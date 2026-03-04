Getty Images Sport
"Saya hampir saja bergabung dengan Chelsea" - Mantan asisten Liam Rosenior menjelaskan mengapa ia menolak tawaran kembali ke Chelsea untuk tetap di Strasbourg bersama manajer baru Gary O'Neil
Perombakan BlueCo: Mengapa Coelho tetap tinggal
Perombakan kepelatihan dimulai setelah kepergian Maresca pada Hari Tahun Baru, mendorong Chelsea untuk mencari pengganti dari klub saudaranya, Strasbourg, dalam struktur kepemilikan BlueCo yang sama. Meskipun Rosenior menjalani masa jabatan yang produktif selama 18 bulan di Prancis - akhirnya membawa Strasbourg ke kompetisi Eropa - ia langsung menerima tawaran untuk memimpin The Blues, dan mengonfirmasi kesepakatan tersebut segera setelah pertandingan terakhir melawan Nice.
Transisi ini menandai periode perubahan signifikan bagi kedua tim, karena Rosenior tiba di Stamford Bridge dengan kontrak lima setengah tahun bersama staf belakang lapangan kunci termasuk Kalifa Cisse dan Justin Walker. Meskipun memiliki hubungan kerja yang erat dengan asisten pelatih Filipe Coelho, yang terakhir memilih tidak mengikuti pelatih kepala ke London. Bagi Coelho, meskipun daya tarik profesional Chelsea jelas, ia merasa waktu belum tepat untuk pindah lagi, memilih untuk mempertahankan stabilitas di Strasbourg di bawah rezim baru.
- Getty Images Sport
Nilai-nilai keluarga dan adaptasi Prancis
Coelho is no stranger to the inner workings of Chelsea, having previously served as the manager of the club's Under-21 side during Maresca's time at the club. He only left West London in July last year to take up his current role with Strasbourg, and he admits that the prospect of moving his family back to England so soon after arriving in France was the deciding factor in staying put.
Speaking to A Bola, Coelho explained the situation clearly: "I was close to going to Chelsea when Liam left and accompanying him in London, but family is a very important pillar and it didn’t make sense to take my family away from a good adaptation to life in France to return to London [at that point]. I arrived five months ago, and I want to keep going."
Learning from the best
Pelatih yang sangat dihormati ini yakin bahwa jalur yang ia tempuh saat ini memberikan pendidikan yang sempurna baginya. Dengan tetap berada di Strasbourg, ia berhasil beralih dari bekerja di bawah Rosenior ke mendukung pelatih baru O'Neil, sambil terus memanfaatkan pengalamannya yang dekat dengan mantan manajer Chelsea, Maresca. Keragaman pengaruh taktis ini adalah hal yang sangat dihargai oleh Coelho.
"Saya merasa bahwa saat untuk menjadi pelatih kepala akan datang. Saya tidak terburu-buru dan menikmati prosesnya. Setelah bergabung dengan klub seperti Chelsea, di mana saya dekat dengan Enzo Maresca, dan kini dapat memanfaatkan keahlian Liam Rosenior dan Gary O’Neil, ini adalah resume yang sangat kaya, dan saya sedang menyempurnakan detail terakhir untuk lebih siap saat waktunya tiba," tambah pelatih asal Portugal tersebut.
- AFP
Menatap ke masa depan
Sementara Coelho saat ini fokus membantu O'Neil melanjutkan tren positif Strasbourg di Ligue 1, ia tidak menyembunyikan ambisi jangka panjangnya. Pria berusia 39 tahun ini menargetkan untuk suatu saat nanti menduduki posisi pelatih kepala, dan kembalinya ke tanah airnya tetap menjadi kemungkinan yang ia pertimbangkan.
Menyikapi tujuan masa depannya, mantan pelatih muda Chelsea itu mengakui bahwa liga utama Portugal tetap menjadi daya tarik besar baginya. "Ini adalah liga yang berarti banyak bagi saya. Ini adalah negara saya. Kembali ke negara saya selalu menjadi opsi," kata Coelho, menyiratkan bahwa meskipun ia menolak tawaran Chelsea hari ini, perjalanan karirnya sebagai manajer baru saja dimulai.
