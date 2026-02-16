AFP
Diterjemahkan oleh
"Saya benar-benar menyesal dan merasa bersalah" - Oleksandr Zinchenko yang hancur hati berbicara setelah cedera mengakhiri musim mantan bintang Arsenal
Mimpi buruk cedera bagi Zinchenko
Zinchenko bergabung dengan Ajax setelah masa pinjamannya selama satu musim di Nottingham Forest berakhir lebih awal. Bek tersebut menandatangani kontrak dengan klub Eredivisie hingga akhir musim, namun mengalami cedera lutut hanya dua setengah menit setelah debut kandangnya bersama klub barunya pada Sabtu malam. Klub telah mengonfirmasi bahwa Zinchenko harus menjalani operasi dan akan absen sepanjang musim. Pernyataan resmi berbunyi: "Oleksandr Zinchenko akan absen dalam jangka waktu yang lama. Bek tersebut mengalami cedera lutut pada akhir pekan lalu di awal pertandingan kandang melawan Fortuna Sittard di Johan Cruijff ArenA. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa operasi diperlukan. Prosedur ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemain internasional Ukraina berusia 29 tahun ini akan menjalani masa rehabilitasi yang panjang, yang berarti ia tidak akan bermain lagi musim ini."
Zinchenko mengirimkan pesan.
Zinchenko telah membagikan pembaruan emosional di Instagram: "Hancur hati. Masih tidak bisa percaya apa yang terjadi. Sejak hari pertama di klub sepak bola yang luar biasa ini dan orang-orang di sekitar saya, saya mulai merasa bahagia dan menemukan senyum saya kembali di lapangan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya benar-benar menyesal dan merasa bersalah di hadapan klub @afcajax, tetapi sayangnya kami tidak bisa mengendalikan situasi ini. Saya akan menerima dan menghadapi tantangan ini bersama dengan pencapaian terbesar dalam hidup saya - keluarga. Saya akan kembali segera dan lebih kuat. #Godsplan."
Pemain Arsenal mengirimkan dukungan
Para pemain Arsenal dengan cepat memberikan dukungan mereka kepada Zinchenko. William Saliba menanggapi postingannya di Instagram dengan pesan: "Kamu akan kembali lebih kuat." Declan Rice, Jurrien Timber, dan Viktor Gyokeres juga merespons dengan emoji, sementara mantan gelandang Arsenal Granit Xhaka mengatakan: "Tetap kuat, saudara."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Zinchenko kini harus absen dalam waktu yang lama dan berharap dapat pulih sepenuhnya setelah menjalani operasi. Cedera yang dialaminya juga membuatnya terpaksa absen dalam pertandingan play-off Piala Dunia Ukraina melawan Swedia pada bulan Maret. Jika Ukraina berhasil mengalahkan Swedia, mereka akan bertanding melawan Polandia atau Albania untuk memperebutkan tiket ke turnamen musim panas di Amerika Utara, Meksiko, dan Kanada.
Iklan