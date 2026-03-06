Sarina Wiegman memperingatkan tim Lionesses yang sedang dalam performa bagus untuk mencapai level tertinggi saat menghadapi Islandia, sambil menyerukan agar tetap sabar menghadapi tim tamu yang sulit ditembus

Dalam konferensi pers pada Jumat, Wiegman menekankan pentingnya ketahanan mental. "Ini sangat penting. Itulah yang kami tunjukkan pada Selasa," kata Wiegman. "Tentu saja kami ingin mencetak gol di babak pertama dan kami memang memiliki beberapa peluang, tetapi tim menunjukkan bahwa kami bisa melakukan yang lebih baik."

Pelatih Belanda itu memuji kedewasaan timnya dalam memecah pertahanan lawan tanpa panik. "Kami tetap pada rencana dan semua orang terus melakukan tugasnya bersama-sama. Kami tidak mulai melakukan hal-hal sendiri karena itu tidak membantu dalam situasi seperti itu," jelas Wiegman. "Kami hanya tetap tenang dan terus melakukan tugas kami, dan mendapatkan beberapa peluang di depan. Ini juga tentang mengelola pertandingan, dan itu datang dengan banyak pengalaman."

Menjelang pertandingan akhir pekan ini, dia menambahkan: "Mereka adalah tim yang sangat kuat," kata Wiegman tentang Islandia. "Mereka sangat disiplin, sangat fisik, dan sangat langsung, dengan kecepatan yang tinggi.

"Kami telah melihat beberapa penampilan mereka sebelumnya, khususnya melawan Spanyol. Kami pikir kami akan menguasai bola banyak, tetapi juga akan sangat sulit untuk menembus pertahanan mereka... Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit besok. Mereka sulit dikalahkan dan kami harus berada di level terbaik kami."