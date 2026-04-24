Pada Jumat pagi, surat kabar Münchner Abendzeitung melaporkan bahwa FC Bayern dan Neuer telah menyepakati perpanjangan kontraknya yang akan berakhir hingga tahun 2027. Menurut laporan tersebut, kiper utama berusia 40 tahun itu akan berbagi waktu bermain dengan kiper cadangan Jonas Urbig pada musim mendatang.
"Saya agak heran": Christoph Freund membantah rumor seputar Manuel Neuer di FC Bayern
"Ini pertama kalinya saya mendengarnya," jawab Freund dalam konferensi pers. "Tampaknya media sering kali tahu lebih banyak daripada kami. Pembicaraan itu belum pernah terjadi. Karena itu, saya agak heran dan tidak tahu dari mana asal kabar itu." Di saat yang sama, Freund menekankan adanya "komunikasi" yang terus-menerus dengan Neuer mengenai masa depannya.
Neuer berhasil bangkit kembali dengan cara yang mengesankan setelah mengalami dua robekan otot pada awal tahun ini. Baik dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid (2-1) maupun di semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen pada Rabu (2-0), ia tampil gemilang dengan penyelamatan-penyelamatan yang kuat. Namun, pada leg kedua melawan Real (4:3), ia melakukan dua kesalahan fatal.
Manuel Neuer: "Saat ini situasinya terlihat baik"
Neuer awalnya berencana mengambil keputusan mengenai masa depannya sekitar ulang tahun ke-40-nya pada akhir Maret, namun ia membiarkan tenggat waktu tersebut berlalu, sebagian karena cedera yang dialaminya. Setelah kemenangan atas Leverkusen, ia mengatakan: "Saya belum akan mengumumkan apa pun saat ini. Tapi saat ini situasinya terlihat baik."
Baru-baru ini, Sport Bild melaporkan bahwa FC Bayern secara konkret juga bersiap-siap jika Neuer memutuskan untuk pensiun. Jika itu terjadi, klub akan merekrut kiper cadangan berpengalaman untuk menggantikan Ulreich, dan nama yang santer dibicarakan adalah Daniel Heuer Fernandes dari Hamburger SV.
Sementara itu, masa depan kiper ketiga Sven Ulreich juga masih belum jelas. Kedua kiper yang saat ini dipinjamkan, Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) dan Daniel Peretz (25, FC Southampton), rencananya akan dijual.