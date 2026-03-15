Sassuolo vs Bologna, Penilaian Pemain dari CM
NILAI PEMAIN SASSUOLO
Muric 6 Kebobolan gol dari Dallinga tanpa banyak kesalahan, lalu diselamatkan berkat ketidakakuratan tembakan lawan. Di menit-menit akhir, ia berhasil menghentikan serangan Orsolini.
Walukiewicz 5 Sangat kesulitan menghadapi semangat Cambiaghi, padahal dia bukanlah bek sayap murni.
Muharemovic 5,5 Kurang waspada dan teralihkan.
Idzes 5,5 Dia juga tidak sempurna, memberikan terlalu banyak ruang kepada Dallinga, namun ia menebusnya sebagian dengan dua penyelamatan penting di babak kedua.
Garcia 5 Memberikan banyak ruang kepada Orsolini, yang untungnya tidak memanfaatkannya. (Doig 6 Beberapa akselerasi yang bagus)
Koné 5,5 Terlalu tidak konsisten saat menguasai bola sehingga kehilangan beberapa bola. Banyak bergerak, tapi juga sedikit kebingungan. (Vranckx 5,5 Beberapa kesalahan di akhir pertandingan)
Matic 5,5 Langkahnya terlalu lambat menghadapi tekanan Rossoblù. (Volpato 6,5 Lincah, nyaris menyamakan kedudukan. Dan pantas mendapat menit bermain lebih banyak, mengingat performa rekan-rekannya)
Thorstvedt 6 Tetap menjadi salah satu yang paling terlibat dan aktif, di tengah-tengah pertandingan yang membosankan bagi tim neroverde.
Berardi 4,5 Tidak berkontribusi, tidak pernah menonjol, dan banyak bola yang terbuang. (Bakola sv)
Pinamonti 5 Tidak menghasilkan apa-apa, selalu tertinggal di belakang para bek Rossoblù (Nzola 5,5 Beberapa umpan dan tidak banyak lagi)
Laurienté 4,5 Satu lagi yang benar-benar gagal dalam pertandingan ini, hampir semua pilihannya salah.
Grosso 5,5 Babak pertama sangat buruk, kemudian sedikit membaik tetapi sudah terlambat. Seharusnya sudah diganti saat jeda.
NILAI PEMAIN BOLOGNA
Skorupski 6,5 Menghentikan Thorstvedt di babak pertama dan tampil gemilang saat menghadapi Muharemovic dan Volpato di babak kedua. Ia mengalami cedera otot paha saat keluar dari gawang di menit-menit akhir, namun tetap bertahan.
De Silvestri 6 Kembali menjadi starter, mencatatkan 459 menit di Serie A, namun mengalami cedera paha kanan saat melakukan sprint dalam serangan balik. (Zortea 5,5 Sering melakukan pelanggaran, mendapat kartu kuning saat menghadapi Bakola)
Vitik 6,5 Menyelamatkan gawang dengan gemilang pada babak kedua saat menghadapi Nzola, terkadang posisinya tidak stabil namun tetap bertahan.
Lucumi 6,5 Tetap bermain meski baru dari kompetisi Eropa, satu kesalahan di awal tidak dihukum oleh Thorstvedt.
Miranda 6,5 Menghadapi Berardi dan hampir tidak memberi ruang sama sekali.
Sohm 6 Babak pertama yang sangat bagus, penuh kekuatan fisik. Kemudian performanya menurun. (Pobega sv)
Moro 6,5 Kembali menjadi pengatur serangan dan menggerakkan bola dengan baik di lini tengah pada babak pertama, kemudian cedera pinggul memaksanya diganti (Freuler 6 Menggunakan pengalamannya yang biasa untuk mengelola serangan akhir Neroverde yang lemah)
Odgaard 6,5 Seperti biasa, ia bergerak bolak-balik antara sayap tengah dan gelandang serang, dengan kaki kirinya ia mengirimkan umpan-umpan menarik. (Bernardeschi sv)
Orsolini 5,5 Masih dalam masa sulit. Ia mencoba, tapi selalu meleset dari sasaran. Dallinga 7 Gol hebat setelah enam menit, mengontrol dan menendang (dengan bantuan pertahanan lawan) untuk gol keduanya di liga. Ia merayakannya dengan senyum, mendapatkan kepercayaan diri: meski tak selalu akurat, di babak kedua Idzes menggagalkan peluangnya untuk mencetak gol kedua. (Castro 6 Mencoba memberi nafas bagi Bologna di akhir pertandingan)
Cambiaghi 6 Di babak pertama ia mengoyak pertahanan Walukiewicz, lalu performanya sedikit meredup.
Italiano 6,5 Kembali menang di liga, lagi-lagi 0-1 seperti di Pisa. Namun, tiga cedera, terutama Skorupski, sangat berdampak bagi peluang di Liga Europa.