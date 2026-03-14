Meskipun merasa tidak puas dengan beberapa keputusan kontroversial dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen, Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, tetap memuji wasit Christian Dingert.
"Sangat terhormat": Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, mengejutkan dengan pujiannya kepada wasit
"Memang terasa seolah-olah semua keputusan yang 50/50 itu tidak menguntungkan kami," kata Eberl di zona campuran setelah pertandingan. Namun, setelah berbincang dengan wasit, bos Bayern itu bersikap akomodatif: "Saya baru saja berbicara dengan wasit, semuanya baik-baik saja, itu adalah dialog yang baik."
Bahwa Dingert, setelah meninjau ulang tayangan ulang, mengakui bahwa ia secara keliru mengeluarkan Luis Diaz dari Bayern dengan kartu kuning-merah karena dugaan diving, adalah "sangat terhormat," puji Eberl. "Bagi dia jelas itu adalah diving, tapi dia sekarang telah melihat tayangan ulang dan mengatakan, itu bukan kartu kuning-merah."
Diaz telah menerobos ke kotak penalti pada menit ke-84 di hadapan kiper Leverkusen, Janis Blaswich, dan terjatuh. Dingert menafsirkan aksi di lapangan itu sebagai diving dan mengusir pemain Kolombia itu ke ruang ganti lebih awal dengan kartu kuning-merah. "Saya tidak ingin membela penalti di sini, tapi itu jelas bukan diving," keluh gelandang Bayern, Joshua Kimmich, kepada DAZN. Pelatih Vincent Kompany juga menggerutu: "Tidak ada yang tahu di stadion mengapa dia mendapat kartu kuning-merah."
- AFP
Kartu kuning-merah untuk Luis Diaz? Dietmar Hamann menyetujui keputusan wasit
Sementara itu, Dietmar Hamann, mantan pemain Bayern, mendukung keputusan Dingert. Bagi pakar Sky tersebut, keputusan wasit untuk menilai aksi Diaz sebagai diving dan memberinya kartu kuning-merah adalah "sangat masuk akal".
Hamann menjelaskan pandangannya dengan perkembangan dalam sepak bola yang mengganggunya: "Dalam beberapa bulan atau bahkan tahun terakhir, kebiasaan terjatuh ini kembali merasuki permainan, yaitu membiarkan diri terjatuh dan memprovokasi penalti. Dan sudah saatnya hal itu dihentikan - bahkan dengan peringatan, dan meskipun itu adalah kartu kuning kedua yang berujung pada pengusiran. Oleh karena itu, saya sepenuhnya mendukung wasit; bagi saya, dia telah mengambil keputusan yang tepat."
Sementara itu, Kompany juga sangat kesal karena Diaz kini tidak bisa diturunkan dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Pemain serang berusia 29 tahun itu akan absen karena skorsing dalam laga kandang melawan Union Berlin Sabtu depan.
Bahkan gol Harry Kane yang dianulir pun membuat FC Bayern marah
Aksi di kotak penalti yang melibatkan Diaz bukanlah satu-satunya insiden yang memicu kehebohan di BayArena pada Sabtu sore itu. Meskipun kartu merah yang diberikan kepada penyerang FCB Nicolas Jackson sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi dianggap wajar oleh banyak pihak, salah satu dari dua gol Bayern yang dianulir justru memicu perdebatan sengit.
Setelah satu jam pertandingan, Harry Kane yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti memblokir tendangan jauh kiper Leverkusen, Blaswich, dengan siku. Diaz kemudian merebut bola di kotak penalti Bayer dan mengoper ke Kane, yang tinggal menyarangkan bola ke gawang untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, setelah intervensi VAR, gol tersebut dianulir karena Dingert memutuskan bahwa Kane melakukan handball.
Di sini, Dingert tetap pada penilaiannya setelah peluit akhir: "Dari posisiku, aku awalnya tidak melihatnya. VAR menyarankan aku untuk melihat kembali sudut pandang di belakang gawang. Dan di situ aku melihat: Lengan itu sedikit masuk ke jalur tembakan. Hal itu memicu fase serangan dan Bayern bisa mengendalikan situasi."
Di kubu Bayern, pendapatnya berbeda. "Bagi saya, itu jelas gol yang sah," tegas Kompany, dan bek tengah Jonathan Tag mengatakan kepada Sky: "Bagi saya, itu bukan handball. Dia berbalik, lengannya tidak jauh dari tubuh. Jadi, bagi saya itu bukan handball, tapi wasit telah memutuskan demikian."
Bahwa Bayern masih bisa membawa pulang satu poin dari Leverkusen setelah tertinggal lebih dulu (Aleix Garcia, menit ke-6), berkat gol Diaz yang membuat skor akhir 1-1 pada menit ke-69. Karena Borussia Dortmund pada saat yang sama menang 2-0 atas FC Augsburg, keunggulan FCB atas pesaing terdekatnya menyusut menjadi sembilan poin. Namun, gelar juara berikutnya tampaknya hampir pasti menjadi milik Bayern dalam delapan pertandingan tersisa.
- AFP
