"Saya bertindak sebagai agennya" - Vinicius Jr mengungkapkan bagaimana ia membantu Real Madrid merekrut Kylian Mbappe dan Jude Bellingham

Vinicius mengambil inisiatif untuk memfasilitasi transfer, dengan Mbappe yang secara rutin dihubungi. Pemain internasional Brasil itu telah mengatakan kepada Ibai Llanos, sementara seorang gelandang internasional Inggris juga dibujuk untuk pindah ke Spanyol: “Setiap musim panas saya mengirim pesan kepadanya [Mbappe]: ‘Kapan kamu datang?’ Saya bertindak sebagai agen. Dengan [Jude] Bellingham juga begitu. Saya ingin bermain dengan yang terbaik untuk memiliki lebih banyak peluang menang. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama daripada dengan keluarga kami. Kami harus memiliki hubungan yang baik.”

Sebelumnya, ada kabar bahwa Mbappe dan Vinicius memiliki hubungan yang tegang, karena keduanya ingin menjadi bintang utama di Madrid, tetapi rumor tersebut sering kali dibantah.

Mbappe mengatakan: “Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vinicius. Jauh lebih baik tahun ini, kami lebih mengenal satu sama lain. Dia pemain hebat dan, sebagai orang, sangat baik.

“Dua pemain terkenal di tim yang sama bisa menarik banyak perhatian... Kami tahu orang-orang selalu membicarakan kami. Saya menganggapnya normal karena jika suatu hari ada masalah serius, semoga itu tidak pernah terjadi, saya akan mengatakan itu serius. Dan orang-orang akan mendengarkan dan memahami bahwa saya serius. Ini bukan masalah serius. Dalam kehidupan seorang pemain sepak bola terkenal, atau pemain Real Madrid, ini bukan masalah serius.”