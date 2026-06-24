Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

Diterjemahkan oleh

San Siro Baru, langkah pertama menuju pembangunan: loket tiket Selatan telah dibongkar

AC Milan
Inter

Lima gugatan mengajukan keberatan terhadap penjualan Stadion Meazza dan area-area di sekitarnya kepada Inter dan Milan: keputusan akan diambil dalam waktu 60 hari, sementara pembongkaran loket tiket selatan telah dimulai

Berita ini pertama kali dilaporkan kemarin oleh surat kabar La Repubblica: anggota dewan kota Enrico Fedrighini, yang sejak lama sangat memperhatikan kasus San Siro dan transformasi kawasan tersebut, melaporkan bahwa buldoser pertama telah mulai beroperasi di sekitar Stadion Meazza. Penggalian dilakukan di beberapa titik, Taman Capitani ditutup untuk umum, dan sebuah ekskavator sedang bekerja di area loket tiket selatan, yang telah dibongkar.



Sementara itu, Pengadilan Administrasi Regional (TAR) Lombardia harus menentukan apakah penjualan stadion dan lahan di sekitarnya kepada kedua klub tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Para hakim telah menggabungkan lima gugatan yang diajukan oleh warga, asosiasi, dan komite yang menentang transaksi tersebut ke dalam satu sidang. Keputusan diharapkan akan dikeluarkan dalam waktu 60 hari dan tetap dapat diajukan banding ke Dewan Negara. Waktu pelaksanaan dan prospek keseluruhan proyek akan bergantung pada hasil sengketa ini.

  • LANGKAH PERTAMA

    Ini merupakan langkah awal menjelang pembangunan stadion baru yang akan menjadi milik Milan dan Inter. Seluruh area telah dipersiapkan lebih awal menjelang dimulainya proyek konstruksi, yang rencananya akan dimulai tahun depan.


    Beberapa fasilitas pendukung di Stadion Meazza saat ini, memang, akan menghalangi pergerakan yang diperlukan untuk memulai pekerjaan konstruksi. Loket tiket selatan akan digantikan oleh bangunan sementara.

    • Iklan

  • LAPORAN ANGGOTA DEWAN

    “Setelah sidang di Pengadilan Administrasi Regional (TAR) mengenai gugatan terhadap Operasi Meazza selesai, saya bergegas ke San Siro dan menemukan sebuah wilayah di Milan yang secara bertahap lepas dari kendali lembaga-lembaga kota, dengan persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut sendiri,” tulis Fedrighini di akun media sosialnya. Anggota dewan tersebut menjelaskan bahwa taman kota tersebut tampaknya telah dipagari dan tidak dapat diakses selama beberapa minggu dengan papan tanda “tanpa nama” yang menyatakan penutupan area tersebut “sambil menunggu pembersihan” secara umum. Di Via dei Piccolomini pun dilaporkan sedang berlangsung pekerjaan. “Memulai pekerjaan pembongkaran sebuah bangunan yang sudah ada, dalam situasi seperti ini, tanpa dokumen izin yang dipajang secara terbuka, menurut saya merupakan tindakan yang sangat keterlaluan,” komentarnya sambil menjelaskan bahwa loket tiket selatan di lokasi tersebut telah diratakan dengan tanah.

    “Tidak ada pemberitahuan maupun papan izin, tidak ada nama perusahaan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Bahkan tidak ada satu pun SCIA yang membuat Milan terkenal dengan hal yang menyedihkan,” lanjut Fedrighini sambil menceritakan bahwa ia juga telah berbicara dengan beberapa petugas kepolisian setempat: “Maaf, Pak Petugas, tetapi di sini tidak ada papan pengumuman proyek yang menunjukkan jenis pekerjaan yang sedang berlangsung, rincian izin, perusahaan yang ditugaskan, maupun penanggung jawab keselamatan. Ini adalah area untuk penggunaan umum. Bagaimana mereka bisa beroperasi dalam situasi seperti ini?”

  • TAMAN PARA KAPTEN TELAH DITUTUP

    Di kawasan yang sama,Parco dei Capitani juga telah ditutup untuk umum. Pagar pembatas menunjukkan bahwa langkah ini diambil demi alasan keamanan dan sambil menunggu kegiatan remediasi. Pemeriksaan diagnostik yang dipesan oleh Inter dan Milan melalui perusahaan pemilik stadion tersebut ternyata menemukan adanya zat-zat di dalam tanah yang tidak sesuai dengan peraturan lingkungan. Menurut para ahli, zat-zat tersebut bukanlah zat yang sangat berbahaya, tetapi merupakan bahan-bahan yang tetap memerlukan tindakan penanganan. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan, terutama karena dokumen yang sebelumnya diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada kedua klub—meskipun didasarkan pada analisis yang dilakukan beberapa tahun lalu—menyebutkan bahwa kawasan tersebut memenuhi standar lingkungan. Saat ini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pembukaan kembali taman tersebut. Proyek tersebut menargetkan stadion baru akan selesai pada tahun 2031. Namun, sebelum pekerjaan besar dimulai, Inter dan Milan harus melewati tahap krusial: putusan hakim administratif mengenai keabsahan proses yang menyerahkan San Siro kepada mereka.