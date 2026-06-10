Sanksi berat menanti... Apa yang akan terjadi jika Iran mundur dari Piala Dunia?

Ancaman yang dilontarkan oleh Ahmad Donyamali, Menteri Olahraga Iran, untuk menarik tim nasional negaranya dari pertandingan Piala Dunia 2026 telah memicu gelombang kontroversi. Namun, sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) jika tim nasional Asia tersebut benar-benar melaksanakan ancamannya?

Diniamali mengatakan kepada situs web Iran "Varzesh3" bahwa "pihak berwenang Iran telah memberi tahu FIFA bahwa delegasi tim nasional akan meninggalkan stadion segera setelah mendengar slogan-slogan politik selama pertandingan."

Timnas Iran akan berlaga di Piala Dunia di tengah ketegangan di luar lapangan akibat perang militer yang berlangsung sejak Februari lalu dengan Amerika Serikat, yang telah membayangi pengaturan akomodasi dan pergerakan delegasi Iran.

Timnas Iran akan bermain di Grup G, yang juga dihuni oleh timnas Mesir, Belgia, dan Selandia Baru.

Tim Asia ini akan memulai pertandingan grupnya melawan Selandia Baru pada Selasa dini hari mendatang, kemudian menghadapi Belgia pada 21 Juni malam ini, dan menutup pertandingan grupnya melawan tim Mesir pada 27 Juni pagi.