Sassuolo, pengunduran diri Carnevali telah diterima: "Terima kasih kepada keluarga Squinzi"

Giovanni Carnevali mengucapkan perpisahan sebagai berikut: "Setelah 13 tahun, saya meninggalkan klub yang saya anggap sebagai rumah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Squinzi, Veronica dan Marco, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menjalani pengalaman pribadi dan profesional yang tak terlupakan. Saya berterima kasih kepada Presiden, seluruh jajaran klub, dan para pendukung atas tahun-tahun yang penuh emosi ini. Ini adalah klub yang selalu saya anggap sebagai keluarga, dengan nilai-nilai penting yang menjadi landasan masa lalu, fondasi masa kini, dan pijakan untuk membangun masa depan. Sassuolo akan tetap menjadi bagian penting dalam hidup dan perjalanan profesional saya. Saya berharap semua orang memiliki masa depan yang penuh kepuasan dan kesuksesan baru."





Veronica Squinzi, Direktur Utama Mapei dan Wakil Presiden Sassuolo, menyatakan: "Kami mengucapkan terima kasih kepada Giovanni Carnevali atas segala yang telah ia berikan dan ajarkan selama tiga belas tahun kerja sama dengan keluarga kami dan tim kami, serta mendoakan agar ia meraih kepuasan profesional baru. Sebuah era baru dimulai bagi Sassuolo, namun didasarkan pada kesinambungan yang dijamin oleh kepemilikan yang sangat percaya pada proyek ini dan oleh sekelompok profesional yang setiap hari berkontribusi menjadikan klub ini sebagai model sepak bola yang berkelanjutan."



