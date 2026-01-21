"Saya Bukan Lionel Messi, Tapi Saya Juga Bukan Pembelian Terburuk Real Madrid" - Franco Mastantuono Balas Kecaman Fans Setelah Real Madrid Gilas AS Monaco Di Liga Champons

Mastantuono menunjukkan penampilan paling signifikan dalam seragam Madrid, melengkapi penampilan tim yang memukau dengan gol yang membungkam bisikan ketidakpuasan di Santiago Bernabeu. Pemain muda tersebut, yang datang dengan reputasi yang sedang berkembang dari River Plate, telah menjadi pusat badai media selama bulan-bulan pertamanya di ibu kota Spanyol, berayun liar dari dipuji sebagai talenta generasi hingga dicap sebagai rekrutan gagal.

Berbicara di zona campuran setelah pertandingan, Mastantuono menanggapi narasi ekstrem ini, mengakui beban ekspektasi yang datang dengan menjadi penyerang Argentina berkaki kiri tetapi menolak untuk membiarkan kritik memengaruhinya.

"Sejak saya masih kecil, orang-orang telah membicarakan sepakbola saya; bisa dikatakan bahwa saya adalah Messi baru dan pada saat yang sama bencana, pembelian terburuk Real Madrid," kata Mastantuono kepada wartawan. "Saya tidak percaya saya adalah Messi, dan saya juga tidak percaya saya adalah pembelian terburuk Real Madrid. Saya bekerja untuk versi terbaik saya, yang saya tahu bisa saya capai."

Gelandang itu mengakui bahwa kritik tersebut tidak luput dari perhatiannya. "Saya juga mendengar kritik yang tidak saya lupakan, yang membuat saya berkembang dan lebih kuat," tambahnya. "Hari ini saya bisa lebih leluasa dan menunjukkan versi diri saya yang ingin dilihat Real Madrid."