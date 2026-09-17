Menanggapi perannya dalam struktur tim nasional, Buffon menegaskan kembali bahwa mendukung Gattuso adalah keputusan yang tepat untuk momen spesifik tersebut. Ia menegaskan bahwa hasil pertandingan yang terisolasi atau penalti yang gagal tidak mengubah keyakinannya terhadap kualitas kepemimpinan Gattuso.

Buffon memuji karakter dan gairah mantan rekan setimnya di tim nasional itu terhadap peran tersebut.

"Setelah tersingkir melawan Bosnia, saya memilih pergi dan saya keluar dari situ dengan sangat baik," jelas Buffon. "Saya mendorong Gattuso sebagai pelatih dan saya akan melakukannya lagi sekarang, dia adalah orang yang tepat untuk momen yang sedang kami lalui. Penalti yang gagal tidak akan mengubah pikiran saya."