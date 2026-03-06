Getty Images Sport
Sarina Wiegman memperingatkan tim Lionesses yang sedang dalam performa bagus untuk mencapai level tertinggi saat menghadapi Islandia, sambil menyerukan agar tetap sabar menghadapi tim tamu yang sulit ditembus
Wiegman menuntut fokus di tengah tuduhan pelanggaran kualifikasi.
Inggris memasuki laga Sabtu ini dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangantelak 6-1 atas Ukraina. Namun, Wiegman waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh tim Islandia yang dikenal dengan pertahanan yang tangguh. Pelatih kepala bertekad memastikan timnya terhindar dari jebakan rasa puas diri setelah rentetan gol yang mereka cetak.
The Lionesses menghadapi tantangan taktis yang berbeda di Nottingham, di mana tim tamu diperkirakan akan bertahan dalam dan mengganggu tuan rumah. Wiegman yakin bahwa kunci kemenangan terletak pada kemampuan timnya untuk tetap berpegang pada rencana permainan dan menunggu peluang yang tepat daripada memaksakan solusi individu.
Mengelola tekanan dari blok rendah
Dalam konferensi pers pada Jumat, Wiegman menekankan pentingnya ketahanan mental. "Ini sangat penting. Itulah yang kami tunjukkan pada Selasa," kata Wiegman. "Tentu saja kami ingin mencetak gol di babak pertama dan kami memang memiliki beberapa peluang, tetapi tim menunjukkan bahwa kami bisa melakukan yang lebih baik."
Pelatih Belanda itu memuji kedewasaan timnya dalam memecah pertahanan lawan tanpa panik. "Kami tetap pada rencana dan semua orang terus melakukan tugasnya bersama-sama. Kami tidak mulai melakukan hal-hal sendiri karena itu tidak membantu dalam situasi seperti itu," jelas Wiegman. "Kami hanya tetap tenang dan terus melakukan tugas kami, dan mendapatkan beberapa peluang di depan. Ini juga tentang mengelola pertandingan, dan itu datang dengan banyak pengalaman."
Menjelang pertandingan akhir pekan ini, dia menambahkan: "Mereka adalah tim yang sangat kuat," kata Wiegman tentang Islandia. "Mereka sangat disiplin, sangat fisik, dan sangat langsung, dengan kecepatan yang tinggi.
"Kami telah melihat beberapa penampilan mereka sebelumnya, khususnya melawan Spanyol. Kami pikir kami akan menguasai bola banyak, tetapi juga akan sangat sulit untuk menembus pertahanan mereka... Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit besok. Mereka sulit dikalahkan dan kami harus berada di level terbaik kami."
Russo menuntut keunggulan klinis di depan gawang.
Penyerang Alessia Russo, yang berperan penting dalam kemenangan di tengah pekan, yakin ketekunan Inggris pada akhirnya akan melemahkan lawan mana pun. "Kami tahu kami menguasai bola, kami ingin bermain tanpa ampun di sepertiga akhir lapangan," kata Russo kepada BBC 5 Live. "Mereka [Ukraina] juga bertahan dengan baik, lalu ruang-ruang terbuka. Mencetak gol di awal babak kedua sangat penting."
Russo menekankan bahwa waktu terobosan tidak sepenting kualitas penampilan. "Selama kami melakukan tugas kami dengan tekanan balik dan menciptakan peluang, itu menumbuhkan kepercayaan diri. Jika gol datang di 10 menit pertama atau 10 menit terakhir, itu tidak masalah. Kami tahu kami bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap."
Singa betina berupaya mempertahankan rekor kualifikasi yang sempurna.
Inggris saat ini memimpin Grup C kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan tiga poin dari satu pertandingan, unggul atas Spanyol berdasarkan selisih gol. Kemenangan melawan Islandia akan semakin memperkuat peluang mereka untuk lolos ke turnamen sebelum pertandingan yang sangat dinantikan melawan juara dunia La Roja, yang mengalahkan mereka di final Piala Dunia Wanita 2023.
