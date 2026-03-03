"Saya benar-benar tidak peduli" - Donald Trump mengemukakan pandangan meremehkan terhadap harapan Iran untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia saat pertemuan FIFA berlangsung tanpa kehadiran negara tersebut

Dunia olahraga kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tuan rumah turnamen sedang terlibat dalam konflik militer aktif dengan peserta yang memenuhi syarat. Iran dijadwalkan untuk menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles sebelum berpindah ke Seattle untuk bertanding melawan Mesir. Namun, pertandingan-pertandingan tersebut kini berada dalam bahaya serius setelah serangan udara AS dan Israel di wilayah Iran memicu respons tegas dari pejabat sepak bola di Tehran. Bahkan ada kemungkinan pertandingan babak gugur antara AS dan Iran di Dallas pada 3 Juli, yang kini akan memiliki bobot politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hierarki sepak bola Iran telah mengekspresikan keraguan serius tentang kemampuan mereka untuk fokus pada permainan sepak bola sementara negara mereka sedang diserang. Setelah serangan terbaru, kepala federasi sepak bola negara tersebut menyarankan bahwa suasana untuk perayaan olahraga telah menguap. “Yang pasti adalah bahwa setelah serangan ini, kita tidak bisa diharapkan untuk menantikan Piala Dunia dengan harapan,” kata Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj kepada media olahraga Iran Varzesh3 setelah serangan tersebut.