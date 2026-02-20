"Sama sekali tidak peduli!" - Pep Guardiola menanggapi spekulasi tentang Arsenal yang membuang gelar Premier League saat Manchester City berusaha memanfaatkan kegagalan terbaru Arsenal di Wolves

Guardiola mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat: "12 pertandingan itu banyak. Newcastle adalah satu-satunya yang saya khawatirkan. Saya tidak peduli dengan final Piala Liga melawan Arsenal sampai saatnya tiba. Sekarang fokusnya Newcastle, istirahat, dan setelah itu Leeds. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 12 pertandingan ke depan. Saya tidak membicarakan hal itu sama sekali dengan para pemain saya.

"Kemarin dan hari sebelumnya, yang dibicarakan hanyalah Newcastle, Newcastle, Newcastle. Saya tidak membicarakan posisi atau klasemen. Saya tidak peduli. Ini 12 pertandingan. Tanyakan pertanyaan ini kepada saya dengan dua atau tiga pertandingan tersisa, dan saya akan menjawab, tapi 12 pertandingan tersisa adalah waktu yang sangat lama. Itu satu-satunya kebenaran yang saya miliki.

"Mereka unggul sembilan poin karena kami memiliki satu pertandingan lebih banyak. Ketika semua tim memiliki jadwal yang sama, dan setelah itu kami memiliki perbedaan. Banyak hal akan terjadi hingga akhir musim. 70 persen pemain baru, jadi mereka tidak memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini. Pengalaman adalah menang besok."