Tudor berada di bangku cadangan untuk pertama kalinya saat Spurs kembali dihancurkan oleh rival mereka dari utara London. Setelah menyaksikan Eberechi Eze mencetak hat-trick dalam pertandingan sebelumnya, yang berakhir dengan kemenangan 4-1, pemain internasional Inggris itu mencetak dua gol pada Minggu, sementara Spurs kembali harus menyaksikan The Gunners menang 4-1, dengan Viktor Gyokeres juga mencetak dua gol.

Dengan Spurs terpuruk di peringkat ke-16, hanya empat poin di atas West Ham, Tudor menegur keras para pemainnya, menegaskan mereka harus "melihat diri sendiri di cermin" jika ingin lepas dari masalah serius.

Dia mengatakan: "Selisih yang besar antara kedua tim, Arsenal terlalu kuat bagi kami dalam pertandingan ini."

Dia menambahkan bahwa Spurs harus "mengubah mentalitas tim - dan satu-satunya cara adalah bekerja. Bahkan saat menguasai bola, kurangnya kepercayaan diri tim sangat jelas. Saya sangat sedih, sangat marah, semuanya, tapi dalam beberapa hal, ini juga baik untuk memahami apa tujuan kita.

"Obatnya adalah kita melihat ke dalam diri sendiri, masing-masing dari kita, dan benar-benar bekerja untuk mengubah kebiasaan. Kita tidak membutuhkan ini (sebagai panggilan bangun). Arsenal mungkin adalah tim terbaik di dunia saat ini, tapi kita tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan."