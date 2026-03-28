Samardzic masuk daftar transfer, rencana Atalanta untuk musim panas

Maurizio Sarri selalu mengagumi Lazar Samardzic, yang pada Januari lalu sempat diminati Lazio namun ditolak mentah-mentah oleh Atalanta. Tanggapan serupa juga diberikan kepada Fiorentina, klub lain yang pada Januari lalu siap mengajukan tawaran konkret, namun atas kehendak pihak Atalanta, pembicaraan tersebut tak pernah melampaui tahap permintaan informasi. Setelah mantan pemain Udinese itu terhalang, Brescianini dan Maldini pun hengkang; yang pertama ke Fiorentina dan yang lain ke Lazio. Namun kini situasinya telah berubah. Samardzic—yang pada Januari lalu juga dikaitkan dengan Galatasaray namun tak pernah ada kesepakatan konkret—jarang bermain dan pada musim panas ini ia benar-benar bisa hengkang; petualangannya di Bergamo mungkin akan segera berakhir.