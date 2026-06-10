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Sanksi berat menanti... Apa yang akan terjadi jika Iran mundur dari Piala Dunia?

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Iran vs New Zealand
Iran
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Belgium vs Iran
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Egypt vs Iran
Egypt
Iran
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Belgia
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Setelah ancaman dari menteri Iran... Apa yang diatur dalam peraturan FIFA terkait Piala Dunia?

Ancaman yang dilontarkan oleh Ahmad Donyamali, Menteri Olahraga Iran, untuk menarik tim nasional negaranya dari pertandingan Piala Dunia 2026 telah memicu gelombang kontroversi. Namun, sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) jika tim nasional Asia tersebut benar-benar melaksanakan ancamannya?

Diniamali mengatakan kepada situs web Iran "Varzesh3" bahwa "pihak berwenang Iran telah memberi tahu FIFA bahwa delegasi tim nasional akan meninggalkan stadion segera setelah mendengar slogan-slogan politik selama pertandingan."

Timnas Iran akan berlaga di Piala Dunia di tengah ketegangan di luar lapangan akibat perang militer yang berlangsung sejak Februari lalu dengan Amerika Serikat, yang telah membayangi pengaturan akomodasi dan pergerakan delegasi Iran.

Timnas Iran akan bermain di Grup G, yang juga dihuni oleh timnas Mesir, Belgia, dan Selandia Baru.

Tim Asia ini akan memulai pertandingan grupnya melawan Selandia Baru pada Selasa dini hari mendatang, kemudian menghadapi Belgia pada 21 Juni malam ini, dan menutup pertandingan grupnya melawan tim Mesir pada 27 Juni pagi.

  • Apa yang diatur oleh peraturan FIFA mengenai pengunduran diri?

    Pasal 6 Peraturan FIFA untuk Piala Dunia 2026 menetapkan bahwa "semua asosiasi anggota yang berpartisipasi wajib memainkan semua pertandingannya di Piala Dunia 2026 hingga secara resmi tersingkir dari turnamen".

    Berdasarkan pasal yang sama, setiap asosiasi anggota peserta yang mundur dari turnamen 30 hari atau lebih sebelum tanggal pertandingan pertama di babak final, akan dikenakan denda minimal 250 ribu franc Swiss oleh Komite Disiplin FIFA.

    Sedangkan jika ada federasi anggota peserta yang mundur kurang dari 30 hari sebelum jadwal pertandingan pertama di babak final, maka akan dikenakan denda tidak kurang dari 500 ribu franc Swiss oleh Komite Disiplin FIFA.

    Jika suatu federasi anggota yang berpartisipasi tidak diterima dalam turnamen, didiskualifikasi, atau menarik diri setelah turnamen dimulai, Komite Disiplin FIFA berhak menjatuhkan sanksi disiplin tambahan.

    Komite tersebut akan mempertimbangkan, khususnya, waktu penarikan diri atau diskualifikasi, tingkat keparahan pelanggaran yang menyebabkan penolakan atau diskualifikasi, keadaan yang meringankan, serta keadaan lain yang relevan.

    Sanksi disiplin dapat mencakup pengeluaran Asosiasi Anggota yang bersangkutan dari turnamen FIFA berikutnya, dan/atau penggantiannya dengan Asosiasi Anggota lain. Dewan FIFA atau komite yang berwenang juga berhak memutuskan untuk mengganti Asosiasi yang bersangkutan dengan Asosiasi lain.

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  • Pembayaran ganti rugi dan penangguhan bonus

    Sesuai dengan Pasal 6, setiap pertandingan yang tidak digelar atau dibatalkan, kecuali dalam kasus force majeure yang diakui oleh FIFA, dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi disiplin terhadap asosiasi atau asosiasi anggota yang bersangkutan oleh Komite Disiplin.

    Selain itu, Dewan FIFA berhak mewajibkan setiap federasi anggota peserta yang mundur dari Piala Dunia 2026, atau perilakunya menyebabkan pertandingan tidak digelar atau dibatalkan, untuk mengganti rugi FIFA atau perusahaan lokal afiliasi FIFA atau federasi anggota peserta lainnya atas segala biaya atau kerugian yang timbul akibat perilaku tersebut, termasuk biaya tambahan yang dibayarkan FIFA kepada federasi pengganti.

    Selain itu, asosiasi yang bersangkutan kehilangan hak apa pun untuk menerima hadiah atau pengembalian dana dari FIFA atau dari perusahaan lokal afiliasinya.

  • Kewenangan FIFA

    FIFA memiliki kewenangan mutlak dalam menangani kasus-kasus diskualifikasi tim dari turnamen.

    Peraturan tersebut menyatakan bahwa "jika ada federasi anggota yang ikut serta mengundurkan diri dan/atau didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026, FIFA akan memutuskan bagaimana menangani kasus tersebut sesuai dengan kebijakannya sendiri, dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. FIFA juga berhak mengganti federasi yang bersangkutan dengan federasi lain".

    Jika ada federasi anggota yang mundur dan/atau didiskualifikasi sebelum akhir babak penyisihan grup, hasil semua pertandingannya dianggap batal dan tidak sah.

    FIFA juga berhak membatalkan, menjadwal ulang, atau memindahkan satu atau lebih pertandingan – atau bahkan seluruh turnamen – karena alasan apa pun yang dianggap tepat sesuai dengan kebijakannya sendiri, termasuk keadaan force majeure atau kekhawatiran terkait kesehatan, keselamatan, atau keamanan.