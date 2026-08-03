"U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan telah merekrut dari Juventus, dengan formula pinjaman disertai hak opsi dan kontraopsi, jasa olahraga pemain Vasilije Adžić (gelandang, 2006).

Berasal dari Nikšić, di Montenegro, pemain kelahiran 2006 itu mulai bermain sepak bola di kotanya dengan seragam Polet Stars, sebelum pindah ke Budućnost: bersama klub biru-putih itu ia menjalani debut saat baru berusia 16 tahun, dan mencetak gol hanya 9 menit setelah masuk ke lapangan, menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah divisi pertama Montenegro.

Pada musim pertamanya, Adžić tampil 23 kali dengan menambahkan 3 gol dan 3 assist di liga yang ditutup di posisi pertama. Musim berikutnya sang gelandang tampil sebagai pilihan utama: 35 penampilan di liga dengan 6 gol dan 3 assist, 5 penampilan dan satu gol di Piala Montenegro yang dimenangi, serta satu assist juga dalam dua penampilan di kualifikasi Conference League.

Penampilan Vasilije meyakinkan Juventus untuk merekrut sang pemain pada Agustus 2024, dan sejak awal Juventus memakainya baik di tim Under 23 maupun tim utama: ia menjalani debut di Serie A pada 19 Oktober, tak lama kemudian di Liga Champions, dan akhirnya di Coppa Italia. Bersama Next Gen ia mencetak 4 gol dalam 10 penampilan pada musim 24/25, dan sejak saat itu ia masuk secara permanen ke tim utama, yang bersamanya ia akan mencetak gol pertama pada menit-menit akhir Derby d’Italia yang dimenangi Juventus 4-3 berkat sebuah tembakan jarak jauh dari pemain Montenegro itu.

Sejak level Under 15 menjadi bagian dari tim-tim kelompok umur Montenegro, yang dibelanya dengan 11 gol dalam total 35 penampilan, Vasilije menjalani debutnya dengan gol pada laga pertama bersama tim nasional senior, pada 9 Juni 2025, melawan Armenia.

Dari seluruh keluarga neroverde, selamat datang Vasilije!"