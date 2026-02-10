Getty Images Sport
“Saya berusaha tidak hanya fokus pada sepak bola” - Lamine Yamal mengungkapkan cara dia “melepaskan diri” dari tekanan Barcelona.
Seni mematikan
Yamal bisa dibilang sebagai remaja paling diperbincangkan di dunia sepak bola, setelah memecahkan hampir semua rekor yang ada di Barcelona dan menjadi figur kunci bagi tim nasional Spanyol. Namun, remaja ini menegaskan bahwa kunci kesuksesannya terletak pada kemampuannya untuk memisahkan kehidupan profesionalnya dari kehidupan pribadinya. Dalam wawancara dengan ESPN, winger tersebut menjelaskan bahwa ia menghindari obsesi terhadap lawan atau menonton rekaman tak berujung tentang bek, lebih memilih untuk hidup seperti remaja "biasa" saat meninggalkan lapangan latihan.
"Saya melakukan apa yang dilakukan remaja 18 tahun lainnya: bersantai dengan teman-teman, merawat adiknya, bermain PlayStation, berjalan-jalan,... hal-hal seperti itu," katanya.
“Saya berusaha menghabiskan waktu dengan teman-teman dan menjalani hidup saya. Saya berusaha tidak fokus hanya pada sepak bola, tidak terus-menerus memikirkan pertandingan, atau menonton video bek sayap yang akan saya hadapi, tidak ada yang seperti itu. Saya berusaha menikmati sepanjang hari dan, saat berada di lapangan, memberikan segalanya, tetapi saat meninggalkan lapangan, saya melakukan hal yang sama, menjauhkan diri dari sepak bola sebanyak mungkin.”
- AFP
Mata tertuju pada Piala Dunia dan taco Meksiko
Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, antusiasme semakin meningkat di kubu La Roja. Spanyol tergabung dalam grup bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay, dengan pertandingan dijadwalkan di Atlanta dan Guadalajara. Bagi Yamal, turnamen ini merupakan kesempatan lain untuk menorehkan namanya dalam sejarah, namun ia juga menantikan pengalaman budaya, khususnya masakan di Meksiko.
Ketika ditanya tentang bermain di Guadalajara, Yamal mengaku bahwa meskipun ia belum pernah mengunjungi negara tersebut sebelumnya, ia sangat ingin mencicipi masakan lokal. "Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi antusiasme ini dibagikan oleh semua orang Spanyol. Kami ingin menang dan memberikan segalanya untuk negara," katanya. "Saya pikir saya harus mencoba beberapa taco. Saya belum pernah ke Meksiko."
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan ulasan ahli, prediksi berbasis data, dan wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Bintang Spanyol membagikan kisah tentang kecintaannya pada Pokemon.
Dalam pengakuan yang mengharukan yang mengingatkan dunia akan usia mudanya, Yamal berbagi kisah tentang hobi masa kecilnya sebelum ia menjadi nama besar. Sebelum PlayStation menjadi bagian tak terpisahkan dari waktu luangnya, penyerang ini menghabiskan waktunya mengumpulkan dan bermain kartu Pokémon. Ia menjelaskan bahwa minat ini lahir dari kebutuhan finansial sebanyaknya dari passion, mencatat bahwa konsol video game tidak selalu terjangkau bagi keluarganya selama masa kecilnya.
"Di sekolah kami bermain kartu Pokémon dan sebagainya. Beberapa bermain Nintendo, tapi kebanyakan kartu. Saat kecil, kami tidak mampu membeli PlayStation atau Nintendo. Jadi kami bermain dengan teman-teman di lapangan bermain dengan kartu-kartu itu, yang harganya satu euro," katanya.
- AFP
Mimpi Buruk Dapur Yamal
Meskipun Yamal mampu membongkar pertahanan lawan dengan presisi bedah, kemampuannya jelas tidak berlaku di dapur. Remaja yang telah mencetak 15 gol dari 30 penampilan di semua kompetisi musim ini, mengakui bahwa repertoar kulinernya sangat terbatas, bercanda bahwa dia "sangat buruk" dalam memasak dan akan kesulitan bertahan hidup jika harus menyiapkan makanannya sendiri secara rutin.
“Kenyataannya, saya berhenti karena itu bukan untuk saya. Saya benar-benar buruk, benar-benar buruk,” akunya. “Saya akan membuatkan Anda nugget dengan kentang goreng, paling-paling.”
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan