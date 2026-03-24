San Siro Baru: proses penilaian lingkungan telah dimulai, sebuah langkah penting bagi Inter dan Milan

AC Milan

Proyek Inter dan Milan untuk transformasi kawasan San Siro memasuki fase baru yang bersifat formal, namun tidak mendasar

Kabar ini sudah beredar sejak lama dan kini telah resmi: menurut laporan Calcio e Finanza, Pemerintah Kota Milan telah memulai Penilaian Lingkungan Strategis (VAS) terhadap rencana tata kota yang disebut “GFU San Siro”, yang diajukan oleh perusahaan Stadio San Siro S.p.A., pemilik sebagian besar area yang terlibat. 

Ini adalah prosedur yang mendahului persetujuan rencana pelaksanaan yang akan menentukan secara rinci masa depan area di sekitar stadion bersejarah Stadio Giuseppe Meazza, termasuk pembangunan fasilitas baru dan semua kegiatan pendukung agar kawasan tersebut dapat “hidup” setiap hari dalam seminggu, bukan hanya saat pertandingan berlangsung. 

  • APA YANG DIMAKSUD DENGAN VAS

    PenilaianDampak Lingkungan Strategis, yang diatur dalam peraturan Uni Eropa dan Italia, adalah prosedur yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana tata kota terhadap lingkungan sebelum rencana tersebut disetujui. 

    Selama proses VAS, berbagai aspek dianalisis, seperti lalu lintas, kualitas udara, dampak terhadap wilayah, pengelolaan air, dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Proses ini juga melibatkan lembaga publik dan otoritas lingkungan, yang dapat menyampaikan pendapat dan masukan mengenai proyek tersebut. 

  • LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA

    Dengan keputusan eksekutif yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota, proses VAS telah dimulai. Seluruh dokumen akan tersedia di situs resmi Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah Lombardy, sementara dalam beberapa bulan mendatang akan digelar rapat evaluasi bersama lembaga-lembaga terkait. 

    Setelah fase ini selesai, rencana tersebut dapat melanjutkan proses administratifnya dan mencapai persetujuan akhir, langkah yang diperlukan untuk memulai transformasi kawasan San Siro. 

