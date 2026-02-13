"Sangat Buruk!" - Deco Salahkan Pemain Barcelona Usai Dipermak Atletico Madrid Empat Gol Tanpa Balas

"Babak pertama sangat sulit bagi kami karena mereka jauh lebih baik, lebih intens, dan jauh lebih agresif dalam setiap duel di lapangan. Memang benar kondisi rumput lapangan tidak dalam keadaan baik, tetapi itu sama sekali bukan alasan bagi kami atas performa yang buruk ini," ujar Deco kepada TV3.

"Di babak kedua kami memang meningkat dan memenangkan lebih banyak duel, bahkan sempat menciptakan peluang mencetak gol, namun kami tidak boleh mencari pembelaan, baik itu soal keputusan VAR maupun faktor eksternal lainnya karena kami memang tidak bermain sebagaimana mestinya."

Mengenai dampak absennya pemain kunci, Deco mengtakan: "Hari ini bukan soal siapa yang absen, melainkan soal intensitas; Atletico telah berkembang pesat dengan rekrutan baru mereka di bursa musim dingin, sementara kami gagal tampil di level yang dibutuhkan, meski saya yakin semuanya akan membaik saat para pemain yang cedera kembali."

"Barcelona telah berkali-kali membuktikan mampu melakukan comeback spektakuler di Camp Nou dan kami akan mencobanya lagi, namun sekarang yang terpenting adalah fokus ke liga karena jika kami bermain tanpa intensitas seperti hari ini, pertandingan hari Senin nanti akan sangat sulit."