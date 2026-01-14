Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images
Yosua Arya

"Saya Akan Menangis" - Pemain Baru Barcelona Joao Cancelo Tak Sabar Ingin Segera Tampil Di Camp Nou Yang Baru

Barcelona telah resmi mengumumkan kepulangan Joao Cancelo ke Camp Nou dari klub Arab Saudi Al-Hilal dengn status pinjaman hingga akhir musim ini.

  • Cancelo resmi kembali ke Barcelona

    Setelah meninggalkan Barcelona pada 2024 lalu, Joao Cancelo kini kembali ke Camp Nou dengan status pinjaman dari Al-Hilal. Ia dipinjam hingga akhir musim ini untuk memperkuat lini pertahanan pasukan Hansi Flick yang terus menjadi sorotan sejauh musim ini. Di periode keduanya di Catalan, dia akan mengenakan nomor punggung 2.

    "Joao Cancelo kembali menjadi pemain Barcalona. FC Barcelona dan Al Hilal Saudi FC telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman bek sayap asal Portugal tersebut hingga akhir musim. Ia akan mengenakan nomor punggung 2," bunyi pernyataan Barca.

    • Iklan
  • FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Tidak pikir panjang untuk terima tawaran Barca

    Dalam konferensi persnya, Cancelo mengaku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk kembali memperkuat Barca. Dikutip dari situs resmi klub ia mengatakan: "Saya tidak berpikir dua kali untuk kembali ketika kesempatan itu datang. Saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya akan menunggu Barca. Mewakiliki klub ini adalah suatu kehormatan, ini klub terbaik di dunia."

    "Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa semua idola saya bermain di sini. Apa yang saya rasakan untuk klub ini sangat spesial."

  • FC Barcelona v UD Las Palmas - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Berambisi memenangkan gelar

    Periode pertama Cancelo di Barca tidak berlangsung baik. Bergabung dari Manchester City dengan status pinjaman untuk musim 2023/24, ia gagal mempersembahkan trofi untuk publik Camp Nou. Dan kini, pemain internasional Portugal tersebut menegaskan bahwa ambisinya untuk memenangkan gelar bersama Tim Catalan.

    "Saya tidak memenangkan trofi di periode pertama saya dan itulah yang saya inginkan sekarang," ucapnya.

    Ditanya soal kembali bermain di Camp Nou, Cancelo menambahkan: "Ini akan menjadi perasaan yang unik. Saya telah menunggu begitu lama. Saya mungkin akan menangis, mungkin saja, karena ini adalah sesuatu yang saya inginkan sejak lama".

  • FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Apa selanjutnya?

    Barcelona akan menghadapi Racing Club pada babak 16 besar Copa del Rey, Jumat (16/1) dini hari WIB. Masih harus dilihat lagi apakah Cancelo akan langsung tampil di pertandingan tersebut. Namun, ia diperkirakan bakal bermain ketika Tim Catalan menghadapi Real Sociedad pada lanjutan La Liga awal pekan depan.

Copa del Rey
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0