"Saya hampir saja bergabung dengan Chelsea" - Mantan asisten Liam Rosenior menjelaskan mengapa ia menolak tawaran kembali ke Chelsea untuk tetap di Strasbourg bersama manajer baru Gary O'Neil

Perombakan kepelatihan dimulai setelah kepergian Maresca pada Hari Tahun Baru, mendorong Chelsea untuk mencari pengganti dari klub saudaranya, Strasbourg, dalam struktur kepemilikan BlueCo yang sama. Meskipun Rosenior menjalani masa jabatan yang produktif selama 18 bulan di Prancis - akhirnya membawa Strasbourg ke kompetisi Eropa - ia langsung menerima tawaran untuk memimpin The Blues, dan mengonfirmasi kesepakatan tersebut segera setelah pertandingan terakhir melawan Nice.

Transisi ini menandai periode perubahan signifikan bagi kedua tim, karena Rosenior tiba di Stamford Bridge dengan kontrak lima setengah tahun bersama staf belakang lapangan kunci termasuk Kalifa Cisse dan Justin Walker. Meskipun memiliki hubungan kerja yang erat dengan asisten pelatih Filipe Coelho, yang terakhir memilih tidak mengikuti pelatih kepala ke London. Bagi Coelho, meskipun daya tarik profesional Chelsea jelas, ia merasa waktu belum tepat untuk pindah lagi, memilih untuk mempertahankan stabilitas di Strasbourg di bawah rezim baru.