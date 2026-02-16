"Saya benar-benar menyesal dan merasa bersalah" - Oleksandr Zinchenko yang hancur hati berbicara setelah cedera mengakhiri musim mantan bintang Arsenal

Zinchenko bergabung dengan Ajax setelah masa pinjamannya selama satu musim di Nottingham Forest berakhir lebih awal. Bek tersebut menandatangani kontrak dengan klub Eredivisie hingga akhir musim, namun mengalami cedera lutut hanya dua setengah menit setelah debut kandangnya bersama klub barunya pada Sabtu malam. Klub telah mengonfirmasi bahwa Zinchenko harus menjalani operasi dan akan absen sepanjang musim. Pernyataan resmi berbunyi: "Oleksandr Zinchenko akan absen dalam jangka waktu yang lama. Bek tersebut mengalami cedera lutut pada akhir pekan lalu di awal pertandingan kandang melawan Fortuna Sittard di Johan Cruijff ArenA. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa operasi diperlukan. Prosedur ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemain internasional Ukraina berusia 29 tahun ini akan menjalani masa rehabilitasi yang panjang, yang berarti ia tidak akan bermain lagi musim ini."