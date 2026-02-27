Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Sangat sulit ketika Erik ten Hag datang" - Mantan bintang Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, mengkritik pesan yang bertentangan dari manajer Belanda tersebut sebelum kepindahannya ke West Ham
Masa-masa naik-turun Wan-Bissaka di Manchester United
Wan-Bissaka diingat oleh para penggemar United karena kemampuannya yang luar biasa dalam bertahan satu lawan satu, meskipun ia kesulitan untuk mempertahankan posisinya di tim, terlibat dalam persaingan yang menarik dengan Diogo Dalot hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford pada 2024 dan bergabung dengan The Hammers dengan transfer senilai £15 juta. Selama lima musimnya, ia tampil sebagai starter dalam 120 dari 190 pertandingan Premier League yang mungkin. Ia mengakhiri karirnya dengan dua gol dan 13 assist di semua kompetisi, memenangkan Carabao Cup pada 2023 dan FA Cup pada 2024.
Dalam wawancara dengan The Daily Mail, Wan-Bissaka membagikan pengalamannya di United dan mengungkapkan beberapa hal menarik tentang hubungannya dengan para pelatihnya.
- Getty Images Sport
Wan-Bissaka 'tidak mengerti' rencana Ten Hag untuknya.
Wan Bissaka mengatakan: "Saat Erik ten Hag datang, situasinya sulit - begitu dia tiba, dia langsung memberitahu saya bahwa saya tidak termasuk dalam rencananya. Tapi saat saya mencoba pergi, dia mengatakan dia tidak ingin saya pergi. Saya tidak bisa memahaminya. Itu sangat berat secara mental, karena membuat saya bingung apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya hanya fokus dan berkata pada diri sendiri untuk terus berlatih, terus berkembang, dan bermain sesuai gaya saya.
"Tetap termotivasi memang sulit, terutama saat berlatih tanpa tujuan yang jelas untuk bermain. Tapi orang-orang di sekitar saya membimbing saya dengan benar dan mendorong saya untuk terus maju. Akhirnya, keadaan membaik dan mulai membaik. Bisa dibilang saya berubah atau berkembang secara taktis di bawah asuhannya, karena itu adalah hal yang dia inginkan."
Solskjaer adalah manajer Manchester United favoritnya.
Solskjaer adalah manajer yang merekrut Wan-Bissaka pada musim panas yang sama ketika Harry Maguire didatangkan dengan biaya £80 juta. Bek kanan tersebut mengatakan dia dan seluruh skuad menjalin hubungan baik dengan manajer asal Norwegia itu, yang dia kerja sama selama dua musim penuh dan empat bulan pertama musim 2021-22, sebelum Solskjaer dipecat karena hasil pertandingan yang semakin memburuk. Ralf Rangnick menggantikan Solskjaer hingga akhir musim, dan pelatih asal Austria itu tidak menunjukkan banyak kepercayaan pada Wan-Bissaka.
Dia menjelaskan: 'Hubungan saya dengan Ole baik sejak awal. Dia orang yang hebat dan kami sangat akur, dan saya pikir pemain lain juga merasa sama tentang dia. Dia adalah jenis manajer yang langsung mendukung Anda. Begitu dia memberi Anda tugas, terserah Anda untuk percaya diri dan melaksanakannya.
"Tentu saja, ini sepak bola, setiap manajer punya preferensi. Mereka mungkin menyukai Anda atau tidak, dan itu bagian dari permainan. Ketika dia (Rangnick) datang, itu bukan periode terbaik bagi saya dan banyak kritik yang muncul…"
- Getty Images Sport
Wan-Bissaka mendukung Carrick untuk mendapatkan pekerjaan secara permanen.
Wan-Bissaka bekerja sama dengan Michael Carrick dalam tiga pertandingan antara kepergian Solskjaer dan kedatangan Rangnick. United mengalahkan Arsenal dan Villarreal, sementara imbang di Chelsea. Carrick melanjutkan performa apiknya sejak menggantikan Ruben Amorim pada Januari, memenangkan lima dari enam pertandingan termasuk mengalahkan Manchester City dan Arsenal. Dan Wan-Bissaka yakin mantan gelandang United itu layak mendapatkan posisi tersebut secara permanen.
"Dia adalah orang yang bisa dipercaya," kata Wan-Bissaka. "Dia juga akan mempercayai Anda jika Anda mendukungnya dan apa yang dia inginkan. Jika Anda mempercayainya, dia akan mempercayai Anda. Dia cukup sederhana dalam apa yang dia inginkan dari Anda. Para pemain senang dengannya dan pertandingan yang dia jalani saat menjadi manajer. Dengan kembalinya dia ke klub, mereka berada dalam posisi yang baik sebagai tim. Saya pikir dia seharusnya diberi peran penuh waktu. Saya pikir dia pantas mendapatkannya."
Iklan