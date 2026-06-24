San Siro Baru, langkah pertama menuju pembangunan: loket tiket Selatan telah dibongkar

“Setelah sidang di Pengadilan Administrasi Regional (TAR) mengenai gugatan terhadap Operasi Meazza selesai, saya bergegas ke San Siro dan menemukan sebuah wilayah di Milan yang secara bertahap lepas dari kendali lembaga-lembaga kota, dengan persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut sendiri,” tulis Fedrighini di akun media sosialnya. Anggota dewan tersebut menjelaskan bahwa taman kota tersebut tampaknya telah dipagari dan tidak dapat diakses selama beberapa minggu dengan papan tanda “tanpa nama” yang menyatakan penutupan area tersebut “sambil menunggu pembersihan” secara umum. Di Via dei Piccolomini pun dilaporkan sedang berlangsung pekerjaan. “Memulai pekerjaan pembongkaran sebuah bangunan yang sudah ada, dalam situasi seperti ini, tanpa dokumen izin yang dipajang secara terbuka, menurut saya merupakan tindakan yang sangat keterlaluan,” komentarnya sambil menjelaskan bahwa loket tiket selatan di lokasi tersebut telah diratakan dengan tanah.



“Tidak ada pemberitahuan maupun papan izin, tidak ada nama perusahaan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Bahkan tidak ada satu pun SCIA yang membuat Milan terkenal dengan hal yang menyedihkan,” lanjut Fedrighini sambil menceritakan bahwa ia juga telah berbicara dengan beberapa petugas kepolisian setempat: “Maaf, Pak Petugas, tetapi di sini tidak ada papan pengumuman proyek yang menunjukkan jenis pekerjaan yang sedang berlangsung, rincian izin, perusahaan yang ditugaskan, maupun penanggung jawab keselamatan. Ini adalah area untuk penggunaan umum. Bagaimana mereka bisa beroperasi dalam situasi seperti ini?”

