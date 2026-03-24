San Siro Baru: proses penilaian lingkungan telah dimulai, sebuah langkah penting bagi Inter dan Milan

Kabar ini sudah beredar sejak lama dan kini telah resmi: menurut laporan Calcio e Finanza, Pemerintah Kota Milan telah memulai Penilaian Lingkungan Strategis (VAS) terhadap rencana tata kota yang disebut “GFU San Siro”, yang diajukan oleh perusahaan Stadio San Siro S.p.A., pemilik sebagian besar area yang terlibat.

Ini adalah prosedur yang mendahului persetujuan rencana pelaksanaan yang akan menentukan secara rinci masa depan area di sekitar stadion bersejarah Stadio Giuseppe Meazza, termasuk pembangunan fasilitas baru dan semua kegiatan pendukung agar kawasan tersebut dapat “hidup” setiap hari dalam seminggu, bukan hanya saat pertandingan berlangsung.