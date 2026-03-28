Seiring kepergian Daniel Maldini ke Atalanta, Lazar Samardzic dijanjikan lebih banyak kesempatan bermain; Palladino pun meminta klub untuk tidak mempertimbangkan tawaran apa pun karena ia ingin mempertahankannya. Namun, bahkan di paruh kedua musim ini, gelandang serang asal Serbia tersebut belum tampil secara konsisten; ia sering kali harus duduk di bangku cadangan, dan peran sebagai pemain cadangan serba bisa dalam skuad ini juga memengaruhi penampilannya di lapangan. Saat ini, sang pemain fokus sepenuhnya pada akhir musim bersama Atalanta, namun pada musim panas nanti ia berpotensi menjadi sorotan di bursa transfer dengan beberapa klub yang telah memasukkannya ke dalam daftar incaran.
Diterjemahkan oleh
Samardzic masuk daftar transfer, rencana Atalanta untuk musim panas
BERAPA HARGA SAMARDZIC?
Saat ini, perlu ditekankan, belum ada tawaran resmi yang masuk: Kontrak Samardzic akan berakhir pada 2029 dengan gaji sekitar 1,5 juta euro per musim; saat Atalanta membelinya dari Udinese, mereka membayar sedikit di bawah 20 juta euro, yang kurang lebih sama dengan angka yang diinginkan Atalanta untuk melepasnya. Dibandingkan beberapa bulan lalu, klub kini tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya pada bursa transfer mendatang dan siap mengevaluasi tawaran yang masuk. Pemain tersebut pun tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Bergamo; jika ada tawaran yang dianggap lebih menarik, ia akan mempertimbangkannya.
SIAPA YANG MENYANGKA PADA BULAN JANUARI
Maurizio Sarri selalu mengagumi Lazar Samardzic, yang pada Januari lalu sempat diminati Lazio namun ditolak mentah-mentah oleh Atalanta. Tanggapan serupa juga diberikan kepada Fiorentina, klub lain yang pada Januari lalu siap mengajukan tawaran konkret, namun atas kehendak pihak Atalanta, pembicaraan tersebut tak pernah melampaui tahap permintaan informasi. Setelah mantan pemain Udinese itu terhalang, Brescianini dan Maldini pun hengkang; yang pertama ke Fiorentina dan yang lain ke Lazio. Namun kini situasinya telah berubah. Samardzic—yang pada Januari lalu juga dikaitkan dengan Galatasaray namun tak pernah ada kesepakatan konkret—jarang bermain dan pada musim panas ini ia benar-benar bisa hengkang; petualangannya di Bergamo mungkin akan segera berakhir.