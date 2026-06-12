Giovanni Carnevali pindah dari Sassuolo ke Juventus.
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Sassuolo, pengunduran diri Carnevali telah diterima: "Terima kasih kepada keluarga Squinzi"
SIARAN PERS RESMI
U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan bahwa mereka telah menerima pengunduran diri Giovanni Carnevali dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Jenderal Klub.
Dengan ini berakhir sebuah perjalanan yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah klub neroverde. Selama tiga belas tahun memimpin klub, Giovanni Carnevali telah mengantarkan Sassuolo pada pertumbuhan yang konsisten, berkontribusi dalam menempatkan klub ini di antara klub-klub paling dihormati di sepak bola Italia. Selama periode ini, klub berhasil menggabungkan ambisi olahraga dengan keberlanjutan, membangun model yang diakui dalam pengembangan talenta muda serta keandalan manajemen dan organisasi.
Klub dan pemilik ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Giovanni Carnevali atas profesionalisme dan dedikasi yang ditunjukkan selama bertahun-tahun ini dan mendoakan yang terbaik untuknya.
KATA-KATA
Giovanni Carnevali mengucapkan perpisahan sebagai berikut: "Setelah 13 tahun, saya meninggalkan klub yang saya anggap sebagai rumah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Squinzi, Veronica dan Marco, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menjalani pengalaman pribadi dan profesional yang tak terlupakan. Saya berterima kasih kepada Presiden, seluruh jajaran klub, dan para pendukung atas tahun-tahun yang penuh emosi ini. Ini adalah klub yang selalu saya anggap sebagai keluarga, dengan nilai-nilai penting yang menjadi landasan masa lalu, fondasi masa kini, dan pijakan untuk membangun masa depan. Sassuolo akan tetap menjadi bagian penting dalam hidup dan perjalanan profesional saya. Saya berharap semua orang memiliki masa depan yang penuh kepuasan dan kesuksesan baru."
Veronica Squinzi, Direktur Utama Mapei dan Wakil Presiden Sassuolo, menyatakan: "Kami mengucapkan terima kasih kepada Giovanni Carnevali atas segala yang telah ia berikan dan ajarkan selama tiga belas tahun kerja sama dengan keluarga kami dan tim kami, serta mendoakan agar ia meraih kepuasan profesional baru. Sebuah era baru dimulai bagi Sassuolo, namun didasarkan pada kesinambungan yang dijamin oleh kepemilikan yang sangat percaya pada proyek ini dan oleh sekelompok profesional yang setiap hari berkontribusi menjadikan klub ini sebagai model sepak bola yang berkelanjutan."