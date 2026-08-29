Sassuolo resmi mengumumkan perekrutan Sebastiano Esposito dari Cagliari. Penyerang itu bergabung dengan status pinjaman dengan hak opsi hingga 30 Juni 2027.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Sassuolo, Sebastiano Esposito resmi didatangkan dari Cagliari
Setelah menjalani tes medis dalam beberapa jam terakhir dan menyelesaikan detail kontrak terakhir, kini juga datang pernyataan resmi yang secara definitif mengakhiri negosiasi: Sebastiano Esposito resmi menjadi pemain baru Sassuolo.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami