"Saya Harap 2026 Didedikasikan Untuk Cristiano Ronaldo!" - Sang Megabintang Portugal Didukung Untuk Raih Trofi Piala Dunia
Berapa lama lagi Ronaldo akan bermain?
Argentina keluar sebagai pemenang Piala Dunia 2022, dengan Messi menambah koleksi medalinya di akhir pertandingan final epik melawan Prancis yang berlangsung hingga adu penalti. Keberhasilan tersebut dianggap oleh banyak orang sebagai takdir, dengan salah satu pemain terbaik sepanjang masa tersebut akhirnya mendapatkan penghargaan yang paling didambakan.
Ronaldo telah menghabiskan hampir dua dekade dalam persaingan ketat dengan Messi untuk memperebutkan gelar pemain terbaik sepanjang masa. Ia telah meraih gelar Euro dan UEFA Nations League, tetapi hadiah terbesar dari semuanya masih belum diraihnya.
Ia akan mendapatkan kesempatan lain untuk memperbaiki kesalahan itu musim panas mendatang, pada usia 41 tahun, sementara beberapa pihak memperkirakan ia bisa bermain hingga Piala Dunia di kandang sendiri pada tahun 2030. Apa pun itu, akan sangat tepat jika CR7 mampu meniru Messi dalam perebutan trofi.
Bisakah Ronaldo menyamai Messi dan memenangkan Piala Dunia?
Leboeuf, yang meraih Piala Dunia bersama Prancis pada tahun 1998 mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang klaim Ronaldo baru-baru ini bahwa ia tidak membutuhkan gelar global untuk mengukuhkan warisannya: “Dia tidak berbohong karena apa yang telah dia capai sudah fantastis, tetapi Ronaldo dan Messi - dari semua gelar, persaingan untuk Ballon d’Or terjadi antara keduanya, menjadi siapa yang lebih Anda sukai? Itu menjadi pertanyaan yang terus-menerus - apakah Anda lebih memilih Messi atau Ronaldo? Selama lebih dari satu dekade, itulah yang terjadi."
“Para pemain itu sudah meraih gelar-gelar besar, tetapi memang benar bahwa Piala Dunia membuat perbedaan. Saya terkadang mengkritik Ronaldo atas apa yang telah dia lakukan dan saya telah dihujani kritik oleh para penggemarnya. Beberapa orang berkata: ‘Apa yang telah Anda capai dalam hidup Anda?’ Saya berkata: ‘Saya memenangkan Piala Dunia, dia tidak’. Itu jawaban yang mudah!"
“Tentu saja dia telah berprestasi lebih baik dari saya, dia pemain yang fantastis, tetapi memenangkan Piala Dunia membuat perbedaan - bahkan jika Anda adalah Frank Leboeuf, tetapi terlebih lagi jika Anda adalah Ronaldo setelah Messi memenangkannya. Seperti pada tahun 2022 Piala Dunia didedikasikan untuk Messi. Saya sangat berharap tahun 2026 akan didedikasikan untuk Cristiano Ronaldo. Akan sangat fantastis baginya untuk mendapatkan Piala Dunia, dan untuk Portugal. Portugal memiliki tim yang hebat, jadi itu mungkin.”
Apakah Ronaldo menjadi starter untuk Portugal?
Ronaldo beberapa kali dicadangkan selama Euro 2024, karena muncul pertanyaan apakah ia harus berperan penting bagi negaranya seperti sekarang, dan Leboeuf menambahkan tentang dilema pemilihan pemain yang terus ditimbulkan oleh sosok ikonik ini: “Bagaimana Anda akan menangani Cristiano Ronaldo? Itu akan menjadi pertanyaan utama Roberto Martinez. Di turnamen terakhir, Euro 2024, ia ditempatkan di bangku cadangan. Itu mungkin masalah yang sama di Piala Dunia. Bermain setiap tiga hari itu rumit.”
“Saya percaya dia akan bugar, akan bermain bagus, dan Portugal akan memiliki kesempatan untuk memenangkan Piala Dunia bersamanya di lapangan. Itu akan menjadi pencapaian besar baginya di usia 41 tahun. Tetapi, Roberto Martinez harus berpikir dua kali sebelum menurunkannya di setiap pertandingan - itulah kekhawatiran utamanya. Akan menyenangkan melihatnya memenangkan Piala Dunia.”
Piala Dunia 2026: LawanPortugal di babak grup
Portugal tahu bahwa mereka akan menghadapi Uzbekistan dan Kolombia di fase grup musim panas mendatang, sambil menunggu untuk mengetahui siapa yang akan lolos melalui jalur pertama play-off antar-konfederasi.
Ronaldo diperkirakan akan memulai turnamen itu sebagai kapten negaranya, setelah mencapai 226 penampilan dan 143 gol, dengan pengamat yang antusias di setiap sudut planet siap untuk mengetahui apakah dia dapat mengikuti jejak Messi di panggung olahraga terbesar.
