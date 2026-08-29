Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
sebastiano esposito sassuolo cagliariGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sassuolo, Sebastiano Esposito resmi didatangkan dari Cagliari

Sassuolo
Transfers
S. Esposito

Pemain baru untuk lini serang Sassuolo

Sassuolo resmi mengumumkan perekrutan Sebastiano Esposito dari Cagliari. Penyerang itu bergabung dengan status pinjaman dengan hak opsi hingga 30 Juni 2027.


  • Setelah menjalani tes medis dalam beberapa jam terakhir dan menyelesaikan detail kontrak terakhir, kini juga datang pernyataan resmi yang secara definitif mengakhiri negosiasi: Sebastiano Esposito resmi menjadi pemain baru Sassuolo.




    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Torino crest
Torino
TOR