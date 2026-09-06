'Sangat gembira!' - Curtis Jones buka suara soal kebangkitan liar Inter Milan melawan Napoli

Inter Milan memperpanjang rekor 100 persen mereka di Serie A setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Napoli 3-2 di San Siro pada pekan ke-3. Kelima gol tercipta dalam babak kedua yang berlangsung sengit setelah paruh pertama berakhir tanpa gol.

Tim tamu mengambil kendali melalui gol cepat dari Matteo Politano dan Rasmus Hojlund pada menit ke-50 dan ke-53.

Namun, tim asuhan Cristian Chivu merespons dengan tegas. Lautaro Martinez memulai kebangkitan sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan, lalu memberi jalan bagi Lautaro untuk mencetak gol penentu dramatis pada menit ke-91.