia memiliki lebih banyak pemain di lapangan. Saya berkata pada diri sendiri: Saya harus belajar ini."