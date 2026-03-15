Sassuolo vs Bologna, Penilaian Pemain dari CM

Muric 6 Kebobolan gol dari Dallinga tanpa banyak kesalahan, lalu diselamatkan berkat ketidakakuratan tembakan lawan. Di menit-menit akhir, ia berhasil menghentikan serangan Orsolini.

Walukiewicz 5 Sangat kesulitan menghadapi semangat Cambiaghi, padahal dia bukanlah bek sayap murni.

Muharemovic 5,5 Kurang waspada dan teralihkan.

Idzes 5,5 Dia juga tidak sempurna, memberikan terlalu banyak ruang kepada Dallinga, namun ia menebusnya sebagian dengan dua penyelamatan penting di babak kedua.

Garcia 5 Memberikan banyak ruang kepada Orsolini, yang untungnya tidak memanfaatkannya. (Doig 6 Beberapa akselerasi yang bagus)

Koné 5,5 Terlalu tidak konsisten saat menguasai bola sehingga kehilangan beberapa bola. Banyak bergerak, tapi juga sedikit kebingungan. (Vranckx 5,5 Beberapa kesalahan di akhir pertandingan)

Matic 5,5 Langkahnya terlalu lambat menghadapi tekanan Rossoblù. (Volpato 6,5 Lincah, nyaris menyamakan kedudukan. Dan pantas mendapat menit bermain lebih banyak, mengingat performa rekan-rekannya)

Thorstvedt 6 Tetap menjadi salah satu yang paling terlibat dan aktif, di tengah-tengah pertandingan yang membosankan bagi tim neroverde.

Berardi 4,5 Tidak berkontribusi, tidak pernah menonjol, dan banyak bola yang terbuang. (Bakola sv)

Pinamonti 5 Tidak menghasilkan apa-apa, selalu tertinggal di belakang para bek Rossoblù (Nzola 5,5 Beberapa umpan dan tidak banyak lagi)

Laurienté 4,5 Satu lagi yang benar-benar gagal dalam pertandingan ini, hampir semua pilihannya salah.

Grosso 5,5 Babak pertama sangat buruk, kemudian sedikit membaik tetapi sudah terlambat. Seharusnya sudah diganti saat jeda.