"Sangat terhormat": Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, mengejutkan dengan pujiannya kepada wasit

Aksi di kotak penalti yang melibatkan Diaz bukanlah satu-satunya insiden yang memicu kehebohan di BayArena pada Sabtu sore itu. Meskipun kartu merah yang diberikan kepada penyerang FCB Nicolas Jackson sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi dianggap wajar oleh banyak pihak, salah satu dari dua gol Bayern yang dianulir justru memicu perdebatan sengit.

Setelah satu jam pertandingan, Harry Kane yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti memblokir tendangan jauh kiper Leverkusen, Blaswich, dengan siku. Diaz kemudian merebut bola di kotak penalti Bayer dan mengoper ke Kane, yang tinggal menyarangkan bola ke gawang untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, setelah intervensi VAR, gol tersebut dianulir karena Dingert memutuskan bahwa Kane melakukan handball.

Di sini, Dingert tetap pada penilaiannya setelah peluit akhir: "Dari posisiku, aku awalnya tidak melihatnya. VAR menyarankan aku untuk melihat kembali sudut pandang di belakang gawang. Dan di situ aku melihat: Lengan itu sedikit masuk ke jalur tembakan. Hal itu memicu fase serangan dan Bayern bisa mengendalikan situasi."

Di kubu Bayern, pendapatnya berbeda. "Bagi saya, itu jelas gol yang sah," tegas Kompany, dan bek tengah Jonathan Tag mengatakan kepada Sky: "Bagi saya, itu bukan handball. Dia berbalik, lengannya tidak jauh dari tubuh. Jadi, bagi saya itu bukan handball, tapi wasit telah memutuskan demikian."

Bahwa Bayern masih bisa membawa pulang satu poin dari Leverkusen setelah tertinggal lebih dulu (Aleix Garcia, menit ke-6), berkat gol Diaz yang membuat skor akhir 1-1 pada menit ke-69. Karena Borussia Dortmund pada saat yang sama menang 2-0 atas FC Augsburg, keunggulan FCB atas pesaing terdekatnya menyusut menjadi sembilan poin. Namun, gelar juara berikutnya tampaknya hampir pasti menjadi milik Bayern dalam delapan pertandingan tersisa.