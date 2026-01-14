Getty Images
"Saya Akan Menangis" - Pemain Baru Barcelona Joao Cancelo Tak Sabar Ingin Segera Tampil Di Camp Nou Yang Baru
Cancelo resmi kembali ke Barcelona
Setelah meninggalkan Barcelona pada 2024 lalu, Joao Cancelo kini kembali ke Camp Nou dengan status pinjaman dari Al-Hilal. Ia dipinjam hingga akhir musim ini untuk memperkuat lini pertahanan pasukan Hansi Flick yang terus menjadi sorotan sejauh musim ini. Di periode keduanya di Catalan, dia akan mengenakan nomor punggung 2.
"Joao Cancelo kembali menjadi pemain Barcalona. FC Barcelona dan Al Hilal Saudi FC telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman bek sayap asal Portugal tersebut hingga akhir musim. Ia akan mengenakan nomor punggung 2," bunyi pernyataan Barca.
- Getty Images Sport
Tidak pikir panjang untuk terima tawaran Barca
Dalam konferensi persnya, Cancelo mengaku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk kembali memperkuat Barca. Dikutip dari situs resmi klub ia mengatakan: "Saya tidak berpikir dua kali untuk kembali ketika kesempatan itu datang. Saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya akan menunggu Barca. Mewakiliki klub ini adalah suatu kehormatan, ini klub terbaik di dunia."
"Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa semua idola saya bermain di sini. Apa yang saya rasakan untuk klub ini sangat spesial."
- Getty Images Sport
Berambisi memenangkan gelar
Periode pertama Cancelo di Barca tidak berlangsung baik. Bergabung dari Manchester City dengan status pinjaman untuk musim 2023/24, ia gagal mempersembahkan trofi untuk publik Camp Nou. Dan kini, pemain internasional Portugal tersebut menegaskan bahwa ambisinya untuk memenangkan gelar bersama Tim Catalan.
"Saya tidak memenangkan trofi di periode pertama saya dan itulah yang saya inginkan sekarang," ucapnya.
Ditanya soal kembali bermain di Camp Nou, Cancelo menambahkan: "Ini akan menjadi perasaan yang unik. Saya telah menunggu begitu lama. Saya mungkin akan menangis, mungkin saja, karena ini adalah sesuatu yang saya inginkan sejak lama".
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Barcelona akan menghadapi Racing Club pada babak 16 besar Copa del Rey, Jumat (16/1) dini hari WIB. Masih harus dilihat lagi apakah Cancelo akan langsung tampil di pertandingan tersebut. Namun, ia diperkirakan bakal bermain ketika Tim Catalan menghadapi Real Sociedad pada lanjutan La Liga awal pekan depan.
Iklan