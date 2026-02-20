Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Sama sekali tidak peduli!" - Pep Guardiola menanggapi spekulasi tentang Arsenal yang membuang gelar Premier League saat Manchester City berusaha memanfaatkan kegagalan terbaru Arsenal di Wolves
Kekalahan Arsenal membuat City berada di posisi yang menguntungkan.
Arsenal unggul sembilan poin dari City dua minggu lalu, meskipun masih memiliki satu pertandingan lebih banyak. Selisih poin kini menyusut menjadi lima setelah tim Guardiola meraih kemenangan dramatis atas Liverpool dan mengalahkan Fulham dengan mudah, sementara The Gunners imbang di Brentford dan Wolves. dengan City memiliki satu pertandingan lebih banyak. Jika tim Guardiola mengalahkan Newcastle pada Sabtu, mereka akan memperkecil defisit menjadi dua poin dan memberikan tekanan besar pada Arsenal menjelang kunjungan mereka ke rival lokal mereka Tottenham, yang akan memainkan pertandingan pertama mereka di bawah pelatih baru Igor Tudor. Meskipun City berada dalam posisi yang menguntungkan, Guardiola tidak tertarik untuk membahas status persaingan gelar dengan media atau dengan para pemainnya.
- Getty Images Sport
Guardiola tidak memikirkan 'sedikit pun' tentang klasemen liga.
Guardiola mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat: "12 pertandingan itu banyak. Newcastle adalah satu-satunya yang saya khawatirkan. Saya tidak peduli dengan final Piala Liga melawan Arsenal sampai saatnya tiba. Sekarang fokusnya Newcastle, istirahat, dan setelah itu Leeds. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 12 pertandingan ke depan. Saya tidak membicarakan hal itu sama sekali dengan para pemain saya.
"Kemarin dan hari sebelumnya, yang dibicarakan hanyalah Newcastle, Newcastle, Newcastle. Saya tidak membicarakan posisi atau klasemen. Saya tidak peduli. Ini 12 pertandingan. Tanyakan pertanyaan ini kepada saya dengan dua atau tiga pertandingan tersisa, dan saya akan menjawab, tapi 12 pertandingan tersisa adalah waktu yang sangat lama. Itu satu-satunya kebenaran yang saya miliki.
"Mereka unggul sembilan poin karena kami memiliki satu pertandingan lebih banyak. Ketika semua tim memiliki jadwal yang sama, dan setelah itu kami memiliki perbedaan. Banyak hal akan terjadi hingga akhir musim. 70 persen pemain baru, jadi mereka tidak memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini. Pengalaman adalah menang besok."
Guardiola memuji dampak Semenyo
Antoine Semenyo telah memulai kariernya di City dengan gemilang sejak transfernya senilai £64 juta dari Bournemouth pada Januari, mencetak lima gol dan memberikan dua assist. Guardiola memuji dampak yang diberikan oleh penyerang tersebut. "Dia mencetak banyak gol, tapi bukan hanya itu - dia memiliki ritme dan fleksibilitas khusus untuk bermain di tiga posisi," jelasnya.
"Dia datang dari Bournemouth dengan ritme pertahanan yang luar biasa. Dampaknya sangat baik. Kami sering bermain melawan Antoine. Saat dia menjadi pemain kelas atas atau elit, kita harus lihat. Dia bermain di Liga Champions yang belum pernah dia mainkan sebelumnya, posisi knockout adalah ujian bagus baginya, tapi saya yakin dengan mentalitasnya dia akan mengatasinya dengan baik. Biasanya pemain yang datang beradaptasi dengan cepat karena pemain yang sudah lama di sini membuatnya tidak jadi masalah."
- Getty Images Sport
Savinho kembali, tetapi Doku masih absen.
Guardiola mengonfirmasi bahwa Savinho dalam kondisi fit untuk menghadapi Newcastle, yang bisa menjadi penampilannya pertama sejak mengalami cedera dalam laga imbang 0-0 di Sunderland pada 1 Januari. Namun, Jeremy Doku tidak akan tersedia karena masih dalam proses pemulihan dari cedera lutut. Meskipun Newcastle kemungkinan besar masih merasakan dampak dari kemenangan telak 6-1 mereka di Qarabag dalam Liga Champions pada Rabu, City seharusnya dalam kondisi segar setelah mendapat istirahat seminggu antara kemenangan mereka di Piala FA melawan Salford dan pertandingan melawan tim Eddie Howe.
Pelatih menambahkan: "Hal yang penting adalah para pemain segar kembali setelah beberapa bulan dengan beberapa hari libur. Saya tidak perlu berlari satu meter pun, jadi bagi saya itu bukan masalah. Yang penting adalah para pemain, dan bagi mereka, memiliki minggu panjang untuk beristirahat sangat baik, dan mereka berlatih dengan baik dalam dua hari terakhir."
Sejarah berpihak pada City dalam pertandingan ini karena Newcastle belum pernah menang di Etihad Stadium. Kemenangan terakhir mereka di kandang City terjadi di stadion Maine Road lama di bawah asuhan Bobby Robson, yang melatih Guardiola selama satu musim saat ia memimpin Barcelona.
Iklan