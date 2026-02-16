Getty
"Saya bertindak sebagai agennya" - Vinicius Jr mengungkapkan bagaimana ia membantu Real Madrid merekrut Kylian Mbappe dan Jude Bellingham
Rekor Mbappe di Real Madrid: Gol & penampilan
Mbappe telah mencetak 82 gol untuk Real Madrid dalam 90 penampilan di semua kompetisi, dengan 38 di antaranya tercipta musim ini. Ia memenangkan Sepatu Emas La Liga musim lalu dan kembali memimpin daftar pencetak gol musim ini.
Real Madrid sedang mengejar lebih banyak trofi besar, baik di kompetisi domestik maupun kontinental, dengan pemain nomor 10 andalannya memimpin upaya tersebut. Mereka bekerja keras untuk mendatangkan Mbappe ke skuad mereka, dengan peluang terbuka saat kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir.
Mbappe pindah ke Spanyol sebagai pemain bebas transfer, menandatangani kontrak menguntungkan, dengan pemain Prancis itu tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa impiannya adalah mewakili raksasa Madrid. Namun, dia tetap dibujuk untuk mengambil jalan itu oleh figur-figur terkemuka yang sudah berada di skuad Los Blancos.
Bagaimana Vinicius berhasil membawa Mbappe dan Bellingham ke Bernabeu
Vinicius mengambil inisiatif untuk memfasilitasi transfer, dengan Mbappe yang secara rutin dihubungi. Pemain internasional Brasil itu telah mengatakan kepada Ibai Llanos, sementara seorang gelandang internasional Inggris juga dibujuk untuk pindah ke Spanyol: “Setiap musim panas saya mengirim pesan kepadanya [Mbappe]: ‘Kapan kamu datang?’ Saya bertindak sebagai agen. Dengan [Jude] Bellingham juga begitu. Saya ingin bermain dengan yang terbaik untuk memiliki lebih banyak peluang menang. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama daripada dengan keluarga kami. Kami harus memiliki hubungan yang baik.”
Sebelumnya, ada kabar bahwa Mbappe dan Vinicius memiliki hubungan yang tegang, karena keduanya ingin menjadi bintang utama di Madrid, tetapi rumor tersebut sering kali dibantah.
Mbappe mengatakan: “Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vinicius. Jauh lebih baik tahun ini, kami lebih mengenal satu sama lain. Dia pemain hebat dan, sebagai orang, sangat baik.
“Dua pemain terkenal di tim yang sama bisa menarik banyak perhatian... Kami tahu orang-orang selalu membicarakan kami. Saya menganggapnya normal karena jika suatu hari ada masalah serius, semoga itu tidak pernah terjadi, saya akan mengatakan itu serius. Dan orang-orang akan mendengarkan dan memahami bahwa saya serius. Ini bukan masalah serius. Dalam kehidupan seorang pemain sepak bola terkenal, atau pemain Real Madrid, ini bukan masalah serius.”
Apakah Vinicius akan menandatangani kontrak baru di tengah kabar tentang liga Saudi Pro?
Vinicius dikabarkan akan meninggalkan Bernabeu, dengan tawaran menggiurkan yang dikabarkan telah disiapkan di Liga Pro Saudi, namun ia mengaku bahagia di ibu kota Spanyol dan mungkin akan menyetujui perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027.
Dia mengatakan tentang masa depannya: “Saya sangat bahagia. Bermain untuk Real Madrid, memiliki kehidupan yang saya miliki dan keluarga saya membuat saya bahagia. Bahagia di dalam dan di luar lapangan adalah yang terbaik.”
Vinicius mengalami penurunan performa sedikit sejak menjadi kandidat Ballon d’Or pada 2024, namun ia telah mencetak lebih dari 20 gol dalam empat musim berturut-turut. Ia tetap mencetak dua digit gol musim ini meskipun sempat berselisih dengan mantan manajer Madrid, Xabi Alonso.
Dia sadar akan tekanan yang dia hadapi, dan mengaku sudah terbiasa dengan itu setelah muncul sebagai remaja berbakat di usia muda. Dia menambahkan tentang bermain di bawah sorotan terkuat: “Ketika kita masih sangat muda, kita tidak belajar untuk menjadi terkenal. Saya muncul dari ketiadaan untuk menjadi terkenal dan tidak bisa keluar ke jalan.
“Sisi baiknya adalah orang-orang sangat mencintaimu, tapi sisi buruknya adalah media dan fans lawan. Tapi saya suka (siulan fans lawan). Kami berlatih untuk pertandingan-pertandingan ini. Di saat-saat tekanan, pemain terbaiklah yang menonjol, dan di Real Madrid, kami siap.”
Jadwal pertandingan Real Madrid musim 2025-26: Pertandingan berikutnya melawan Benfica asuhan Mourinho.
Real Madrid sedang bersaing untuk gelar La Liga dan Liga Champions musim ini, dengan Vinicius dan Mbappe akan bertanding di babak playoff fase gugur Liga Champions melawan Benfica asuhan Jose Mourinho pada Selasa sebelum bertandang ke Osasuna pada Sabtu.
