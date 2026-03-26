Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Gabriele Stragapede

Saran Carragher membuat orang bermimpi: "Salah? Saya melihatnya di Italia, di Inter"

Pernyataan mantan bek Liverpool itu membuat para penggemar Inter bermimpi.

Sebuah pengumuman yang menandai berakhirnya sebuah era di dunia Liga Premier: Mohamed Salah telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini.

Sejak saat ia membuat keputusan tersebut, rumor dan spekulasi mengenai masa depannya serta klub mana yang akan menjadi tujuan profesionalnya berikutnya di dunia sepak bola mulai bermunculan.

Seorang mantan pemainLiverpool lainnya, Jamie Carragher, turut memberikan pandangannya mengenai apa yang seharusnya dilakukan Salah di masa depan. Dalam acara rutin The Overlap, ia memberikan komentar sebagai berikut.

  • "Saya rasa dia cocok di Inter"

    Carragher mengatakan bahwa ia merasa pemain seperti Salah akan cocok bermain di Serie A, mungkin di Inter: "Saya rasa itu keputusan yang tepat, tapi saya tidak membayangkan dia akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang pindah ke Arab Saudi. Sebaliknya, saya rasa dia akan cocok di Italia, di salah satu klub besar. Dalam pertandingan yang ritmenya lebih lambat, dia mungkin bisa bermain di tim seperti Inter."

  • IA TIDAK AKAN COCOK DI MLS

    "Saya rasa kariermu akan berakhir saat kamu bermain di liga-liga seperti ini. Saya pikir kamu masih menganggap dirimu sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, dan kepergianmu dari Liverpool bukanlah akhir dari kariermu di level tertinggi. Menurut saya, kamu yakin masih bisa bermain di level tertinggi selama 3-4 tahun lagi, mungkin di liga yang secara fisik tidak terlalu berat."

