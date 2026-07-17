Sassuolo telah mengumumkan secara resmi transfer Tarik Muharemovic ke Leeds. Bek kelahiran 2003 ini, yang sebelumnya juga menjadi incaran Inter dan Juventus (yang memiliki hak atas persentase dari hasil penjualan kembali), kini pindah ke Inggris dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro.
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Sassuolo, transfer Muharemovic ke Leeds resmi diumumkan. Berapa banyak yang diterima Juventus?
SIARAN PERS RESMI
"U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan bahwa klub telah melepas hak atas jasa olahraga pemain Tarik Muharemovic secara permanen kepada Leeds United FC.
Klub mengucapkan semoga Tarik mendapatkan keberuntungan terbaik dalam kehidupan pribadi maupun kariernya."
BERAPA BANYAK PENDAPATAN JUVENTUS
Juventus telah lama berusaha untuk membawa kembali Muharemovic ke Turin, setelah sebelumnya meminjamkannya kepada Sassuolo dengan opsi pembelian wajib sebesar 3 juta euro. Namun, Juventus tetap memegang hak 50% atas hasil penjualan kembali pemain tersebut dan karenanya akan menerima 20 juta euro dari total 40 juta euro yang dibayarkan oleh Leeds.
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