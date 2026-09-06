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'Sangat gembira!' - Curtis Jones buka suara soal kebangkitan liar Inter Milan melawan Napoli
Inter bangkit sensasional atas Mount
Inter Milan memperpanjang rekor 100 persen mereka di Serie A setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Napoli 3-2 di San Siro pada pekan ke-3. Kelima gol tercipta dalam babak kedua yang berlangsung sengit setelah paruh pertama berakhir tanpa gol.
Tim tamu mengambil kendali melalui gol cepat dari Matteo Politano dan Rasmus Hojlund pada menit ke-50 dan ke-53.
Namun, tim asuhan Cristian Chivu merespons dengan tegas. Lautaro Martinez memulai kebangkitan sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan, lalu memberi jalan bagi Lautaro untuk mencetak gol penentu dramatis pada menit ke-91.
- AFP
Jones senang dengan atmosfer San Siro
"Saya benar-benar sangat senang. Saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari tim dan klub seperti ini," kata Jones. "Itu jelas pertandingan yang sulit, tetapi para pemain tetap menjalankan rencana permainan."
"Para suporter luar biasa sepanjang pertandingan, dan itulah mengapa kami menang," tambah gelandang asal Inggris itu.
Gelandang berjanji merebut tempat di tim inti
Merefleksikan transisinya ke dalam opsi lini tengah Chivu, Jones menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan jaminan apa pun terkait pemilihan starter meski datang dengan sorotan besar.
"Tentu saja, saya bergabung dengan tim yang hebat, jadi ini tidak akan mudah," jelas Jones. "Saya tidak bisa begitu saja datang ke sini dan berharap bermain di setiap pertandingan; saya juga harus merebut tempat saya."
"Karena itu, setiap kesempatan bermain yang saya dapatkan, saya ingin memberikan segalanya," tambahnya. "Hal terpenting adalah saya turun ke lapangan, bekerja keras, dan menunjukkan kepada para suporter serta rekan-rekan setim saya bahwa saya benar-benar ingin berada di sini."
- Jonathan Moscrop
Rekor sempurna tetap terjaga
Kemenangan dramatis ini memastikan Inter mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi domestik, dengan meraih poin maksimal dari tiga laga pembuka liga.
Skuad Chivu menunjukkan determinasi luar biasa untuk membalikkan ketertinggalan berbahaya di babak kedua saat menghadapi rival langsung dalam perebutan gelar.
Jones dan rekan-rekan setimnya kini akan berusaha membawa momentum kemenangan ini ke laga domestik dan Eropa mereka berikutnya.
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