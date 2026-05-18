Gaizka Mendieta menyarankan Robert Lewandowski untuk pindah dari FC Barcelona ke Wrexham yang ambisius di Championship. Penyerang asal Polandia itu baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari juara Spanyol tersebut.
Diterjemahkan oleh
Saran untuk Lewandowski: pindah dari FC Barcelona ke klub ini
Kini, saat Lewandowski bersiap untuk mengakhiri masa kejayaannya yang dipenuhi gelar di Spanyol, spekulasi mengenai destinasi berikutnya pun mencapai puncaknya. Penyerang berusia 37 tahun itu baru-baru ini memberi isyarat bahwa hari-harinya di level tertinggi mungkin sudah terhitung. Ia mengakui bahwa pindah ke liga yang secara fisik tidak terlalu berat merupakan kemungkinan yang nyata. ''Tingkat yang lebih rendah adalah sebuah opsi. Saya hampir berusia 38 tahun, tetapi saya merasa baik secara fisik, jadi saya mempertimbangkannya. Saya harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa sudah waktunya untuk bermain di level yang lebih rendah dan menikmati hidup. Mungkin opsi itu akan muncul, dan saya tidak menutup kemungkinan itu.''
- Getty/GOAL
Dalam sebuah wawancara dengan PlayUK, Mendieta menyarankan agar striker berpengalaman itu mencari petualangan barunya di Wales Utara. “Robert Lewandowski pernah mengatakan bahwa ia terbuka untuk mengambil langkah mundur, dan jika ia ingin menjadi aktor setelah pensiun, Wrexham adalah tempat yang tepat baginya!” kata mantan pemain Barcelona dan Valencia itu dengan nada bercanda. ''Dia sedang mencari langkah selanjutnya. Jika Robert ingin terus bermain sepak bola, tentu saja dia punya pilihan. Meskipun saya tidak yakin seperti apa level kompetisi di sana.''
Namun, Mendieta memperingatkan bahwa pindah ke divisi bawah di Inggris bukanlah tugas yang mudah: ''Saya tidak berpikir pemain sekelas dia selalu berhasil, terutama di Championship atau divisi kedua Spanyol. Itu adalah kompetisi yang sangat berat bagi pemain seperti dia. Saya pikir Robert, dengan kualitas dan kemampuannya, masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Saya tidak berpikir dia akan kekurangan pilihan, jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Tapi itu pasti akan menarik."
Kini setelah kepergiannya dari Barcelona menjadi kenyataan, pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan pemain asal Polandia itu tetap menjadi topik pembicaraan utama di Spanyol. Mendieta berpendapat bahwa klub tidak perlu mencari lebih jauh dari ikon Bayern München, Harry Kane, yang didatangkan pada 2023 untuk menggantikan Lewandowski di Allianz Arena. ''Saya ingin melihat Harry Kane di Barcelona, di LaLiga. Dia adalah pemain yang luar biasa yang, sekali lagi, sangat kurang beruntung dalam hal meraih gelar. Mengapa tidak? Kita melihat kedatangan Robert Lewandowski, tidak ada yang mengira dia akan datang ke Barça, tetapi dia melakukannya.''
Mantan pemain internasional Spanyol itu menambahkan: ''Saya pikir Barça saat ini berada dalam posisi finansial yang jauh lebih baik daripada dua atau tiga tahun lalu. Melihat kemampuan tim untuk bangkit, bersaing, dan menang. Nah, mereka sudah dua kali memenangkan LaLiga. Saya pikir hal itu akan menarik banyak pemain top yang memutuskan untuk menerima gaji lebih rendah daripada yang biasanya mereka dapatkan di klub lain, hanya karena ini Barcelona."
- Getty Images
Perpisahan Lewandowski menjadi momen yang mengharukan, setelah ia berpamitan kepada para penggemar usai pertandingan kandang terakhirnya melawan Real Betis. Penyerang tersebut tak mampu menahan air matanya saat penonton meneriakkan namanya. Itu merupakan penutup yang pantas bagi masa empat tahunnya yang menghasilkan 119 gol dan tempat yang tak tergantikan dalam sejarah klub.
Saat ia berpidato kepada para pendukung untuk terakhir kalinya, sang legenda bernomor punggung 9 itu menegaskan betapa berartinya klub ini baginya. ''Ini adalah hari yang sangat emosional dan sulit. Saat saya tiba di Barcelona, saya tahu klub ini besar, tetapi dukungan kalian luar biasa dan saya merasa seperti di rumah sejak awal. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana kalian meneriakkan nama saya. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, para pelatih, dan semua orang yang bekerja di klub ini. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk Barça. Kami telah berbagi momen-momen luar biasa selama empat tahun ini. Saya sangat bangga dengan semua yang telah kami raih. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal pada stadion ini, tetapi Barça akan selalu ada di hati saya. Visca el Barça dan Visca Catalunya!''