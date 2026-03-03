Getty Images Sport
"Saya benar-benar tidak peduli" - Donald Trump mengemukakan pandangan meremehkan terhadap harapan Iran untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia saat pertemuan FIFA berlangsung tanpa kehadiran negara tersebut
Konflik militer membayangi acara-acara di Los Angeles.
Dunia olahraga kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tuan rumah turnamen sedang terlibat dalam konflik militer aktif dengan peserta yang memenuhi syarat. Iran dijadwalkan untuk menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles sebelum berpindah ke Seattle untuk bertanding melawan Mesir. Namun, pertandingan-pertandingan tersebut kini berada dalam bahaya serius setelah serangan udara AS dan Israel di wilayah Iran memicu respons tegas dari pejabat sepak bola di Tehran. Bahkan ada kemungkinan pertandingan babak gugur antara AS dan Iran di Dallas pada 3 Juli, yang kini akan memiliki bobot politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hierarki sepak bola Iran telah mengekspresikan keraguan serius tentang kemampuan mereka untuk fokus pada permainan sepak bola sementara negara mereka sedang diserang. Setelah serangan terbaru, kepala federasi sepak bola negara tersebut menyarankan bahwa suasana untuk perayaan olahraga telah menguap. “Yang pasti adalah bahwa setelah serangan ini, kita tidak bisa diharapkan untuk menantikan Piala Dunia dengan harapan,” kata Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj kepada media olahraga Iran Varzesh3 setelah serangan tersebut.
Trump menampik partisipasi Iran dalam Piala Dunia.
Pada Selasa pagi, Trump berbicara dengan tegas saat ditanya tentang kemungkinan negara Timur Tengah tersebut mundur dari kompetisi di tengah meningkatnya ketegangan regional. Presiden menunjukkan sedikit minat terhadap dampak diplomatik yang dapat mengakibatkan negara sepak bola besar tersebut dikeluarkan dari jadwal. “Saya benar-benar tidak peduli [jika Iran ikut serta],” katanya kepada POLITICO. “Saya pikir Iran adalah negara yang sangat kalah telak. Mereka sudah kehabisan tenaga.”
Masalah visa dan larangan perjalanan menimbulkan masalah logistik yang rumit.
Di luar kekhawatiran militer yang mendesak, jalur administratif bagi Iran untuk mencapai Amerika Serikat dipenuhi dengan rintangan. Larangan perjalanan yang ketat masih berlaku, dan meskipun atlet secara teori dibebaskan dari larangan tersebut, proses memperoleh dokumen untuk staf pendukung dan pejabat tinggi tetap menjadi sumber perselisihan. Departemen Luar Negeri sebelumnya menolak beberapa permohonan visa untuk perwakilan Iran menjelang undian Piala Dunia di Washington, hampir memicu boikot total sebelum FIFA terpaksa bertindak sebagai mediator antara kedua negara.
Tim Tugas Piala Dunia FIFA Gedung Putih, yang dipimpin oleh Andrew Giuliani, menegaskan bahwa keamanan akan tetap menjadi prioritas mutlak bagi pemerintahan, terlepas dari konsekuensi olahraga. Giuliani menekankan bahwa iklim politik saat ini membuat proses masuk standar menjadi tidak mungkin bagi beberapa negara. “Kami ingin ini menjadi Piala Dunia yang aman dan terjamin,” kata Giuliani pada Januari. “Jadi ya, tentu saja, kami ingin tim-tim hadir dan bermain, tetapi kami juga memahami bahwa sebagian besar pendukung akan datang ke sini untuk menikmati Piala Dunia yang luar biasa, untuk menambah pengalaman. Tapi akan bodoh, mengingat apa yang sedang dialami Iran saat ini, untuk mengharapkan bahwa kami akan membuka perbatasan kami begitu saja.”
FIFA tetap bungkam saat workshop di Atlanta berakhir.
FIFA hingga saat ini menolak untuk berkomentar mengenai situasi tersebut, tetap berpegang pada sikap tradisionalnya untuk memisahkan politik dunia dari lapangan sepak bola. Namun, ketidakhadiran delegasi Iran dalam workshop di Atlanta, yang membahas topik-topik penting seperti medis tim, organisasi pertandingan, dan urusan komersial, menunjukkan adanya gangguan dalam komunikasi. Sementara federasi-federasi lain dari seluruh dunia menyelesaikan logistik mereka, kursi-kursi kosong di bagian Iran menjadi pengingat yang jelas tentang hambatan yang dihadapi oleh panitia penyelenggara turnamen hanya beberapa bulan sebelum kick-off.
Pendukung sikap keras pemerintahan percaya bahwa pendekatan saat ini diperlukan untuk keamanan jutaan penggemar yang diperkirakan akan membanjiri Amerika Utara. Giuliani mempertegas posisi Presiden pada Selasa, menyoroti implikasi keamanan yang lebih luas dari kebuntuan ini. Giuliani mengatakan kepada POLITICO pada Selasa bahwa “Tindakan tegas Presiden Trump untuk mengeliminasi Ayatollah, sponsor terorisme negara paling terkenal dalam masa hidup saya, menghilangkan ancaman destabilisasi besar dan akan membantu melindungi orang-orang di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan jutaan orang yang berencana menghadiri Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.”
