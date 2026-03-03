Getty/GOAL
'Sangat cerdas' Cavan Sullivan diperkirakan akan segera meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman dua tahun di Eropa, sementara mantan bintang timnas AS (USMNT) meminta kesabaran terhadap wonderkid MLS
Ketika Sullivan akan bergabung dengan Manchester City
Sullivan mencatat sejarah pada Juli 2024 saat melakukan debut kompetitifnya untuk Philadelphia Union pada usia 14 tahun dan 293 hari. Ia menjadi debutan termuda yang pernah bermain di MLS - memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Freddy Adu - dan terus mendapatkan waktu bermain di level senior sejak saat itu.
Potensinya segera menarik perhatian klub-klub besar di Eropa, dengan raksasa Premier League, City, bergerak cepat untuk memastikan mereka yang akan mendapatkan manfaat dari perkembangan selanjutnya.
Tantanganmenarik di Etihad baru akan dihadapi dalam 18 bulan ke depan, dengan Sullivan merayakan ulang tahun bersejarahnya pada September 2027, namun ada banyak hal yang harus ia kerjakan sebelum itu - baik di level domestik maupun sebagai pemain timnas U18 Amerika Serikat.
Potensi Sullivan perlu ditangani dengan hati-hati.
Ketika ditanya tentang langkah selanjutnya bagi Sullivan, yang tampaknya akan menjadi tahun besar bagi pemain muda ini, mantan bintang USMNT Ramos - yang berbicara bekerja sama dengan bbccharterreview.org.uk - mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir ini adalah masa tunggu dan lihat, di mana kita tidak menetapkan ekspektasi terlalu tinggi. Kita perlu memberi kesempatan kepada pemain untuk berkembang. Dia adalah pemain yang sangat cerdas. Mari kita lihat apakah dia bisa sedikit lebih kuat dalam setahun setengah ke depan. Menjadi sedikit lebih kuat dan beradaptasi dengan bermain di liga di mana permainan jauh lebih cepat dan di mana pemain mengontrol bola dengan lebih baik. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan Cavan Sullivan karena saya pikir ini akan membutuhkan sedikit waktu.”
Apakah Manchester City akan meminjamkan Sullivan?
Pindah dari zona nyaman MLS-nya dan menuju Manchester akan menjadi langkah besar bagi Sullivan, yang berasal dari Philadelphia. Namun, ia telah mengatasi setiap rintangan yang dihadapinya sejauh ini dan merupakan sosok yang percaya diri yang tidak akan pernah kekurangan keyakinan diri.
Ketika ditanya apakah remaja tersebut akan siap untuk City pada usia 18 tahun, Ramos - yang sebelumnya pernah melatih di level muda di Amerika Serikat - menambahkan: “Apakah saya mengharapkan dia siap untuk Man City pada usia 18? Saya pikir itu sedikit tidak adil untuk mengatakan itu karena pemain mana yang akan siap pada usia 18 untuk bergabung dengan Man City? Itu sulit. Saya harus mengatakan, kita harus menunggu dan melihat.”
Dengan harapan bahwa Sullivan - yang sudah beberapa kali mengunjungi Inggris - tidak akan langsung dimasukkan ke skuad utama City, Ramos menjelaskan bagaimana The Blues dapat membantu bintang masa depan ini beradaptasi dengan sepak bola Eropa: “Saat ini itu hanya spekulasi karena kita melihat dua tahun ke depan. Jika saya melihat dua tahun ke depan dan menilai apa yang terjadi dengan pemain muda serta melihat level di mana dia berada, fisik permainan di Inggris, jika saya harus memprediksi, saya harus mengatakan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Man City dan bermain di Belanda selama beberapa tahun.”
Bisakah Sullivan menjadi wonderkid berikutnya untuk tim nasional sepak bola Amerika Serikat (USMNT)?
Sullivan, tak heran, sering dibandingkan dengan talenta remaja lainnya di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai versi Amerika dari bintang Barcelona, Lamine Yamal. Ketika ditanya apakah bintang muda Union itu sedang menuju jalur yang sama, mantan kiper timnas AS Brad Friedel mengatakan kepada GOAL: “Saat ini, ya.
“Saya lebih suka pendekatan ‘jalan dulu sebelum berlari’. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tanpa diragukan lagi. Saya lebih condong pada pandangan bahwa kita tidak boleh memberikan tekanan berlebihan pada siapa pun di usia itu. Seberapa pun berkembangnya mereka sebagai pemain, secara emosional dan sosial, semua orang di usia itu masih perlu bekerja keras dan mengalami hal-hal dalam hidup mereka. Tekanan umumnya bukanlah hal yang baik untuk pemain muda yang luar biasa.
“Apakah dia talenta yang luar biasa? 100 persen dia talenta yang luar biasa. Saya berharap, dan ini sangat sulit dengan media sosial saat ini, ada lebih sedikit informasi tentang dia di luar sana. Saya berharap ada lebih sedikit informasi di luar sana dan biarkan anak itu bermain dan berkembang, tapi itulah dunia saat ini. Semoga dia bisa menghadapinya dengan baik. Menurut saya, dia memiliki kelompok orang yang sangat baik di sekitarnya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dia bisa menjadi pemain yang sangat, sangat istimewa.”
Manchester City dan USMNT berharap hal itu terbukti benar. Sullivan, bagaimanapun, masih memiliki banyak hal yang harus dibuktikan karena dia bukan bintang muda pertama yang muncul di panggung dunia. Dia tidak perlu diingatkan bahwa banyak pemain sebelum dia yang cepat meredup.
