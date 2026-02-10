“Saya berusaha tidak hanya fokus pada sepak bola” - Lamine Yamal mengungkapkan cara dia “melepaskan diri” dari tekanan Barcelona.

Yamal bisa dibilang sebagai remaja paling diperbincangkan di dunia sepak bola, setelah memecahkan hampir semua rekor yang ada di Barcelona dan menjadi figur kunci bagi tim nasional Spanyol. Namun, remaja ini menegaskan bahwa kunci kesuksesannya terletak pada kemampuannya untuk memisahkan kehidupan profesionalnya dari kehidupan pribadinya. Dalam wawancara dengan ESPN, winger tersebut menjelaskan bahwa ia menghindari obsesi terhadap lawan atau menonton rekaman tak berujung tentang bek, lebih memilih untuk hidup seperti remaja "biasa" saat meninggalkan lapangan latihan.

"Saya melakukan apa yang dilakukan remaja 18 tahun lainnya: bersantai dengan teman-teman, merawat adiknya, bermain PlayStation, berjalan-jalan,... hal-hal seperti itu," katanya.

“Saya berusaha menghabiskan waktu dengan teman-teman dan menjalani hidup saya. Saya berusaha tidak fokus hanya pada sepak bola, tidak terus-menerus memikirkan pertandingan, atau menonton video bek sayap yang akan saya hadapi, tidak ada yang seperti itu. Saya berusaha menikmati sepanjang hari dan, saat berada di lapangan, memberikan segalanya, tetapi saat meninggalkan lapangan, saya melakukan hal yang sama, menjauhkan diri dari sepak bola sebanyak mungkin.”