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Sang Pencipta Kejayaan: Revolusi Argentina untuk Mencegah Kepergian Scaloni

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Scaloni
Spanyol
Argentina

Peristiwa demi peristiwa berkembang cepat di dunia olahraga Argentina, menyusul pernyataan mengkhawatirkan yang dilontarkan pelatih tim nasional utama, Lionel Scaloni, usai kekalahan di final Piala Dunia dari Spanyol.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa suara para suporter dan pemain telah bersatu dalam tuntutan terbuka, meminta Scaloni memperpanjang kontraknya dan tetap bertahan di jabatannya sebagai pelatih Tim Tango.

Scaloni telah memantik kekhawatiran para penggemar Tim Tango, setelah pernyataannya yang berbunyi, "Saya akan duduk bersama presiden federasi, saya punya gambaran tentang apa yang akan saya lakukan, karena kontrak saya berakhir pada akhir Desember mendatang, dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi."

Ia melanjutkan, "Saya sungguh tidak tahu apakah mungkin meraih pencapaian yang lebih besar daripada yang telah diraih, dan kita harus mengevaluasi keadaan."

Kata-kata itu cukup untuk menyulut gelombang emosi di kalangan masyarakat Argentina, ketika para suporter melancarkan upaya gigih untuk meyakinkan Scaloni agar mengurungkan sikapnya dan menarik kembali keputusan yang tampaknya sudah bulat ia ambil.

Di tengah situasi ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya, hari-hari terakhir menyaksikan berdatangannya para pendukung timnas Argentina dalam jumlah besar menuju rumah Scaloni, sebagai sentuhan kesetiaan kolektif untuk mengungkapkan dukungan penuh mereka dan meminta agar ia meninjau kembali sikapnya serta memperpanjang kontraknya.

Di sisi lain, Scaloni menyambut perasaan tulus itu dengan penuh penghargaan; ia berupaya keluar menemui para suporter dalam beberapa kesempatan untuk menyapa mereka, seraya menyampaikan rasa terima kasihnya yang besar atas dukungan dan kecintaan mereka yang tak henti.

  • scaloni(C)Getty Images

    Momen Lucu antara Seorang Bocah dan Scaloni

    Dalam momen menarik yang mencerminkan betapa eratnya hubungan antara rakyat Argentina dan pelatih mereka, seorang anak bersama ayahnya mendatangi tempat tinggal Scaloni sambil membawa selembar kertas bertuliskan "Kontrak Piala Dunia 2030" dan memintanya untuk menandatanganinya, permintaan yang direspons sang pelatih dengan lapang dada.

    Kisah ini tidak berhenti sampai di situ, sang pencetus ide malah mengunggah sebuah video yang ditujukan langsung kepada Claudio Tapia, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, mengajaknya untuk mencontoh apa yang telah ia lakukan dan berhasil dalam misi yang sama, dengan mendesak sang pelatih memperpanjang masa kepemimpinannya atas timnas.

    Gerakan ini tidak hanya terbatas pada tribun dan para suporter, tetapi meluas hingga ke para bintang, di mana Angel Di Maria, salah satu legenda paling menonjol dalam sepak bola Argentina, memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan seruan terbuka kepada Scaloni, tentang pentingnya melanjutkan mengemudikan kapal.

    Di Maria menyatakan, "Ini adalah Scaloneta, ini adalah motor penggerak dan simbol sejati dari timnas ini, dan aku berharap dengan sepenuh hati agar ia terus berada di posisinya."

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