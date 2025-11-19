"Saya Akan Panggil Lionel Messi!" - Janji Kampanye 'Menghebohkan' Calon Presiden Barcelona

Messi merupakan jebolan akademi La Masia Barcelona yang tersohor pada tahun 2004 dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepakbola. Kariernya semakin menanjak di bawah arahan Pep Guardiola, yang mengubahnya menjadi false nine - peran di mana Messi berkembang pesat dan mengubah gaya menyerang modern. Selama 17 tahun yang luar biasa di Camp Nou, kecemerlangan Messi membawa Barcelona meraih sepuluh gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions, sementara secara individu ia mengoleksi tujuh dari delapan penghargaan Ballon d’Or selama waktunya bersama Tim Catalan.

Pada tahun 2021, kendala keuangan memaksa Barcelona untuk berpisah dengan pemain terbaik mereka sepanjang masa, yang menyebabkan Messi bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Setelah dua musim di Prancis, ia kembali membuat langkah besar pada tahun 2023, bergabung dengan klub MLS Inter Miami, di mana ia terus memperluas warisan globalnya.

Meskipun Messi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Miami hingga 2028, ia mengunggah foto kunjungannya ke Camp Nou di akun media sosialnya dengan harapan dapat kembali bermain untuk terakhir kalinya.

"Saya berharap suatu hari nanti saya bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya tidak pernah mendapatkannya," katanya.