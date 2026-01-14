"Saya Akan Menangis" - Pemain Baru Barcelona Joao Cancelo Tak Sabar Ingin Segera Tampil Di Camp Nou Yang Baru

Setelah meninggalkan Barcelona pada 2024 lalu, Joao Cancelo kini kembali ke Camp Nou dengan status pinjaman dari Al-Hilal. Ia dipinjam hingga akhir musim ini untuk memperkuat lini pertahanan pasukan Hansi Flick yang terus menjadi sorotan sejauh musim ini. Di periode keduanya di Catalan, dia akan mengenakan nomor punggung 2.

"Joao Cancelo kembali menjadi pemain Barcalona. FC Barcelona dan Al Hilal Saudi FC telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman bek sayap asal Portugal tersebut hingga akhir musim. Ia akan mengenakan nomor punggung 2," bunyi pernyataan Barca.