"Saya benci Tottenham" - Legenda Chelsea, John Terry, menjelaskan mengapa dia membenci penggemar Spurs karena apa yang mereka lakukan padanya saat dia masih anak-anak
Pendapat yang tegas tentang Tottenham
Dalam episode perdana Big Pete, sebuah seri wawancara YouTube baru yang dipandu oleh legenda Chelsea lainnya, Cech, Terry memberikan refleksi jujur tentang salah satu derby paling sengit dalam sepak bola Inggris. Mantan kapten The Blues itu menegaskan bahwa perasaannya terhadap Tottenham tetap sama kuatnya seperti dulu, bahkan bertahun-tahun setelah ia pensiun dari sepak bola.
Emosi hari Derby yang tak pernah pudar
“Saya benci Spurs. Itu sangat jelas,” kata Terry dalam percakapan yang jujur. “Ketika Anda berada di klub selama bertahun-tahun, itu menjadi bagian dari diri Anda.”
Mantan bek tersebut menjelaskan bahwa kebenciannya terhadap tim London Utara itu bermula dari masa-masa awalnya di Stamford Bridge. “Saat itu aku masih anak-anak dan para pendukung Spurs berteriak-teriak dan melempar barang. Itu terus membekas di benakku,” kenangnya. Bagi Terry, pengalaman-pengalaman awal itu membantu membentuk rivalitas yang mendominasi sebagian besar karier bermainnya.
Dia juga menyoroti dominasi Chelsea dalam pertandingan tersebut selama dia berada di klub. “Selama masa kami, kami tidak pernah kalah dalam pertandingan kandang melawan Spurs,” katanya dengan bangga. “Bahkan sekarang mereka membenci saya sebanyak saya membenci mereka, dan itu tidak masalah.”
Keluarga terpecah: Hubungan dengan West Ham
Episode tersebut juga mengungkap sisi pribadi dalam karier Terry, terutama saat membahas loyalitas sepak bola keluarganya. Meskipun ia identik dengan kesuksesan modern Chelsea, sebagian besar keluarganya mendukung West Ham United.
“Semua anggota keluargaku adalah penggemar West Ham – ayahku, paman-pamanku,” kata Terry. Ia bahkan mengingat saat mencetak gol melawan The Hammers dan melihat kerabatnya di tribun tamu. “Ketika aku mencetak gol melawan mereka, aku bisa melihat ayahku dan paman-pamanku… dan mereka mencaci makiku!” tambahnya dengan senyum, menyoroti ketegangan unik yang bisa dibawa sepak bola ke dalam ikatan keluarga.
Mengingat rekor-rekor yang dipecahkan oleh Mourinho
Di luar persaingan, Terry mengenang kemenangan bersejarah Chelsea di Premier League musim 2004-05 di bawah asuhan Mourinho. Musim tersebut mencatat standar pertahanan yang hingga kini tetap menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris, termasuk 24 clean sheet yang luar biasa.
Terry berbicara tentang mentalitas yang ditanamkan oleh Mourinho dan budaya di ruang ganti yang menggerakkan salah satu tim terbaik yang pernah ada di liga. "Tempo dalam latihan sangat baik dan intensitasnya," katanya. "Ada pergeseran besar dalam mentalitas. Tidak ada yang mempengaruhi lapangan latihan seperti dia. Dia adalah manajer terbaik yang pernah saya kerja sama."
