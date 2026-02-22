Getty Images Sport
'Sangat marah' Igor Tudor mendesak para pemain Tottenham yang tampil buruk untuk 'mencermati diri sendiri' setelah kekalahan telak dalam derby London Utara melawan Arsenal
Tudor menyoroti kegagalan Spurs
Tudor berada di bangku cadangan untuk pertama kalinya saat Spurs kembali dihancurkan oleh rival mereka dari utara London. Setelah menyaksikan Eberechi Eze mencetak hat-trick dalam pertandingan sebelumnya, yang berakhir dengan kemenangan 4-1, pemain internasional Inggris itu mencetak dua gol pada Minggu, sementara Spurs kembali harus menyaksikan The Gunners menang 4-1, dengan Viktor Gyokeres juga mencetak dua gol.
Dengan Spurs terpuruk di peringkat ke-16, hanya empat poin di atas West Ham, Tudor menegur keras para pemainnya, menegaskan mereka harus "melihat diri sendiri di cermin" jika ingin lepas dari masalah serius.
Dia mengatakan: "Selisih yang besar antara kedua tim, Arsenal terlalu kuat bagi kami dalam pertandingan ini."
Dia menambahkan bahwa Spurs harus "mengubah mentalitas tim - dan satu-satunya cara adalah bekerja. Bahkan saat menguasai bola, kurangnya kepercayaan diri tim sangat jelas. Saya sangat sedih, sangat marah, semuanya, tapi dalam beberapa hal, ini juga baik untuk memahami apa tujuan kita.
"Obatnya adalah kita melihat ke dalam diri sendiri, masing-masing dari kita, dan benar-benar bekerja untuk mengubah kebiasaan. Kita tidak membutuhkan ini (sebagai panggilan bangun). Arsenal mungkin adalah tim terbaik di dunia saat ini, tapi kita tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan."
Bukit yang harus didaki Tudor
Sejak 1 November, Spurs hanya memenangkan dua dari 18 pertandingan liga mereka, dan saat ini mereka berada pada titik di musim ini di mana mereka tidak bisa lagi membuang-buang poin.
Tudor mengatakan kepada BBC Radio Five Live: "Awal yang sulit melawan tim yang saat ini berada dalam kondisi fisik dan mental yang berbeda. Selamat untuk mereka. Mereka jauh lebih baik dan pantas mendapatkan kemenangan ini. Saya memiliki semangat yang kami inginkan untuk melakukan hal-hal, tetapi itu tidak cukup. Menyenangkan untuk memahami di mana kami berada saat ini.
"Ini menunjukkan kepada saya pada Selasa bahwa kami perlu bekerja keras dan serius. Saat ini, tim dipenuhi masalah. Kunci utamanya adalah berlatih setiap hari dan tetap rendah hati. Kami perlu lebih agresif - kami perlu lebih kompak. Inilah kuncinya.
"Anda memahami perbedaan ketajaman mental antara satu tim dan tim lain. Ini adalah hal yang perlu kita ubah. Saya melihat pemain yang mampu melakukannya, tapi kita butuh lebih banyak waktu untuk melakukannya. Memikirkan degradasi tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun."
"Saya tidak berpikir Spurs akan terdegradasi."
Komentator BBC Danny Murphy, mantan gelandang Tottenham Hotspur, menegaskan bahwa klub tersebut tidak akan terdegradasi, meskipun penampilan mereka sangat buruk.
Dia mengatakan: "Saya tidak berpikir Spurs akan terdegradasi. Saya pikir mereka memiliki cukup kekuatan. Jika terus kalah dan kepercayaan diri menurun, tidak peduli seberapa banyak pemain bagus yang mereka miliki, situasinya akan menjadi sulit.
"Saya akan sangat terkejut jika mereka tidak bisa keluar dari situasi ini. Pertandingan-pertandingan yang akan datang semuanya sangat penting. Saya pikir mereka akan memiliki cukup modal.
"Fakta bahwa kita membicarakan Spurs terdegradasi sungguh tak terbayangkan. Itu benar-benar konyol. Apakah Anda menyalahkan perekrutan atau pemilik klub, itu akan menjadi bencana bagi klub tersebut. Saya mendengar beberapa fans menyarankan terdegradasi bisa jadi hal terbaik. Saya tidak melihatnya seperti itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs akan menghadapi derby London lainnya pada akhir pekan depan, saat mereka berhadapan dengan Fulham. Mereka kemudian akan menghadapi Crystal Palace, sementara tim Tudor masih memiliki jadwal tandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, serta laga tandang yang berat di Villa Park dan Stamford Bridge untuk menghadapi Aston Villa dan Chelsea, masing-masing.
