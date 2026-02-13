AFP
"Sangat Buruk!" - Deco Salahkan Pemain Barcelona Usai Dipermak Atletico Madrid Empat Gol Tanpa Balas
Barcelona hancur lebur di Madrid
Barcelona mengalami salah satu malam paling kelam dalam sejarah modern mereka saat bertandang ke markas Atletico Madrid pada leg pertama semi-final Copa del Rey, Jumat (13/2) dini hari WIB. Blaugrana hancur lebur di babak pertama, tertinggal empat gol tanpa balas sebelum turun minum. Performa ini tercatat sebagai hasil terburuk mereka melawan Los Colchoneros dalam 86 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 1960.
Dominasi Atletico terlihat sangat kontras dengan lesunya permainan anak asuh Hansi Flick. Sepanjang 45 menit pertama, lini pertahanan Barcelona tampak rapuh menghadapi serangan balik cepat dan agresivitas tim tuan rumah. Meski ada upaya perbaikan di babak kedua, defisit gol yang terlalu besar membuat usaha mereka untuk mengejar ketertinggalan menjadi sia-sia.
Deco salahkan para pemain
"Babak pertama sangat sulit bagi kami karena mereka jauh lebih baik, lebih intens, dan jauh lebih agresif dalam setiap duel di lapangan. Memang benar kondisi rumput lapangan tidak dalam keadaan baik, tetapi itu sama sekali bukan alasan bagi kami atas performa yang buruk ini," ujar Deco kepada TV3.
"Di babak kedua kami memang meningkat dan memenangkan lebih banyak duel, bahkan sempat menciptakan peluang mencetak gol, namun kami tidak boleh mencari pembelaan, baik itu soal keputusan VAR maupun faktor eksternal lainnya karena kami memang tidak bermain sebagaimana mestinya."
Mengenai dampak absennya pemain kunci, Deco mengtakan: "Hari ini bukan soal siapa yang absen, melainkan soal intensitas; Atletico telah berkembang pesat dengan rekrutan baru mereka di bursa musim dingin, sementara kami gagal tampil di level yang dibutuhkan, meski saya yakin semuanya akan membaik saat para pemain yang cedera kembali."
"Barcelona telah berkali-kali membuktikan mampu melakukan comeback spektakuler di Camp Nou dan kami akan mencobanya lagi, namun sekarang yang terpenting adalah fokus ke liga karena jika kami bermain tanpa intensitas seperti hari ini, pertandingan hari Senin nanti akan sangat sulit."
Kontroversi VAR
Barca sebenarnya sempat memperkecil kedudukan di awal babak kedua lewat gol Pau Cubarsi. Namun setelah tinjauan VAR yang memakan waktu hingga delapan menit, wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena sang bek dianggap berada dalam posisi offside. Usai laga, Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) mengakui terjadi kesalahan yang membuat proses pemeriksaan berlangsung cukup lama. Dalam pernyataan CTA (via Mundo Deportivo), sistem offside semi-otomatis disebut mengalami gangguan karena banyaknya pemain yang berada di dalam kotak penalti pada saat gol tercipta.
Apa selanjutnya?
Barcelona tidak memiliki banyak waktu untuk meratapi kekalahan ini karena jadwal padat telah menanti di depan mata. Fokus utama Hansi Flick kini beralih sepenuhnya ke kompetisi La Liga untuk mempertahankan posisi puncak.
Tim Catalan kini akan bersiap untuk menghadapi Girona di Montilivi, Selasa (17/2) dini hari WIB, sebelum melawan Levante dan Villarreal untuk menutup jadwal mereka di bulan Februari. Sementara itu, duel leg kedua semi-final Copa del Rey melawan Atletico bakal dimainkan pada awal bulan Maret mendatang.
