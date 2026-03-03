'Sangat cerdas' Cavan Sullivan diperkirakan akan segera meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman dua tahun di Eropa, sementara mantan bintang timnas AS (USMNT) meminta kesabaran terhadap wonderkid MLS

Sullivan, tak heran, sering dibandingkan dengan talenta remaja lainnya di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai versi Amerika dari bintang Barcelona, Lamine Yamal. Ketika ditanya apakah bintang muda Union itu sedang menuju jalur yang sama, mantan kiper timnas AS Brad Friedel mengatakan kepada GOAL: “Saat ini, ya.

“Saya lebih suka pendekatan ‘jalan dulu sebelum berlari’. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tanpa diragukan lagi. Saya lebih condong pada pandangan bahwa kita tidak boleh memberikan tekanan berlebihan pada siapa pun di usia itu. Seberapa pun berkembangnya mereka sebagai pemain, secara emosional dan sosial, semua orang di usia itu masih perlu bekerja keras dan mengalami hal-hal dalam hidup mereka. Tekanan umumnya bukanlah hal yang baik untuk pemain muda yang luar biasa.

“Apakah dia talenta yang luar biasa? 100 persen dia talenta yang luar biasa. Saya berharap, dan ini sangat sulit dengan media sosial saat ini, ada lebih sedikit informasi tentang dia di luar sana. Saya berharap ada lebih sedikit informasi di luar sana dan biarkan anak itu bermain dan berkembang, tapi itulah dunia saat ini. Semoga dia bisa menghadapinya dengan baik. Menurut saya, dia memiliki kelompok orang yang sangat baik di sekitarnya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dia bisa menjadi pemain yang sangat, sangat istimewa.”

Manchester City dan USMNT berharap hal itu terbukti benar. Sullivan, bagaimanapun, masih memiliki banyak hal yang harus dibuktikan karena dia bukan bintang muda pertama yang muncul di panggung dunia. Dia tidak perlu diingatkan bahwa banyak pemain sebelum dia yang cepat meredup.