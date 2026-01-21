Getty/GOAL
"Saya Bukan Lionel Messi, Tapi Saya Juga Bukan Pembelian Terburuk Real Madrid" - Franco Mastantuono Balas Kecaman Fans Setelah Real Madrid Gilas AS Monaco Di Liga Champons
Mastantuono menolak label 'Messi baru' dan 'rekrutan gagal'
Mastantuono menunjukkan penampilan paling signifikan dalam seragam Madrid, melengkapi penampilan tim yang memukau dengan gol yang membungkam bisikan ketidakpuasan di Santiago Bernabeu. Pemain muda tersebut, yang datang dengan reputasi yang sedang berkembang dari River Plate, telah menjadi pusat badai media selama bulan-bulan pertamanya di ibu kota Spanyol, berayun liar dari dipuji sebagai talenta generasi hingga dicap sebagai rekrutan gagal.
Berbicara di zona campuran setelah pertandingan, Mastantuono menanggapi narasi ekstrem ini, mengakui beban ekspektasi yang datang dengan menjadi penyerang Argentina berkaki kiri tetapi menolak untuk membiarkan kritik memengaruhinya.
"Sejak saya masih kecil, orang-orang telah membicarakan sepakbola saya; bisa dikatakan bahwa saya adalah Messi baru dan pada saat yang sama bencana, pembelian terburuk Real Madrid," kata Mastantuono kepada wartawan. "Saya tidak percaya saya adalah Messi, dan saya juga tidak percaya saya adalah pembelian terburuk Real Madrid. Saya bekerja untuk versi terbaik saya, yang saya tahu bisa saya capai."
Gelandang itu mengakui bahwa kritik tersebut tidak luput dari perhatiannya. "Saya juga mendengar kritik yang tidak saya lupakan, yang membuat saya berkembang dan lebih kuat," tambahnya. "Hari ini saya bisa lebih leluasa dan menunjukkan versi diri saya yang ingin dilihat Real Madrid."
"Kehidupan baru jauh dari keluarga"
Transisi dari sepakbola Argentina ke sorotan juara Eropa memang sangat sulit, dan pemain berusia 18 tahun itu dengan jujur
mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Meskipun bakatnya tidak pernah diragukan, perubahan benua di usia yang begitu muda menghadirkan tantangan pribadi yang signifikan yang memengaruhi penampilan awalnya.
"Saya merasa siap, tetapi ini adalah kehidupan baru dan itu membutuhkan adaptasi, karena sangat jauh dari keluarga saya," jelasnya. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, ia bersikeras bahwa ia tidak pernah kehilangan pandangan positifnya atau keinginannya untuk sukses di klub terbesar di dunia. "Saya tidak pernah mengalami momen buruk, saya adalah orang yang bahagia yang ingin berkembang dan itulah yang akan membawa saya ke versi diri saya yang saya inginkan."
Titik balik Mastantuono?
Kemenangan 6-1 atas Monaco bukan hanya kemenangan pribadi bagi Mastantuono, tetapi juga pelepasan tekanan kolektif bagi Real Madrid yang sedang berada di bawah tekanan. Tim tersebut telah mengalami serangkaian hasil buruk yang telah membuat para pendukung Bernabeu merasa geram, tetapi kemenangan telak di Liga Champions tampaknya telah memperbaiki suasana setelah pemecatan Xabi Alonso baru-baru ini.
"Kepribadian tim menandai pertandingan," kata Mastantuono. "Kami sudah berpikir sebagai tim untuk mengubah dinamika, kami tidak datang dari hasil yang bagus dan kepribadian telah membuat kami terhubung dengan orang-orang."
"Kami telah memberikan versi yang dapat ditingkatkan tetapi dapat membawa kami pada hal-hal besar," tegasnya.
Membela Bellingham
Dalam menunjukkan persatuan ruang ganti, Mastantuono juga mengambil kesempatan untuk membela Jude Bellingham. Gelandang Inggris itu juga menghadapi sorotan baru-baru ini, dengan pertanyaan yang muncul tentang performa dan sikapnya. Mastantuono dengan tegas menolak anggapan tersebut, dan memberikan pandangan tentang rutinitas harian Bellingham di kompleks pelatihan Valdebebas.
"Jude kuat, tetapi ada hal-hal yang dikatakan yang terlalu keras," kata pemain Argentina itu, mengkritik narasi media. "Dia adalah orang yang berada di Valdebebas dari pukul 9:30 pagi hingga 6 sore. Sangat buruk bahwa mereka menyentuh egonya karena dia bekerja tanpa henti."
