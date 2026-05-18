Saran untuk Lewandowski: pindah dari FC Barcelona ke klub ini

Dalam sebuah wawancara dengan PlayUK, Mendieta menyarankan agar striker berpengalaman itu mencari petualangan barunya di Wales Utara. “Robert Lewandowski pernah mengatakan bahwa ia terbuka untuk mengambil langkah mundur, dan jika ia ingin menjadi aktor setelah pensiun, Wrexham adalah tempat yang tepat baginya!” kata mantan pemain Barcelona dan Valencia itu dengan nada bercanda. ''Dia sedang mencari langkah selanjutnya. Jika Robert ingin terus bermain sepak bola, tentu saja dia punya pilihan. Meskipun saya tidak yakin seperti apa level kompetisi di sana.''

Namun, Mendieta memperingatkan bahwa pindah ke divisi bawah di Inggris bukanlah tugas yang mudah: ''Saya tidak berpikir pemain sekelas dia selalu berhasil, terutama di Championship atau divisi kedua Spanyol. Itu adalah kompetisi yang sangat berat bagi pemain seperti dia. Saya pikir Robert, dengan kualitas dan kemampuannya, masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Saya tidak berpikir dia akan kekurangan pilihan, jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Tapi itu pasti akan menarik."