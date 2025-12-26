"Saya Harap 2026 Didedikasikan Untuk Cristiano Ronaldo!" - Sang Megabintang Portugal Didukung Untuk Raih Trofi Piala Dunia

Leboeuf, yang meraih Piala Dunia bersama Prancis pada tahun 1998 mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang klaim Ronaldo baru-baru ini bahwa ia tidak membutuhkan gelar global untuk mengukuhkan warisannya: “Dia tidak berbohong karena apa yang telah dia capai sudah fantastis, tetapi Ronaldo dan Messi - dari semua gelar, persaingan untuk Ballon d’Or terjadi antara keduanya, menjadi siapa yang lebih Anda sukai? Itu menjadi pertanyaan yang terus-menerus - apakah Anda lebih memilih Messi atau Ronaldo? Selama lebih dari satu dekade, itulah yang terjadi."

“Para pemain itu sudah meraih gelar-gelar besar, tetapi memang benar bahwa Piala Dunia membuat perbedaan. Saya terkadang mengkritik Ronaldo atas apa yang telah dia lakukan dan saya telah dihujani kritik oleh para penggemarnya. Beberapa orang berkata: ‘Apa yang telah Anda capai dalam hidup Anda?’ Saya berkata: ‘Saya memenangkan Piala Dunia, dia tidak’. Itu jawaban yang mudah!"

“Tentu saja dia telah berprestasi lebih baik dari saya, dia pemain yang fantastis, tetapi memenangkan Piala Dunia membuat perbedaan - bahkan jika Anda adalah Frank Leboeuf, tetapi terlebih lagi jika Anda adalah Ronaldo setelah Messi memenangkannya. Seperti pada tahun 2022 Piala Dunia didedikasikan untuk Messi. Saya sangat berharap tahun 2026 akan didedikasikan untuk Cristiano Ronaldo. Akan sangat fantastis baginya untuk mendapatkan Piala Dunia, dan untuk Portugal. Portugal memiliki tim yang hebat, jadi itu mungkin.”