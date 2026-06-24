San Siro Baru, langkah pertama menuju pembangunan: loket tiket Selatan telah dibongkar

Berita ini pertama kali dilaporkan kemarin oleh surat kabar La Repubblica: anggota dewan kota Enrico Fedrighini, yang sejak lama sangat memperhatikan kasus San Siro dan transformasi kawasan tersebut, melaporkan bahwa buldoser pertama telah mulai beroperasi di sekitar Stadion Meazza. Penggalian dilakukan di beberapa titik, Taman Capitani ditutup untuk umum, dan sebuah ekskavator sedang bekerja di area loket tiket selatan, yang telah dibongkar.
Sementara itu, Pengadilan Administrasi Regional (TAR) Lombardia harus menentukan apakah penjualan stadion dan lahan di sekitarnya kepada kedua klub tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Para hakim telah menggabungkan lima gugatan yang diajukan oleh warga, asosiasi, dan komite yang menentang transaksi tersebut ke dalam satu sidang. Keputusan diharapkan akan dikeluarkan dalam waktu 60 hari dan tetap dapat diajukan banding ke Dewan Negara. Waktu pelaksanaan dan prospek keseluruhan proyek akan bergantung pada hasil sengketa ini.