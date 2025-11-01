"Saya Hanyalah Senne Lammens" - Tanggapan Kiper Manchester United Ketika Dibandingkan Dengan Peter Schmeichel

United telah menggunakan beberapa kiper papan atas saat mereka mencari pengganti penjaga gawang Denmark tersebut setelah kepergiannya pada tahun 1999, termasuk Mark Bosnich, Fabien Barthez dan Tim Howard, sebelum mereka merekrut Edwin van der Sar pada tahun 2005. David De Gea menggantikan legenda Belanda tersebut pada tahun 2011, tetapi United mengalami kesulitan di bawah mistar gawang dalam beberapa musim terakhir.

Andre Onana dan Altay Bayindir sama-sama gagal sebagai pilihan utama United, dan klub akhirnya memperbaiki masalah penjaga gawang mereka dengan mendatangkan Lammens dari Royal Antwerp. Setan Merah sempat dikaitkan dengan sejumlah kiper, termasuk Emiliano Martinez dan Diogo Costa, sebelum akhirnya memutuskan untuk mendatangkan pemain muda Belgia tersebut.

Lammens telah memberikan dampak langsung bagi tim asuhan Ruben Amorim, tampil dalam kemenangan atas Sunderland, Liverpool dan Brighton. Ia juga dengan cepat merebut hati para penggemar setia United, yang menyamakan pemain berusia 23 tahun itu dengan Schmeichel.